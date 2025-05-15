«الصين الدولية لرأس المال» توسع حضورها العالمي بفرع في «مركز دبي المالي»

افتتحت شركة «الصين الدولية لرأس المال المحدودة»، «CICC» البنك الاستثماري الرائد في الصين، فرعها في مركز دبي المالي العالمي، في إطار خططها لتوسيع حضورها العالمي.

ويعمل الفرع الجديد تحت مظلة شركة الصين الدولية لرأس المال هونج كونج للأوراق المالية المحدودة، ويحمل ترخيصاً من الفئة الرابعة ويخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.

ويُعد مركز دبي المالي العالمي بمثابة بوابة استراتيجية في المنطقة للمؤسسات المالية الصينية والشركات متعددة الجنسيات. وقد قامت كبرى الشركات في قطاع الخدمات المصرفية والمالية الصيني بافتتاح فروع لها في مركز دبي المالي العالمي، حيث تمثل نسبة 30 % منها ضمن الشركات المدرجة في تصنيف قائمة «فورتشن 500» العالمية.

ومع تنامي العلاقات الاقتصادية الإماراتية الصينية، يلتزم مركز دبي المالي العالمي بتوفير منصة متطورة تساعد الشركات الصينية على التوسع والنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتتماشى خطط دبي المحددة لتبني الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات بدعم من «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز دبي المالي العالمي، مع القدرات الصينية المتقدمة في مجال البحوث والتطور التكنولوجي.

العلاقات الاستراتيجية

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا أن نرحب بافتتاح شركة الصين الدولية لرأس المال لفرعها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، ما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والصين. ما زالت دبي ومركز دبي المالي العالمي يمثلان وجهة رئيسة للاستثمارات الصينية، ويعزز ذلك الاهتمام المتزايد الذي نشهده من البنوك وشركات إدارة الثروات والأصول والشركات الكبرى والجهات الفاعلة في سوق التأمين. ويؤكد هذا التزامنا بتوفير منظومة متكاملة وواسعة النطاق لمساعدة الشركات الصينية على التوسع والنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بما يعزز مكانة مركز دبي المالي العالمي في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي وتعزيز التميز في الابتكار».

حلول مبتكرة

وقال تشن ليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة «الصين الدولية لرأس المال»: «يُمثل افتتاح فرع شركة «الصين الدولية لرأس المال» في مركز دبي المالي العالمي إنجازاً مهماً في استراتيجيتنا للتوسع الدولي. وتلتزم الشركة بتقديم حلول مالية مبتكرة تُسهل تدفقات رأس المال العابر للحدود وتعزز الروابط الاقتصادية بين الصين والأسواق العالمية الرئيسية. وانطلاقاً من دولة الإمارات، التي تُمثل بوابة رئيسة لمنطقة الخليج، نعتزم تطوير حلول مُصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا الإقليميين، فضلاً عن دعم الشركات الصينية التي تبحث عن فرص استراتيجية في الخارج، ما يُسهم في تعزيز الزخم المالي للتطوير عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق».