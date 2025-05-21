طيران الإمارات تجمع بين رفاهية «A380» وكفاءة «بوينغ 777»

رسخت طيران الإمارات خلال العام الماضي تفرّدها في عالم الطيران عبر جناحين من ذهب يتجسدان في طائرة A380، أيقونة الفخامة في السماء، وطائرة بوينغ 777، رمز الكفاءة والمسافات البعيدة، اللتين أسهمتا بشكل محوري في تعزيز قدرة الناقلة على تلبية الطلب المتزايد على السفر، وذلك رغم التأخيرات في تسليمات الطائرات الجديدة وعدم التزام المصنعين بجداول التسليم المتفق عليها.

وبين رفاهية A380 وكفاءة 777، نجحت طيران الإمارات في تحقيق توازن فريد بين تجربة المسافر والجدوى الاقتصادية، لتواصل مسيرتها كإحدى أقوى شركات الطيران في العالم، مدعومة بأسطول حديث واستراتيجية نمو مرنة ترتكز على الابتكار والتميّز التشغيلي.

ورسّخ أسطول طيران الإمارات من خلال طائرات A380 العملاقة مكانته كأحد أعمدة الأداء التشغيلي للناقلة، بعدما سجّل أداءً استثنائياً خلال السنة المالية الماضية، بنقله نحو 23.6 مليون مسافر، وهو ما يعادل 44% من إجمالي عدد المسافرين الذين نقلتهم الشركة والبالغ 53.7 مليوناً.

وأظهر التقرير السنوي لمجموعة طيران الإمارات أن أسطول الناقلة من طائرات A380 البالغ نحو 116 طائرة واصل ترسيخ حضوره العالمي عبر تسيير رحلات إلى 51 وجهة دولية، مع تحقيق معدل إشغال مقاعد بلغ 80%، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب على هذا الطراز من المسافرين الباحثين عن الراحة والخدمة المتميزة، ويعزز مكانة طيران الإمارات كأكبر مشغل لهذا النوع من الطائرات في العالم.

وأكدت طيران الإمارات أن أسطولها من طائرات بوينغ 777 متعددة الاستخدامات لا يزال يشكل العمود الفقري لعملياتها التشغيلية، ما عزز من موقعها كأكبر مشغل لهذا الطراز على مستوى العالم. وأوضحت الشركة أن هذه الطائرات أسهمت بنسبة 48% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للركاب (بحساب عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر)، ونقلت ما يقرب من 56% من إجمالي المسافرين خلال السنة المالية الماضية، أي نحو 30 مليون مسافر.

ومنذ انطلاق برنامج تحديث الطائرات في نوفمبر 2022، تم تحديث مقصورات 51 طائرة إيرباص A380 وبوينغ 777، والتي أصبحت الآن تخدم 38 وجهة حول العالم. وتخطط الناقلة لتحديث المقصورات الداخلية بالكامل في 219 طائرة، تشمل 110 طائرات إيرباص A380، و109 طائرات بوينغ 777. وواصلت درجتها السياحية المميزة تجاوز التوقعات، حيث نقلت 623,000 مسافر في السنة المالية الماضية. ويعد برنامج التحديث الشامل الذي تبلغ استثماراته 5 مليارات دولار، الأكبر من نوعه على الإطلاق من حيث النطاق والحجم.

وبلغ سجل طلبات طيران الإمارات من الطائرات 314 طائرة، منها 61 إيرباص A350-900، و205 بوينغ 777-X، و35 بوينغ 787-X، و13 بوينغ 777F.

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