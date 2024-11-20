1.2 تريليون دولار الأصول المدارة للمكاتب العائلية في دبي



تتجاوز قيمة الأصول المدارة للشركات العائلية في دبي حاجز 1.2 تريليون دولار، مدفوعة بتدفق كبار الأثرياء إليها خلال السنوات القليلة الماضية، بحسب ما قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

وقال عارف أميري خلال فعالية «مستقبل التمويل»: إن مركز دبي المالي العالمي يضم أكثر من 120 عائلة و800 مؤسسة وكيان عائلي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 1.2 تريليون دولار.

تأتي تصريحات أميري وسط تدفق الشركات إلى دبي، حيث ارتفع عدد الموظفين في المركز المالي بنحو الثلثين منذ عام 2019 ليصل إلى ما يقرب من 44 ألف موظف في يونيو الماضي.

ويتوقع «مركز دبي المالي العالمي» تسجيل رقم قياسي في عدد الشركات التي ستتأسس هذا العام أيضاً، كما يبني ثلاثة أبراج مكتبية جديدة لتلبية الطلب المتوقع.

تتأهب دبي لتصبح الوجهة الأولى للمليونيرات الذين يغيرون محل إقامتهم هذا العام، وفقاً لتقرير من شركة «هينلي آند بارتنرز» الاستشارية المتخصصة في الهجرة.

دفع تدفق بعض أكبر صناديق التحوط في العالم، مثل «ميلينيوم مانجمنتو» و«بالياسني آسيت مانجمنت»، عدد العاملين بهذا القطاع في دبي إلى أكثر من 1000 شخص، وفق تقرير نشرته «بلومبيرغ نيوز». وقال أميري إن «مركز دبي المالي العالمي» يضم حالياً 60 صندوق تحوط و44 صندوقاً تتجاوز قيمة كل منها مليار دولار.

واختتم: «نحن الآن من بين أفضل عشرة مواقع في العالم لنشاط صناديق التحوط. وبناءً على المسار الحالي، نحن في سبيلنا لأن نصبح من بين أفضل خمسة مواقع في السنوات المقبلة».