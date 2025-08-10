«ترايدنت الهندية» توسّع حضورها الدولي بافتتاح مكتب في دبي

ويقع المكتب الجديد في «برج الميز» بدبي، ويهدف إلى تعزيز حضور اثنين من القطاعات الأساسية لدى المجموعة، وهما: المنسوجات الفاخرة الخاصة بالمنزل، والورق عالي الجودة.
وتركز الشركة بشكل خاص على كبرى سلاسل التجزئة والقطاع الفندقي المتنامي في ثلاث مناطق رئيسية: منطقة الخليج (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات)، وأفريقيا، ودول رابطة الدول المستقلة.
وأضاف: «من خلال مكتبنا الجديد في دبي، نسعى إلى تعزيز علاقاتنا مع العملاء في المنطقة، والاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات الأسواق المتغيرة».
يُذكر أن الذراع التصنيعية للمجموعة، شركة «ترايدنت المحدودة»، يقع مقرها الرئيسي في مدينة لوديانا بولاية البنجاب الهندية، كما تمتلك مكاتب أخرى في نيويورك وتشيشاير بالمملكة المتحدة.
