«ترايدنت الهندية» توسّع حضورها الدولي بافتتاح مكتب في دبي

افتتحت مجموعة ترايدنت الهندية، وهي تكتل صناعي متخصص، مكتباً جديداً في دبي ليكون مركزاً رئيسياً لتوسيع أعمالها الدولية.

ويقع المكتب الجديد في «برج الميز» بدبي، ويهدف إلى تعزيز حضور اثنين من القطاعات الأساسية لدى المجموعة، وهما: المنسوجات الفاخرة الخاصة بالمنزل، والورق عالي الجودة.

وتركز الشركة بشكل خاص على كبرى سلاسل التجزئة والقطاع الفندقي المتنامي في ثلاث مناطق رئيسية: منطقة الخليج (البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات)، وأفريقيا، ودول رابطة الدول المستقلة.

وقال راجيندر جوبتا، الرئيس الفخري لمجموعة ترايدنت: «نواصل تركيزنا على جعل الفخامة المستدامة أكثر سهولة للمنازل والأعمال حول العالم».

وأضاف: «من خلال مكتبنا الجديد في دبي، نسعى إلى تعزيز علاقاتنا مع العملاء في المنطقة، والاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات الأسواق المتغيرة».

يُذكر أن الذراع التصنيعية للمجموعة، شركة «ترايدنت المحدودة»، يقع مقرها الرئيسي في مدينة لوديانا بولاية البنجاب الهندية، كما تمتلك مكاتب أخرى في نيويورك وتشيشاير بالمملكة المتحدة.

