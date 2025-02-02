غرفة دبي العالمية تستقطب 51 شركة متعددة الجنسية في 2024 بنمو 55%

واصلت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال العام 2024 جهودها الرامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، وتحفيز توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لدبي، ويعزز التجارة الخارجية للإمارة مع كل أنحاء العالم.

ونجحت غرفة دبي العالمية خلال العام 2024 باستقطاب 207 شركات متنوعة ما بين متعددة الجنسية وصغيرة ومتوسطة مقارنة بـ 133 شركة تم استقطابها خلال 2023، بنمو وقدره 56% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال العام الماضي 51 شركة متعددة الجنسية مقارنة بـ 33 شركة في 2023، بنمو بنسبة 55%، كما استقطبت الغرفة 156 شركة صغيرة ومتوسطة في 2024 بنسبة زيادة بلغت 56% مقارنة مع 100 شركة تم استقطابها خلال 2023. ونجحت غرفة دبي العالمية في 2024 بدعم توسع 114 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة، بنمو بنسبة 48% مقارنة بـ 77 شركة محلية تم دعم توسعها في العام 2023.

تعزيز جاذبية دبي

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: «تعكس النتائج المحققة خلال العام 2024 أهمية الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية دبي الاستثمارية عالمياً، ودعم نمو مجتمع الأعمال المحلي على الساحة الدولية».

وأضاف بن سليم قائلاً: «تلعب شبكة المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية دوراً حيوياً في استعراض الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي أمام المستثمرين الدوليين، ودعم الشركات متعددة الجنسية للاستفادة من المقومات التنافسية المتكاملة التي تتمتع بها دبي، بالتزامن مع تطوير قدرات الشركات العاملة في الإمارة على توسيع أعمالها في أهم الأسواق الدولية».

وقامت الغرفة خلال العام الماضي بافتتاح مكتبين خارجيين في كل من كازاخستان وكولومبيا، ليرتفع عدد المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي العالمية إلى 33 مكتباً، مما يعزز من جهود جذب الاستثمار الأجنبي، ودعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في الأسواق العالمية الواعدة.

وبهدف تعزيز التعاون الدولي، استقبلت الغرفة خلال العام الماضي 182 وفداً زائراً بمشاركة 500 مشارك، كما شاركت الغرفة في 127 فعالية دولية في 78 مدينة ضمن 50 دولة.

بعثات خارجية

وفي إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، نظمت غرفة دبي العالمية خلال العام الماضي بعثات تجارية إلى كل من إندونيسيا وفيتنام، بالإضافة إلى السنغال والمغرب، إلى جانب صربيا وتركيا، وأوغندا وتنزانيا، وتم خلالها تنظيم أكثر من 2.205 اجتماعات ثنائية للأعمال بين الشركات المشاركة مع نظرائها في تلك الأسواق، وذلك بنمو 88% في عدد اجتماعات الأعمال الثنائية مقارنة بـ 2023.

منتديات أعمال دولية

وبهدف تعزيز جهود استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي، تم خلال العام الماضي إطلاق الدورات الدولية لمنتدى دبي للأعمال، حيث تم تنظيم منتدى دبي للأعمال – الصين في العاصمة الصينية بكين بالإضافة إلى منتدى دبي للأعمال – المملكة المتحدة في لندن، واستقطب الحدثان 1.150 مشاركاً.

كما تم تنظيم منتدى الأعمال الإماراتي الصيني في دبي بحضور معالي لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى منتدى دبي – تشيلي للأعمال بمشاركة غابرييل بوريك فونت، رئيس جمهورية تشيلي، بالإضافة إلى منتدى الأعمال الفيتنامي الإماراتي بحضور فام مين تشين، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية.