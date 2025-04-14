630 شركة متخصصة في السيارات وقطع الغيار تتخذ من «جافزا» مقراً

ارتفع عدد الشركات المتخصصة في السيارات وقطع الغيار، التي تتخذ من المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» مقراً لها إلى 630 شركة من 70 دولة على الأقل بها ما يزيد على 7900 شخص، الأمر الذي يعكس مكانة «جافزا» مركزاً إقليمياً رائداً في قطاع السيارات والخدمات اللوجستية المرتبطة به، بحسب بيانات رسمية حصلت عليها «البيان».

وتمتلك «جافزا» العديد من المرافق ذات الحجم الكبير والمخصصة للمركبات بمختلف أنواعها، من سيارات الركاب والهاتشباك والدفع الرباعي أو المكشوفة إلى الشاحنات والرافعات الشوكية والحاملات بأنواعها المختلفة.

وبفضل القدرة الاستيعابية السنوية لميناء جبل علي، والتي تصل إلى مناولة مليون وحدة مكافئة للسيارة إلى جانب تطوير أكبر وأحدث سوق للسيارات في العالم على مساحة تصل إلى 20 مليون قدم مربعة، بالإضافة إلى توسعة ميناء الحمرية، تؤكد «دي بي ورلد» التزامها بتلبية الزيادة في الطلب، ودعم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد المحلي بحلول عام 2033.

محفز قوي

ويعد قطاع السيارات محفزاً قوياً للنمو الاقتصادي؛ حيث يسهم في توليد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الأسواق المحلية. وتلتزم موانئ دبي العالمية بتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا النمو. كما تعتبر مراكزها اللوجستية المتطورة؛ مثل ميناء جبل علي، والمناطق التجارية الحرة؛ مثل «جافزا»، التي تحتضن أكثر من شركة متخصصة في السيارات وقطع الغيار، جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا الهادفة لدعم سلاسل التوريد العالمية للسيارات.

يذكر أن «دي بي ورلد» قامت بمناولة 1.3 مليون مركبة عبر محطاتها في دبي، ما يمثل زيادة بنسبة 53.6 % مقارنة بالعام السابق، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الشركة، واستحوذ ميناء جبل علي الرائد التابع للمجموعة على النصيب الأكبر من حجم المناولة، بنحو 960 ألف وحدة، ليرسخ بذلك مكانته مركزاً رئيسياً لتجارة السيارات في المنطقة، في حين تمت مناولة الوحدات المتبقية عبر ميناءي الحمرية وراشد. ويؤكد هذا الأداء القياسي النمو القوي، الذي يشهده قطاع تجارة السيارات، ويبرز دور موانئ دبي العالمية المحوري في تسهيل عمليات استيراد وتصدير السيارات.

دور محوري

تجدر الإشارة إلى أن «جافزا» تعد واحدة من أكبر وأهم المناطق الحرة في العالم وقد تأسست عام 1985، وتلعب دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة، بما في ذلك صناعة وتجارة السيارات. وتقع «جافزا» بالقرب من ميناء جبل علي، أحد أكبر الموانئ الصناعية في العالم، مما يسهل عمليات الاستيراد والتصدير.

كما تقع بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ومطار دبي الدولي يوفر حلولًا لوجستية متكاملة.وتتمتع «جافزا» بالعديد من الحوافز الاقتصادية منها: إعادة تصدير كاملة دون رسوم جمركية، وملكية أجنبية كاملة دون الحاجة إلى شريك محلي. كما تتمتع ببنية تحتية متطورة، ومرافق تخزين وتوزيع متكاملة للسيارات وقطع الغيار، ومساحات واسعة للمعارض ومراكز التوزيع.

وحازت «جافزا»، على العديد من الجوائز لأفضل المناطق الحرة العالمية لعام 2024، بما في ذلك حصولها على المرتبة الأولى في القائمة العالمية الشاملة للمناطق الحرة، ما يؤكد تفوق «جافزا» وإمكانياتها في تعزيز وتأسيس بنية لوجستية شاملة تجمع بين الابتكار الصناعي والممارسات المستدامة.

وقد تطورت «جافزا» على مدار أربعة عقود لتلبية المتغيرات على ساحة التجارة العالمية وحافظت على ريادتها في تعزيز الابتكار والنموّ المستدام. وقد بذلت حكومة دبي جهوداً كبيرة ساعدت على تمكين الشركات وتقديم مساهمات كبيرة لاقتصاد دبي، بدايةً من توسيع البنية التحتية الحيوية ووصولاً إلى الريادة في التقنيات المتقدمة، كما حافظت على الالتزام بتحقيق النموّ مع نفس القدر من الحماس الذي عزز النجاحات السابقة.