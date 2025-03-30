59 % حصة دبي من التراخيص التجارية في الإمارات

استحوذت دبي على 59% من إجمالي التراخيص التجارية في الإمارات، وفق بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد بنهاية الربع الأول من العام الجاري عكست تعزيز الإمارة لمكانتها وجهة أولى لتأسيس الشركات في الإمارات.

وسجلت بيئة الأعمال في دبي طبقاً للبيانات المدرجة في السجل الاقتصادي الوطني التابع للوزارة، قرابة 19 ألف ترخيص لشركة جديدة على مدار الربع الأول من العام الجاري لتستحوذ بمفردها على قرابة نصف التراخيص الجديدة التي تم تسجيلها في الإمارات خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2024.

وأوضحت بيانات السجل ارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي لتراخيص الشركات المسجلة بالإمارة بنسبة 3.4 % من رصيد تراكمي للتراخيص والذي بلغ 562 ألف ترخيص نهاية 2024 إلى ما يتجاوز 581 ألف ترخيص مع نهاية مارس 2025.

وأفادت المؤشرات بأن دبي كانت صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التراخيص المسجلة في الإمارات والذي ناهز 990 ألف ترخيص مع نهاية مارس، وذلك عبر كافة الدوائر الاقتصادية والمؤسسات المانحة للتراخيص التجارية.

وبشكل عام، دخل إلى بيئة الأعمال في الإمارات حوالي 40 ألف ترخيص جديد في الربع الأول من العام الجاري بنمو 4.2% مقارنة برصيد تراكمي بلغ 950 ألف ترخيص تجاري مسجل بالإمارات بنهاية 2024.

ووفقاً للأشكال القانونية للتراخيص المسجلة بالدولة مع نهاية مارس، حافظت الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية وشركات الشخص الواحد على تصدرها أشكال الشركات المرخصة بالإمارات بشكل عام، وفي دبي بشكل خاص، في الوقت الذي استقطبت فيها الإمارة الجزء الأكبر من التراخيص المسجلة لأنشطة الشركات الدولية الأجنبية والتراخيص الشركات الخليجية العاملة في الدولة.

وضمت التراخيص التجارية عدداً كبيراً من تراخيص أفرع الشركات، حيث تنوعت وفق الجنسية والتوزيع الجغرافي للتراخيص الممنوحة بين الإمارات المختلفة، وكانت الحصة الأكبر منها لأفرع الشركات والمؤسسات المحلية تلتها أفرع الشركات والمؤسسات من إمارة إلى أخرى، بينما جاءت أفرع الشركات الأجنبية والتي تركزت معظمها في دبي بالمرتبة الثالثة ثم أفرع الشركات الخليجية.

في المقابل، سجلت أبوظبي نسبة 17.4% بنحو 172.3 ألف ترخيص، ثم الشارقة 111.5 ألف ترخيص بنسبة 11.2%، واختصت رأس الخيمة بنسبة 6.3% بإجمالي 63 ألف ترخيص، بينما توزعت النسبة الباقية بين كل من عجمان والفجيرة وأم القيوين.