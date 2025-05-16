21 ألف ترخيص جديد في دبي خلال 4 أشهر

200 ألف إجمالي تراخيص الشركات العاملة في دبي
وشكلت الشركات المساهمة أيضاً حصة ملحوظة من التراخيص التجارية العاملة في دبي، حيث تجاوزت تراخيص شركات المساهمة العامة 6000 ترخيص، إلى جانب 249 ترخيصاً لشركة مساهمة عامة.
كما ضمت أيضاً قاعدة التراخيص المسجلة في دبي أنماطاً أخرى مثل شركات التوصية البسيطة والتضامن والجمعيات التعاونية وغيرها.
وأوضحت بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد أن فروع الشركات الأجنبية المسجلة في دبي بلغت 3511 فرعاً مرخصاً، فيما بلغت تراخيص فروع الشركات الخليجية في الدولة 273 ترخيصاً.
وتعد دبي الأكثر جاذبية لتأسيس الأعمال في الدولة، حيث تضم حالياً أكثر من 58.5% من إجمالي تراخيص الشركات العاملة في الإمارات بشكل عام بما يناهز 583 ألف ترخيص.
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