«بارون كابيتال» توسّع نطاق حضورها العالمي عبر تأسيس مكتب في دبي

أعلنت «بارون كابيتال»، الشركة العاملة في مجال الاستثمار ضمن أسهم النمو، أمس، افتتاح مكتب جديد لها في دبي.

سيقع المكتب الجديد في مركز دبي المالي العالمي، وستقوم الشركة بتشغيله، بما يتماشى مع رخصة الأسهم المالية الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية.

وسيمثّل وجود «بارون كابيتال» الفعلي في دبي خطوةً بارزة الأهمية، تدعم خطط الشركة للتوسّع على النطاق العالمي، كما سيعكس التزامها الراسخ تجاه خدمة عملائها في الأسواق المالية الرئيسة حول العالم.

ومع مرور الوقت، تتوقّع الشركة مواصلة توسعة حضورها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وسيسهم المكتب الجديد في تعزيز قدرات الشركة لخدمة المستثمرين من كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، من خلال إتاحة وصولهم إلى الإمكانات الاستثمارية الهامة التي تمتلكها «بارون كابيتال».

ويُشار إلى أن ربيع سلطاني المسؤول التنفيذي الأول لشركة «بارون كابيتال مانجمنت ليمتد (مركز دبي المالي العالمي)»، سيدير أعمال المكتب الجديد، بفضل ما يتمتّع به من خبرة واسعة لأكثر من 25 عاماً في الشرق الأوسط.

وقال ربيع سلطاني: «من دواعي فخري واعتزازي، أن أمثّل شركة «بارون كابيتال» في منطقة الشرق الأوسط.

تتخصّص الشركة منذ 43 عاماً في مجال الاستثمار، ضمن الشركات ذات معدل النمو الاستثنائي على المدى البعيد.

وتتواءم استراتيجية الشركة بشكل تام، مع الأولويات التي توجّه عمل العديد من مكاتب الشركات العائلية والمؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تسعى إلى تعزيز الأداء، وإبرام شراكات وثيقة تدوم للأجيال القادمة».

مواصلة التوسّع

وقالت كاتيا روزنبلات الرئيس العالمي للتوزيع وتطوير الأعمال في «بارون كابيتال»: «يجسّد افتتاح أول مكاتبنا في منطقة الشرق الأوسط، إنجازاً مرحلياً بالغ الأهمية، في إطار خططنا المتواصلة لتوسعة نطاق حضور شركتنا العالمية.

ونحن ملتزمون بترسيخ حضورنا في المنطقة، وتوفير كل الدعم اللازم لعملائنا المحليين».