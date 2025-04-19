طيران الإمارات تتوقع انتعاش حركة السفر للمغادرين

تتوقع طيران الإمارات أن يتجاوز عدد المغادرين من المبنى 3 في مطار دبي الدولي 300 ألف مسافر خلال عطلة نهاية الأسبوع، من 19 حتى 21 أبريل، ونظراً للازدحام المتوقع داخل وحول المبنى 3، تدعو الناقلة عملاءها إلى الوصول إلى المطار مبكراً، والتأكد من جاهزية جميع مستندات السفر لتجنب أي تأخير محتمل.

ويمكن للمسافرين اختيار طرق متعددة لإنهاء إجراءات السفر، منها خدمة إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت من خلال الموقع emirates.com أو عبر تطبيق طيران الإمارات، وذلك قبل 48 ساعة من موعد المغادرة، حيث يمكنهم الحصول على بطاقة الصعود الرقمية.

كما تفتح كاونترات إنجاز إجراءات السفر في المبنى 3 قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع (وقبل 12 ساعة للرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة). ويمكن لعملاء طيران الإمارات تسليم أمتعتهم في الليلة السابقة أو تسجيل وصولهم مبكراً، ما يتيح لهم التوجه مباشرة إلى الجوازات أو استخدام الأنفاق الذكية لتجاوز الإجراءات في ثوانٍ معدودة.

تشمل خيارات تسجيل الوصول الإضافية المتاحة لعملاء طيران الإمارات، إنجاز إجراءات السفر في مركز إنجاز إجراءات السفر في مركز دبي المالي العالمي.

حيث يمكن للمسافرين إنجاز إجراءات سفرهم بسهولة في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة، وحتى 4 ساعات قبل الرحلة، باستثناء المسافرين إلى الولايات المتحدة. كما تتضمن خدمة إنجاز إجراءات السفر في مدينة عجمان من 24 ساعة إلى 4 ساعات قبل موعد رحلتهم.

ويجب على العملاء إتمام إجراءات الجوازات والتفتيش الأمني قبل 90 دقيقة من موعد المغادرة، والوصول إلى بوابة الصعود إلى الطائرة في موعد لا يتجاوز 60 دقيقة قبل الرحلة لمسافري الدرجتين السياحية والسياحية الممتازة، و45 دقيقة قبل المغادرة لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال.

وستُغلق بوابات الصعود قبل 20 دقيقة من موعد الإقلاع، ولن تتمكن طيران الإمارات من قبول أي مسافر يصل متأخراً، حيث سيتم الالتزام الصارم بمواعيد إغلاق كاونترات إنهاء إجراءات السفر والبوابات لضمان مغادرة الرحلات في مواعيدها المحددة.