صناعة الحديد والصلب في «جافزا».. من دبي إلى العالم

تنطلق شركات ومصانع الحديد والصلب الموجودة في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، بخطى واثقة نحو العالمية، مستفيدة من التسهيلات المتكاملة التي توفرها هذه البيئة الاستثمارية في فرض حضورها في أسواق دولية كبرى، مدفوعة ببنية تحتية متطورة، ودعم لوجستي وتشريعي، وجودة استثنائية، عززت تنافسيتها في الأسواق العالمية.

ويرتبط النمو السريع الذي يشهده قطاع صناعات الحديد والصلب في «جافزا»، بالطفرة الاقتصادية التي حققتها دبي خلال العقد الماضي، حيث توسعت المرافق الصناعية في «جافزا»، لتغطي مساحة 13.6 مليون متر مربع، تقدم فيها حلولاً مخصصة لشركات التصنيع، تشمل قطع الأراضي، والمكاتب، وورش العمل، إضافة إلى الوحدات الصناعية الخفيفة متعددة الاستخدامات، والمستودعات المخصصة لتلبية متطلبات الشركات الصناعية.

وقال مسؤولون ومديرو شركات صناعية متخصصة في صناعة الحديد والصلب، إن المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، توفر بيئة عمل متكاملة، مصممة بشكل مثالي، للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي، لتسهيل ممارسة الأعمال الصناعية، ضمن منظومة تتبنى الابتكار، وتحفز التنويع الاقتصادي، مشيرين إلى أن «جافزا» سهلت على الشركات الصناعية إمكانية الوصول السريع والفعال إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية.

وقال بهارات باتيا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، إن الربط التجاري متعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، يعد أفضل المزايا التي تقدمها جافزا، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي، سهلت على الشركة التعامل بكفاءة وسرعة مع سلسلة الإمداد والتوريد، بحيث باتت تصدر أكثر من 350 ألف طن متري من منتجات الصلب من دبي إلى أكثر من 26 دولة، وبأقل التكاليف، من أهمها الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا وسنغافورة، وهو ما جعل منها لاعباً دولياً في قطاع التصنيع.

وأضاف أن قيمة أصول الشركة في دولة الإمارات وحدها، تتخطى عتبة الـ 700 مليون دولار.

وقال، إن «كوناريس» توفر مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قضبان التسليح والأنابيب ولفائف الحديد الملون. وتسجل الشركة نمواً وحضوراً في الأسواق العالمية، وتتمثل رؤية الشركة في زيادة طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة ملايين طن، بحلول عام 2030، التي تتواءم مع استراتيجيتها في تطوير أسواق التصدير لديها.

وأضاف أن السبب الأهم في نجاح المجموعة وتفوقها، هو وجود مقرها الرئيس في جافزا بموقعها الاستراتيجي، الذي بدوره ساعد على تطور الشركة وتفوقها على مدى الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية السنوية للشركة، وصلت إلى نحو 1.5 مليون طن من الفولاذ.

وأوضح باتيا أن عملية مراقبة الجودة في مصانع الشركة، تتم من خلال نظام متكامل، يشمل استخدام معدات اختبار متقدمة، وتدقيق دوري، وممارسات تحسين مستمر، وأن كل دفعة إنتاج تخضع لاختبارات شاملة للتحقق من التزامها بالمعايير المحددة ومتطلبات العملاء، مشيراً إلى أن عملية الفحص تبدأ من فحص المواد الخام، إلى إصدار الشهادات النهائية للمنتج، ويتم التأكد من أن كل خطوة في عملية الإنتاج تخضع لفحص دقيق.

ديلينجر

من جهته، قال بولين باريخ، المدير العام لديلينجر في الشرق الأوسط، إن الشراكة مع جافزا تمتد لأكثر من 24 عاماً، وخلال هذه الفترة، تمكنّا من بناء علاقة متينة ومتبادلة، تُعدّ من أهم ركائز نجاحنا، حيث قدمت لنا جافزا دعماً مستداماً عبر العقدين الماضيين، من خلال توفير مساحات الأراضي الإضافية، والمرافق الحيوية الداعمة لعمليات التصنيع.

وأضاف: «أما على صعيد الخدمات اللوجستية، تستفيد الشركة من تقديم الخدمات الفعّالة من جافزا، والتي يتم إنجازها في الوقت المناسب، لتيسير عمليات التخليص الجمركي، ونقل البضائع بكفاءة عالية، اعتماداً على منصات جافزا الذكية، وخدمات دي بي ورلد اللوجستية النوعية، ما يدعم انتشار أعمالنا التجارية على مستوى المنطقة والعالم».

وأضاف أن منشآت الشركة في جافزا تنتج نحو 25 ألف طن من الحديد الصلب، وتمتلك ثلاث رافعات مغناطيسية، تساعد على تسهيل مناولة ألواح الحديد الصلب داخل مستودعاتها بشكل كبير وفعّال، والتي يتم تحميلها على شاحنات مسطحة وحاويات خاصة.

وقال، إن قدرة الشركة على التعامل بكفاءة مع ألواح الصلب، التي تتفاوت أوزانها من طن واحد إلى 28 طناً، تمثل ميزة استثنائية لخفض التكاليف التي يتحمّلها عملاؤنا.