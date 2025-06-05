فعاليات متنوعة في دبي خلال عيد الأضحى

أكدت سهيلة غباش، نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن دبي تشهد خلال عيد الأضحى المبارك باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تلائم الجميع من مختلف الأعمار والجنسيات، من 30 مايو وحتى 8 يونيو.





وقالت غباش إن الفعاليات تتنوع بين الموسيقي والفني والتراثي إضافة للعروض التفاعلية وغيرها من الفعاليات المتعددة، وأضافت أن أبرز الفعاليات:

● حفل موسيقي ضخم لفنان العرب محمد عبده في كوكاكولا أرينا يوم 7 يونيو.

● مسرحية عربية بعنوان "عظيم الأمنيات" في جميرا زعبيل سراي من 6 إلى 8 يونيو.

● عروض كوميدية لنجوم عالميين مثل رومان فرايسينيه وشرادها جاين يوم 7 يونيو.

● عرض تفاعلي بعنوان "كل ما يلمع – لغز جريمة قتل" على متن سفينة كوين إليزابيث 2 يوم 7 يونيو.

● حفلة "كاندل لايت" لأعمال كلاسيكية لفيفالدي وكولدبلاي في فندق ميناء السلام يوم 7 يونيو.

● مسرحية "ألف ليلة وعرس" في مركز دبي التجاري العالمي يومي 7 و8 يونيو.

● تجربة ميسي التفاعلية في دبي فستيفال سيتي مول مستمرة حتى فبراير 2026.

● عروض ترفيهية وتجارب عائلية داخل مراكز التسوق مثل ميركاتو، وسيتي ووك، وابن بطوطة مول.

● عروض لفرق تراثية مثل العيالة والحربية في مواقع متعددة خلال جميع أيام العيد.

● عروض فندقية حصرية تشمل أكثر من 30 فندقاً ومنتجعاً في دبي.

● أنشطة مناسبة للعائلات في مواقع مثل ليغولاند، وذا جرين بلانيت، ودبي دولفيناريوم، وحديقة وايلد وادي.

وتوقعت سهيلة أن تشهد فعاليات العيد تفاعلاً كبيراً من الجماهير الواسعة قائلة: «نتوقع أن يشهد التفاعل الرقمي مع فعاليات "العيد في دبي" نموًا ملحوظًا، بفضل تنوع الفعاليات وجاذبيتها لفئات واسعة من الجمهور. ونتطلّع إلى أن تساهم الحملة الرقمية عبر قنوات @DubaiFestivals على إنستجرام وتيك توك في تعزيز الوعي بالفعاليات، مع تفاعل كبير متوقّع على المنشورات المتعلقة بالعروض الترفيهية والحفلات الكبرى والتجارب العائلية».

وأضافت: «نتوقّع أن يلعب المحتوى التفاعلي دورًا محوريًا في تحفيز المشاركة، خصوصًا من خلال الفيديوهات القصيرة، والمحتوى الحصري خلف الكواليس، والمراجعات من المؤثرين. كما نُخطّط للتعاون مع منصات تجارية لعرض العروض والتخفيضات الحصرية، مما سيجعل من "العيد في دبي" حديث وسائل التواصل الاجتماعي ومصدرًا رئيسيًا للتخطيط لعطلة العيد».

نجاح مهرجان التخفيضات

وكانت قد اختتمت مؤخراً فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي أسهمت في تعزيز قطاع التجزئة في دبي، ومكنت المتسوقين من شراء لوازمهم استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وشهدت مراكز ووجهات التسوق ومتاجر التجزئة المشاركة في الفعالية زيادة ملحوظة في أعداد الزوار والمبيعات طوال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سارع عشرات الآلاف من المتسوقين للاستفادة من تخفيضات وصلت إلى 90 في المئة على 598 علامة تجارية رائدة في ما يزيد على 3000 متجر داخل 80 مركزاً ووجهة للتسوق في مختلف أنحاء المدينة.

ويقول محمد فراس مساعد نائب الرئيس، مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تفاعل الشركات مع فعالية "3 أيام من التخفيضات الكبرى" كان مميزاً وقوياً، حيث شاركت 598 علامة تجارية رائدة ضمن أكثر من 3000 متجر في 80 مركزاً ووجهة تسوّق في مختلف أنحاء دبي. هذا التفاعل يعكس مدى إدراك الشركات لأهمية هذه الفعالية كمنصة لزيادة المبيعات واستقطاب المزيد من المتسوقين، ويؤكد التزامهم بدعم المبادرات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. كما أظهرت مراكز التسوق الكبرى التابعة لـ"ماجد الفطيم"، و"الفطيم العقارية"، وأيضا "ميركاتو" نتائج لافتة من حيث الإقبال والمبيعات».

وأضاف فراس: «تسهم التخفيضات بشكل مباشر في تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة، كما تعزز من حجم المبيعات خلال فترة قصيرة، خاصة في مواسم محددة مثل الأعياد. فعلى سبيل المثال، سجلت العديد من لمراكز التسوق أعلى مبيعات لها في يوم واحد، وشهدت ارتفاعاً في عدد الزوار بنسبة وصلت إلى 15%. بالإضافة إلى ذلك، فإن العروض المرتبطة ببرامج الولاء مثل "بلو"، و"شير"، و"أورا"، وغيرها، ترفع من قيمة المشتريات وتثري تجربة المتسوق، مما يعزز ولاء العملاء ويؤدي إلى نمو مستدام في أداء قطاع التجزئة. هذه العوامل مجتمعة تسهم في دعم أهداف النمو الاقتصادي لإمارة دبي، لاسيما أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسخ مكانتها كوجهة تسوّق عالمية».