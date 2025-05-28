دبي تحتفل بعيد الأضحى بفعاليات ترفيهية وتجارب عائلية مميزة

تستعد دبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع مجموعة رائعة من الأنشطة الترفيهية، والعروض الترويجية، والتجارب الاستثنائية، خلال احتفالات «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 2 يونيو وحتى 8 يونيو. ويمكن للأصدقاء والعائلات والزوار المشاركة في الأنشطة الترفيهية المبهرة، وكذلك استفادتهم من أكبر عروض التجزئة لهذا الموسم، والباقات الحصرية، التي تقدمها الفنادق والوجهات السياحية، وأيضاً تناول المأكولات الشهية، وإمكانية الفوز بجوائز كبرى، وغيرها من التجارب الاستثنائية، التي تناسب جميع الأعمار.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «عيد الأضحى المبارك مناسبة سعيدة، يفرح بها الجميع، ونحن سعداء بتنظيم احتفالات العيد في دبي، التي يستمتع بها سكان دبي وزوارها من مختلف الثقافات والأعمار، مع مجموعة واسعة من عروض التجزئة والفعاليات الثقافية والتجارب الاستثنائية، التي تسلط الضوء على التنوع، الذي تتميز به مدينة دبي، وترحيبها بالجميع للاحتفال بعيد الأضحى، وصنع ذكريات لا تُنسى».

حفلات موسيقية وعروض فنية

تستضيف دبي خلال عيد الأضحى مجموعة من الفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار والاهتمامات، حيث تشمل أبرز فعاليات هذا الموسم حفلاً موسيقياً مذهلاً، يحييه فنان العرب محمد عبده على مسرح كوكاكولا أرينا يوم 7 يونيو، ويمكن شراء التذاكر الآن عبر موقع كوكاكولا أرينا الإلكتروني.

ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة مسرحية مشوقة من 6 وحتى 8 يونيو مع المسرحية العربية «عظيم الأمنيات»، والتي تعرض على مسرح زعبيل بفندق جميرا زعبيل سراي، كما يحظى عشاق الكوميديا بفرصة حضور عرض الفنان الكوميدي الفرنسي رومان فرايسينيه في دبي على مسرح الإمارات 7 يونيو، فيما تقدم نجمة الكوميديا الهندية شرادها جاين أول عروضها في دبي يوم 7 يونيو في قاعة الشيخ راشد بالمدرسة الهندية الثانوية، ويعود عرض «كل ما يلمع – لغز جريمة قتل» على متن سفينة الملكة إليزابيث 2 في دبي 7 يونيو.

ويمكن لعشاق الموسيقى بأضواء الشموع المتلألئة في حفل كاندل لايت يوم 7 يونيو، والذي يضم عروضاً كلاسيكية لأعمال الموسيقار الإيطالي فيفالدي، بالإضافة إلى مجموعة من أعمال فرقة «كولدبلاي»، وذلك في فندق ميناء السلام بمدينة جميرا. ويمكن لعشاق المسرح الاستمتاع بلمسة كوميدية على حكاية كلاسيكية مع مسرحية «ألف ليلة وعرس» يومي 7 و8 يونيو في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي، حيث يمكن لمحبي كرة القدم الاستمتاع بتجربة ميسي، التي تضم تسع مناطق تفاعلية، تمتد على مساحة 2500 متر مربع، وهي مفتوحة الآن أمام الجمهور في دبي فستيفال سيتي مول حتى 28 فبراير 2026.

«3 أيام من التخفيضات الكبرى»

يقدم قطاع التجزئة في دبي منتجات وتشكيلات حصرية وعروضاً ترويجية، لا تقاوم في جميع أنحاء المدينة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتقام فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» من 30 مايو وحتى 1 يونيو، لتقدم أكبر تخفيضات الموسم على الإطلاق والتي تصل إلى 90 في المئة على أكثر من 500 علامة تجارية رائدة في ما يزيد على 2500 متجر. وسيحظى المتسوقون خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بفرصة الاستفادة من برامج الولاء المفضلة لديهم، مع مكافآت، ونقاط، ومزايا حصرية تقدمها هذه البرامج، بما في ذلك «بلو»، و«شير»، و«أمبر»، و«تيكت»، و«أورا»، و«بريفيليدج بلس»، و«سكاي واردز إيفري داي»، ويتيح عرض «أنفق واربح» الترويجي في دبي فستيفال سيتي مول للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم فأكثر فرصة ربح بطاقة هدايا بقيمة 20000 درهم.

وتدعو مجموعة دبي للمجوهرات المتسوقين لاستكشاف تشكيلات العيد الرائعة، والاستفادة من عروض حصرية مثل الهدايا المجانية مع حد أدنى للشراء، واسترداد 50 في المئة على مجوهرات مختارة من الألماس واللؤلؤ، ونقش مجاني على قطع المجوهرات بحسب الطلب، واستبدال المشغولات الذهبية القديمة من دون خصم حتى 8 يونيو.

وتضفي حملة تسوق واربح الترويجية، التي تقدمها مجموعة مراكز التسوق في دبي حتى ثاني أيام العيد المزيد من البهجة على أجواء المدينة. وسيحظى 25 متسوقاً من سعداء الحظ بفرصة الفوز بجوائز نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 200000 درهم عند إنفاق 200 درهم فقط في مراكز التسوق المشاركة، بما في ذلك الغرير سنتر، وأرابيان سنتر، وسنسيت مول، وسيليكون سنترال مول، وباي أفينيو مول، وغيرها.

مراكز التسوق

تستقبل مراكز التسوق في دبي زوارها بمجموعة كبيرة من التجارب الممتعة، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة العائلية، حيث يمكن للعائلات في ميركاتو مول الاستمتاع بأنشطة رائعة من 6 وحتى 9 يونيو، تشمل عرض المرح الرئيسي في العيد، وعروض حلوى غزل البنات، والرسم على الوجوه، وورش الحرف اليدوية والرسم، والعروض الترفيهية المتجولة، كما يمكن للمتسوقين الاستفادة من التخفيضات الحصرية، من خلال تطبيق بريفيليدج بلس.

ويمكن لزوار سيتي ووك الهروب من حرارة الصيف والاستمتاع بتجارب طعام استثنائية، وفعاليات ترفيهية رائعة، وأنشطة عائلية مميزة من 6 وحتى 9 يونيو من الساعة 5 عصراً وحتى 10 مساء. ويقدم ابن بطوطة مول فعالية VERSUS 2.0، التي تقام في ردهة مصر من 6 وحتى 15 يونيو، وتضم تجربة ألعاب مميزة، ومسابقات وأجواء مفعمة بالحيوية. وفي الوقت نفسه، يقدم دبي فستيفال سيتي مول عرض تخيل الجديد كلياً، والذي يقام كل ساعة بدءاً من الساعة 7 مساء، إضافة إلى العروض التراثية في أول وثاني أيام العيد بعد الساعة 5 مساء، وتقديم هدايا خاصة عند مدخل كبار الشخصيات من الساعة 2 ظهراً وحتى 9 مساء.

وتضيف العروض الترفيهية المتجولة، وكذلك العروض التراثية لمسة ثقافية أصيلة على أجواء مراكز التسوق في دبي خلال عيد الأضحى حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالإيقاعات النابضة بالحياة لعروض العيالة والحربية، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأجواء الاحتفالية على مستوى دولة الإمارات، وذلك في عدد من الوجهات الرئيسية مثل ابن بطوطة مول، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وغيرها، وتقام العروض طوال أيام العيد في الأوقات التالية: 4:30 عصراً، و5:30 مساء، و7:30 مساء، و9:30 مساء.

أشهى المأكولات

تقدم وجهات تناول الطعام في دبي مجموعة كبيرة من تجارب المأكولات والمشروبات، التي يمكن لعشاق الطعام الاختيار من بينها خلال عيد الأضحى، من جلسات الشاي في ردهة موزايكو إلى تجربة فاخرة لعشاء العيد في إنيجما. وتقدم المطاعم الشهيرة مثل «فارق»، و«بالم كيتشن»، و«بنجاب جريل»، و«دابا لين»، أطباقاً غنية بالنكهات الأصيلة، في ما يتميز كل من «ذا بيرمت روم»، و«ذا ماركت آيلاند» في دبي فستيفال سيتي مول بأجواء مفعمة بالحيوية. ويمكن للعائلات التوجه إلى مطعم رانشز في نادي المرابع العربية للجولف، والاستمتاع بخيارات متنوعة تشمل تجارب الشواء المتنوعة، وتجربة الفطور مع ماجيك فيل، ويمكن للضيوف التلذذ بأشهى المأكولات في مطعم جياردينو بفندق بلازو فيرساتشي، أو الاستمتاع بالعروض المميزة في مجموعة من مطاعم الفنادق الشهيرة، بما في ذلك نوفوتيل مركز التجارة العالمي، وفيرمونت دبي، وسويس أوتيل الغرير، وديوكس النخلة.

باقات الفنادق الحصرية

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعيد الأضحى مع عروض الإقامة الفندقية الحصرية في أرقى فنادق المدينة، وسيستمتع سكان دول مجلس التعاون الخليجي بعطلة فاخرة في فندق جيه دبليو ماريوت ماركيز دبي، مع الحصول على تخفيضات بنسبة 25 في المئة في مطاعم الفندق الحائزة جوائز. ويمكن لضيوف فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي الاستمتاع بتخفيض بنسبة 25 في المئة على أسعار الإقامة، مع وجبات فطور فاخرة، ودخول شاطئ «فوكو موناكو»، وتخفيضات في دبي فستيفال سيتي مول، ونقاط مكافآت «One Rewards».

وتقدم أشهر فنادق دبي باقات وعروضاً وتخفيضات رائعة خلال عيد الأضحى، بما في ذلك سويس أوتيل الغرير، وفندق 25 أورز ون سنترال، وفيرمونت دبي، وريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، ودبليو دبي – الميناء السياحي، ووالدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، وأنداز دبي النخلة، وديلانو دبي، وفندق كمبينسكي ريزيدنسز نخلة جميرا، وفندق أفالون، وتريب باي ويندام البرشاء هايتس، وهايد دبي، وكورتيارد باي ماريوت البرشاء ومركز دبي التجاري العالمي، وبارك إن باي راديسون دبي موتور سيتي، وراديسون بلو مدينة دبي للإعلام، وهيلتون دبي الحبتور سيتي، وفندق ڤي دبي، والحبتور بالاس، وجي إيه بالم تري كورت، وجي إيه بيتش هوتيل، وفنادق العنوان بالاس، وماريوت الجداف، وميديا ون، ومنتجع ومارينا وستن دبي شاطئ الميناء السياحي، وفندق جي إيه حتا فورت، وجراند حياة دبي، ومنتجع ومنتزه الألعاب المائية لو ميريديان شاطئ الميناء السياحي، وفنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط، وفنادق باراماونت دبي.

تجارب إقامة للعائلات

وتقدم دبي كل ما هو مميز للعائلات في عيد الأضحى المبارك، مع عروض إقامة فندقية لا تُقاوم ومعالم سياحية مميزة تناسب جميع الأعمار. ويمكن لضيوف منتجع أتلانتس النخلة من سكان دولة الإمارات، الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 35 بالمئة على الغرف والأجنحة، بالإضافة إلى مزايا «الدخول المجاني للأطفال» في أكوافنتشر، أكبر منتزه مائي في العالم. وتقدم ثلاثة فنادق عائلية في دبي فستيفال سيتي هي إنتركونتيننتال ريزيدنسز سويتس، وهوليداي إن آن سويتس، وكراون بلازا، تجارب إقامة فاخرة مع باقات للفطور والعشاء، وتخفيضات على الوجهات المناسبة للأطفال مثل «ليو ولونا»، و«فابي لاند»، و«هالو بارك»، بالإضافة إلى رصيد سبا، ونقاط من برنامج مكافآت IHG One. وتقدم فنادق ذا فيرست كوليكشن تخفيضات تصل إلى 45 بالمئة على الحجوزات المسبقة، وعروض إقامة ووجبات مجانية للأطفال تحت 5 سنوات، وتخفيضات على المأكولات والمشروبات. ويمكن للعائلات الاستمتاع بتخفيض 15 بالمئة على تجربة الإقامة في فيلا بدوية بمنتجع وسبا المها الصحراوي من «لاكشري كوليكشن»، مع ديكور عربي، ومسبح خاص، وإقامة كاملة، وأنشطة صحراوية تشمل تجربة مشاهدة النجوم وركوب الخيل.

وإلى جانب الفنادق، تستعد أبرز الوجهات السياحية لإطلاق عروض مميزة في عيد الأضحى حيث يمكن للعائلات صنع ذكريات رائعة في دبي دولفيناريوم مع تخفيضات 30 بالمئة على تذاكر دخول عرض الدلافين والفقمات باستخدام الرمز الترويجي EID25، أو الاستمتاع بعروض الترفيه الحي في حديقة وايلد وادي المائية. وسيستمتع الأطفال بمهرجان ليغولاند الصيفي مع ألعاب تفاعلية، وبطولة لبناء القوارب، وحفل حصري في فندق ليغولاند، كما يمكن لعشاق الطبيعة التوجه إلى ذا جرين بلانيت الذي يقدم أنشطة الرسم بالحناء، والرسم على الوجوه، وعروض الأفلام العائلية. وسيستمتع عشاق التكنولوجيا والمغامرات بتخفيضات 10 بالمئة على باقات العائلات في «كايوس كارتس»، و«باك مان لايف»، بينما يقدم حتا وادي هب تخفيضات 50 بالمئة على باقات المغامرات الخارجية.