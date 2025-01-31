افتتحت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، متجرها الجديد "عالم طيران الإمارات" في العاصمة المصرية القاهرة، مما يعزز انتشار مفهومها المبتكر لمتاجر السفر الذي يعزز من تجربة العملاء من خلال التقنيات الذكية، ومستشاري السفر الخبراء، وعرض المنتجات.

يقع متجر "عالم طيران الإمارات" في مركز 5A by The Waterway الفاخر في القاهرة الجديدة، وتم افتتاحه رسمياً بحضور عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وسعادة السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وعادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية في المنطقة الوسطى في طيران الإمارات، وعبد الله الزماني، مدير طيران الإمارات في مصر وليبيا. كما حضر الافتتاح الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني المصري، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء ووسائل الإعلام.

وقال عدنان كاظم: "نحتفل هذا العام بمرور 4 عقود على انطلاق عملياتنا في مصر، والتي كانت واحدة من أول خمس وجهات أطلقنا إليها رحلاتنا في بداية عمليات طيران الإمارات، ونحن فخورون بتعزيز خدماتنا لعملائنا من خلال افتتاح متجر عالم طيران الإمارات في القاهرة".

وأضاف: "تتماشى استراتيجيتنا التجارية العالمية بشكل مثالي مع وعدنا لعملائنا المتمثل بالسفر بـ"تميزّ دائم"، وذلك من خلال منحهم الضيافة المتميزة التي يتوقعونها دائماً من طيران الإمارات، وتوفير تكنولوجيا ذكية وفعّالة، وعروض منتجات عملية وملائمة، والدعم والإرشاد من خبرائنا. وسنواصل افتتاح عدد أكبر من متاجر "عالم طيران الإمارات" في أفريقيا ومختلف أنحاء شبكتنا عالمياً، حتى نتمكن من التواصل بشكل أكبر مع عملائنا".

مستويات عالية من التخصيص وإضفاء الطابع الشخصي على الخدمات

يمتد متجر "عالم طيران الإمارات" بالقاهرة على مساحة 332 متراً مربعاً، مما يجعل منتجات الناقلة وخدماتها أقرب إلى عملائها. وبتصميمه العصري وألوانه الهادئة ومساحته المفتوحة التي تشبه أجواء الصالات الفاخرة، يعكس المتجر المفهوم الجديد لهوية طيران الإمارات المميزة على متن الطائرة، وتعزز هذه التجربة من خلال عرض نموذج الصالون الجوي المتوفر على طائرات الإمارات الإيرباص A380 وجناح الدرجة الأولى الفاخر، ما يتيح للعملاء الاطلاع عن قرب على اللمسات الفريدة التي تميز منتجات الناقلة في الأجواء، وتعريفهم بالمعايير العالية للرفاهية على متن طائراتها.

ويوفر "متجر عالم طيران الإمارات" لزواره تسعة مكاتب خدمة، حيث يقدم الخبراء للعملاء مجموعة شاملة من الخدمات بدءاً من تخطيط الرحلات ودعم عمليات الحجز وشراء التذاكر والاستفسارات العامة. كما تتيح التكنولوجيا المتطورة الذكية التي يوفرها المتجر، على غرار "مرآة السيلفي"، للزوار إمكانية التقاط صور على خلفيات الوجهات السياحية الرائعة المقترحة ومشاهدها الخلابة، بهدف إلهام خططهم السياحية ورغبتهم في اكتشاف المزيد من الأماكن، بينما تتيح أكشاك الخدمة الذاتية الموجودة في المتجر، للعملاء نقاط اتصال ذاتية الخدمات تمكنهم من ربح الوقت عبر تقليص مدة الانتظار والحصول على الخدمات بأسرع ما يمكن.

طيران الإمارات تؤكد التزامها الراسخ تجاه مصر

وعلى مدى 4 عقود، حافظت طيران الإمارات على التزامها بدعم قطاعات النقل الجوي والسياحة والتجارة في مصر، فمنذ تدشينها لأول رحلاتها إلى القاهرة وحتى اليوم، نقلت طيران الإمارات أكثر من 10.6 مليون راكب على متن رحلاتها اليومية بين دبي والقاهرة.

يتمثل الجانب الآخر الذي يجسد التزام طيران الإمارات إزاء مصر في التوظيف، فقد وفرت الناقلة عدداً كبيراً من فرص العمل للكفاءات المصرية، وتضم في فريقها أكثر من 920 فرداً في أطقم الضيافة الجوية، الشيء الذي يساهم في تمثيل الثقافة المصرية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل محلياً.