نمو «دبي المالي العالمي» تجاوز التوقعات

أكدت «فاينانشال تايمز»، أن نمو مركز دبي المالي العالمي، تجاوز التوقعات، موضحةً أنه عندما ضربت جائحة «كوفيد19» العالم، نجح رهان دبي على أن إعادة الفتح السريعة ستجذب أعداداً كبيرة من الناس حول العالم، وأنه بينما عانى المصرفيون في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة من العزلة، بدأ المصرفيون في دبي العمل.
وأوضحت الصحيفة في تقرير أن مركز دبي المالي العالمي، شهد حالة من النشاط الكبير، وأنه في غضون 4 سنوات ونصف، تضاعف عدد الشركات المسجلة النشطة في المركز إلى 7700، لافتاً إلى أن النصف الأول من 2025 كان الأفضل بالنسبة لعمليات تسجيل الشركات الجديدة.
وأضافت «فاينانشال تايمز»، أن مركز دبي المالي العالمي يحتضن الآن 47900 موظف بزيادة 21000 عن 2020، موضحةً أنه مع الإشغال الكامل للمكاتب، يقوم المركز ببناء 1.6 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية الإضافية بحلول عام 2027، فيما تتواصل خطط التوسع، وخاصة في ظل التوافد المتزايد للبنوك الصينية، على سبيل المثال، لافتتاح فروع لها، إلى جانب صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول.
كما لفت التقرير إلى الازدهار الواضح لمركز دبي للسلع المتعددة.