مطار دبي الدولي يتصدر المطارات العالمية في الربع الأول من عام 2025

رسخ مطار دبي الدولي مكانته كمركز عالمي للنقل الجوي، مدعوماً بتوسعات شبكته وعدد رحلاته الدولية المتزايدة، حيث احتل المرتبة الأولى عالمياً في قائمة المطارات من حيث عدد المقاعد المتاحة للمغادرين خلال الربع الأول من 2025، وفقاً لأحدث بيانات شركة سيريوم دييو Cirium Diio المتخصصة في تحليل بيانات المطارات.

وتفوّق مطار دبي الدولي على مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، حيث بلغ عدد المقاعد 15.1 مليون مقعد بزيادة نسبتها 2%.

دبي تتصدر عالمياً

وتُظهر البيانات أن مطار دبي الدولي يحتل المرتبة الأولى عالمياً في الفترة الحالية؛ وتمثل المطارات العشرة الأولى في القائمة أهمية كبرى، حيث إن أكثر من سدس المقاعد المتاحة حول العالم مرتبط بهذه المطارات.

وتتميز القائمة بتمثيل قوي للأسواق المحلية في الولايات المتحدة واليابان والصين والهند.

ومع ذلك، يُلاحظ أن مطار دبي يعتمد بالكامل على الرحلات الدولية، ما يجعله الأول عالمياً في السعة الدولية؛ وفي المقابل، يحتفظ مطار أتلانتا بالمركز الأول في السعة المحلية.

لماذا تصدر مطار دبي؟

واستعرض موقع "سيمبل فلاينج" أسباب تصدر مطار دبي الدولي، مشيراً إلى أنّه "بالنظر إلى عدد الرحلات، يحتل المطار المرتبة 14 عالمياً، متقدماً على مطارات مثل أمستردام وهيوستن ميامي".

وأرجع الموقع تفوق المطار إلى أسطول طائرات إيرباص A380 التابع لطيران الإمارات، الذي يضم 116 طائرة، بالإضافة إلى الأسطول الكامل للطائرات عريضة البدن.

كما يوفر مطار دبي، بحسب الموقع، معدلاً يبلغ 278 مقعداً لكل رحلة، وهو ما يزيد بـ20 مقعدًا مقارنة بالمركز الثاني، مطار الدوحة.

وبهذا، يتصدر مطار دبي قائمة المطارات العالمية في الرحلات الدولية للطائرات عريضة البدن.

وأضاف الموقع: "إلى جانب ذلك، شهد المطار زيادة بنسبة 2% في عدد الرحلات مقارنة بالعام السابق، مما عزز مكانته كأول مطار عالمي في الربع الأول لعام 2025، وهو المركز الذي احتله أيضاً في الفترة ذاتها من عام 2024".

مقارنة مع أتلانتا

وقارن الموقع مطار دبي الدولي ومطار أتالاتنا؛ مشيراً إلى أنَّ مطار دبي شهد زيادة في المقاعد بنسبة 5.4%، مدفوعة بارتفاع عدد الرحلات بنسبة 13.2%، بينما تأثر ترتيب مطار أتلانتا بانخفاض طاقته الاستيعابية مقارنة بمستوى ما قبل الجائحة في الربع الأول لعام 2019، حيث تراجعت المقاعد بنسبة 1.3% والرحلات بنسبة 10.5.

وجاء الانخفاض في مطار أتالانتا نتيجة تقليل الاعتماد على الطائرات الإقليمية الصغيرة، مع زيادة الاعتماد على الطائرات الأكبر حجماً، ومع ذلك، من المتوقع أن يستعيد مطار أتلانتا الصدارة في الربع الثاني من 2025، كما حدث العام الماضي، حيث ترتفع طاقته الاستيعابية بشكل كبير خلال فصل الصيف بنسبة 13.3% في الربع الثالث مقارنة بالربع الأول.

وبحسب الموقع؛ فإنَّ دبي تشهد نمواً محدوداً بنسبة 2.6% خلال الفترة نفسها بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة.

إضافة 22 وجهة جديدة لمطار دبي

وتشير بيانات Cirium إلى أن مطار دبي الدولي أضاف 22 وجهة جديدة في الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وكانت بعض الوجهات جزءاً من شبكة المطار سابقاً، مثل أديلايد ولاجوس، التي أعادتها طيران الإمارات إلى جدول رحلاتها في أكتوبر 2024، بالإضافة إلى استئناف رحلات إدنبرة في نوفمبر، وتم تشغيلها باستخدام طائرة A350-900، بدءًا من 3 يناير.

أما الوجهات الأخرى، فهي جديدة تماماً على شبكة المطار، مثل خوست في أفغانستان، التي أطلقتها شركتا "أريانا أفغان" و"كام إير" في يونيو 2024، مع استمرار الأخيرة في تشغيل رحلاتها باستخدام طائرة 737-300 النادرة.

وتستحوذ طيران الإمارات وفلاي دبي، على ثلاثة أرباع السعة الإجمالية لمطار دبي.

وقد أضافت الشركتان، أو أعادتا، تشغيل 10 وجهات من أصل 22 وجهة جديدة.

ومن بين الوجهات الأكثر إثارة للاهتمام بوغوتا، التي بدأت طيران الإمارات تسيير رحلاتها إليها في يونيو 2024 باستخدام طائرة 777-300ER، عبر ميامي بحقوق الحرية الخامسة.

وتعتبر العاصمة الكولومبية أطول مسار تشغله طيران الإمارات عند جمع المسارات المباشرة وغير المباشرة.