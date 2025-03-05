77 ألف شركة جديدة في دبي خلال عام

سجلت بيئة الأعمال في دبي قرابة 77 ألف ترخيص لشركات جديدة على مدار عام لتستحوذ بمفردها على نصف التراخيص الجديدة التي تم تسجيلها في الإمارات ما بين فبراير 2024 وفبراير 2025. وأفادت بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني بارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي لتراخيص الشركات المسجلة بالإمارة بنسبة تجاوزت 15.5% ما بين الفترتين من رصيد تراكمي للتراخيص بها بلغ 495 ألف ترخيص في فبراير 2024 إلى ما يتجاوز 572 ألف ترخيص بنهاية فبراير 2025.

وأوضحت المؤشرات تعزيز الإمارة مكانتها بوصفها الوجهة الأولى لتأسيس الشركات في الإمارات مستحوذة بنهاية فبراير الماضي على حصة تجاوز 58% من الرصيد التراكمي للتراخيص المسجلة في الإمارات حتى نهاية فبراير 2025 عبر كل الدوائر الاقتصادية والمؤسسات المانحة للتراخيص التجارية.

وتصدرت أنماط الأشكال القانونية للتراخيص التجارية في الإمارة كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية وشركات الشخص الواحد، في حين تنوعت أنواع التراخيص الأخرى بين الشركات المدنية والشركات المساهمة وفروع الشركات المحلية من إمارة لأخرى وفروع الشركات الدولية الأجنبية والشركات الخليجية.