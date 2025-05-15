5 آلاف رائد أعمال تجمعهم قمة «براند مي» في دبي

تنطلق النسخة الثانية لقمة «براند مي» 22 - 23 نوفمبر المقبل بالجامعة الكندية في دبي، بمشاركة أكثر من 5000 رائد أعمال ومستثمر ومدير تنفيذي وصانع محتوى ومؤثر وإعلامي.

وتعد «براند مي» حدثاً عالمياً يكرّس بالكامل لمفهوم العلامة الشخصية كأداة مؤثرة في بناء المسار المهني والنمو التجاري، وتقدّم للمشاركين استراتيجيات متقدمة لبناء التأثير وتعزيز الحضور وتحقيق الربح في جميع القطاعات، في ظل صعود قادة الأعمال الرقميين وصنّاع المحتوى وروّاد الأعمال.

وسيكون الذكاء الاصطناعي حاضراً بقوة في نسخة هذا العام، حيث يتم تسليط الضوء على كيفيّة تسخير التقنيات الناشئة لإعادة تشكيل مشهد صناعة المحتوى، وتسريع نمو الأعمال، وتعزيز السلطة الرقميّة.

وقال غازي اليمان، الشريك المؤسّس والمدير التنفيذي للقمة: «نجمع العقول التي تعيد تعريف التأثير - مَن يحوّلون الأفكار إلى إمبراطوريات، والجماهير إلى قوى ملهمة. مهمّتنا أن ننتقل بك من عالمٍ مجهول إلى واقعٍ لا يُنسى».

وتجسّد الشراكة مع الجامعة الكندية في دبي خطوة استراتيجيّة جريئة تجمع بين التميّز الأكاديمي والتطبيق العملي، لتمنح الطلبة وروّاد الأعمال مساحة حقيقيّة للابتكار خارج حدود القاعات الدراسيّة.

ومن خلال استضافة قِمّة «براند مي»، تؤكّد الجامعة التزامها بتوفير تجارب تعليميّة عمليّة لطلبتها تواكب احتياجات سوق العمل، وتربط بين الفكر الأكاديمي والتطبيق الفعلي في ريادة الأعمال، وصناعة المحتوى.

وقال الدكتور آدم فينيش، النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة: «إن تعاوننا مع قمة «براند مي» يضع الجامعة في موقع رفيع المستوى في مجال القيادة الرياديّة، من خلال تسخير إمكانات حاضنتنا الجامعيّة لتعزيز الابتكار، وتطوير العلامة الشخصيّة، وقيادة موجة النجاح القادمة في دبي».

