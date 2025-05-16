21 ألف ترخيص جديد في دبي خلال 4 أشهر

200 ألف إجمالي تراخيص الشركات العاملة في دبي

استقطب مجتمع الأعمال في دبي قرابة 21 ألف ترخيص لشركة جديدة على مدار الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، لتستحوذ الإمارة بمفردها على 46% من التراخيص الجديدة التي تم تسجيلها في الإمارات خلال تلك الفترة.

ويبلغ إجمالي تراخيص الشركات العاملة في دبي حالياً 200 ألف ترخيص، وتستأثر الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالحصة الأكبر من إجمالي التراخيص بنسبة 34.3%، تلتها شركات الشخص الواحد بنسبة 23%، ثم الشركات الفردية بحوالي 17.6%.

واختصت الشركات المدنية بحصة 12.4% من إجمالي الشركات المسجلة بالإمارة.

وشكلت الشركات المساهمة أيضاً حصة ملحوظة من التراخيص التجارية العاملة في دبي، حيث تجاوزت تراخيص شركات المساهمة العامة 6000 ترخيص، إلى جانب 249 ترخيصاً لشركة مساهمة عامة.

كما ضمت أيضاً قاعدة التراخيص المسجلة في دبي أنماطاً أخرى مثل شركات التوصية البسيطة والتضامن والجمعيات التعاونية وغيرها.

واستحوذت دبي على 57% من فروع الشركات الأجنبية والخليجية العاملة في الإمارات، حيث بلغ عددها 3800 فرع، وذلك بنهاية أبريل الماضي، مما يعكس جاذبية الإمارة للشركات العالمية لتأسيس مقار وفروع إقليمية لها في دبي.

وأوضحت بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد أن فروع الشركات الأجنبية المسجلة في دبي بلغت 3511 فرعاً مرخصاً، فيما بلغت تراخيص فروع الشركات الخليجية في الدولة 273 ترخيصاً.

وتعد دبي الأكثر جاذبية لتأسيس الأعمال في الدولة، حيث تضم حالياً أكثر من 58.5% من إجمالي تراخيص الشركات العاملة في الإمارات بشكل عام بما يناهز 583 ألف ترخيص.

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