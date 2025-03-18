طيران الإمارات تشغل 158 رحلة يومياً لـ «العملاقة» خلال الصيف

تعتزم «طيران الإمارات»، تشغيل طائرتها العملاقة «A380» إلى 51 مطاراً في 32 دولة في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية خلال الموسم الصيفي، بمعدل 79 رحلة يومياً من مركزها الرئيس في دبي «أي 158 رحلة في الاتجاهين»، وفقاً للجدول الصيفي للرحلات، وهو ما يعادل ثلثي رحلات الطائرة العملاقة عالمياً.

وأشار تقرير موقع «سيمبل فلاينغ»، المتخصص في شؤون الطيران والنقل، إلى أن معظم رحلات الطائرة العملاقة التي تنطلق من مطار دبي الدولي، تشغلها طيران الإمارات، التي تعتبر أكبر مشغل لطراز إيرباص «A380» في العالم، بالإضافة إلى بعض الرحلات من الناقلات العالمية الأخرى.

ووفق التقرير، تمتلك «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة دولية في العالم، 116 طائرة من طراز إيرباص «A380»، تتضمن تكوينات مختلفة للمقاعد، ويعتبر التكوين الأكثر تميزاً، الذي يأتي من دون درجة أولى، والذي يتسع لـ 615 مقعداً.

وتشغل طيران الإمارات العملاقة من مطار دبي إلى 21 مطاراً في أوروبا، تستحوذ على 44 % من رحلات العملاقة، وتُعد المملكة المتحدة الوجهة الأولى لطائرات الإمارات A380. وتخطط الشركة لتسيير 35 إلى 36 رحلة بطائرة A380 يومياً إلى أوروبا. ويعتبر هذا الرقم أعلى من أعلى مستوى تم تسجيله العام الماضي، والذي بلغ 34 رحلة.

وجهات

وعن أهم الوجهات التي تصل إليها العملاقة من مطار دبي، أظهر التقرير، أن طيران الإمارات تشغل طائرة إيرباص A380 من مطار دبي إلى «لندن هيثرو»، بمعدل 6 رحلات يومياً، وإلى مطار «بانكوك سوفارنابومي» بمعدل 4 رحلات يومياً (إحدى الرحلات مستمرة إلى هونغ كونغ)، بينما تطير العملاقة من مطار دبي إلى مطارات، القاهرة، وجدة، ومانشستر، ونيويورك JFK، وباريس شارل ديغول، وسيدني بمعدل 3 رحلات يومياً، وتسير الطائرة بمعدل رحلتين يومياً إلى كل من أمستردام وبريسبان، وهونغ كونغ، إحداها عبر بانكوك، وموريشيوس، وملبورن، وميلانو ومالبينسا (إحداها تواصل الرحلة إلى نيويورك جون إف كينيدي)، وموسكو دوموديدوفو، وميونيخ، وسنغافورة.

بالإضافة إلى العديد من الوجهات التي تسير إليها الطائرة العملاقة، بمعدل رحلة يومياً. وخلال السنة المالية الماضية، نقلت طيران الإمارات نحو 21.8 مليون مسافر على متن أسطولها من طائرات إيرباص A380، ويمثل هذا الرقم نحو 42 % من إجمالي الركاب الذين نقلتهم الناقلة خلال العام، ما يعزز مكانة الطائرة العملاقة كخيار مفضل للمسافرين حول العالم.

وانتهت طيران الإمارات مؤخراً من تجديد 29 طائرة طراز «إيرباص A380»، فضلاً عن 19 من طراز «بوينغ 777» ضمن أسطولها، وتعمل طيران الإمارات، على تعزيز حضورها القوي في الأسواق العالمية، من خلال استخدام طائرتها العملاقة، لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي من وإلى دبي خلال أشهر الصيف.

الرياض

من ناحية أخرى، كشفت طيران الإمارات، أمس، عن خططها لتشغيل طائراتها بوينغ 777 المحدثة على رحلتين إضافيتين يومياً بين دبي والرياض، اعتباراً من 30 مارس الجاري و7 مايو المقبل، وبذلك تصبح العاصمة السعودية هي الوجهة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من الوجهات القليلة ضمن شبكة طيران الإمارات، التي تخدمها الناقلة بطائراتها المحدثة على جميع رحلاتها.

وستبدأ طيران الإمارات تشغيل الطائرة المحدثة على رحلتها الثانية «ئي كيه 815» و«ئي كيه 816»، اعتباراً من 30 مارس، واعتباراً من يوم 7 مايو، وستشغل الناقلة طائرتها بوينغ 777 المحدثة على رحلتها الثالثة «ئي كيه 817» و«ئي كيه 818»، بمعدل ست رحلات أسبوعياً، على أن تصبح الخدمة يومية اعتباراً من 11 أغسطس.

وتشغل طيران الإمارات طائرتها المحدثة البوينغ 777 إلى الرياض، منذ أكتوبر 2024، على متن الرحلة «ئي كيه 819» و«ئي كيه 820»، ونتيجة للطلب المتزايد وردود الفعل الإيجابية من العملاء، تعمل طيران الإمارات على توسيع نطاق تجربة منتجاتها المتميزة على متن طائرات البوينغ 777، لضمان راحة أكبر، وتجربة سفر محسنة في جميع الدرجات، وتخطط الناقلة لتوسيع نطاق الوجهات التي تخدمها هذه الطائرات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.