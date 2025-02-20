الهند تتصدر الأعضاء الجدد في غرفة دبي 2024 مع 16623 شركة

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن العراق وتركيا والمملكة المتحدة سجلت أعلى معدلات نمو في قائمة أعلى 10 جنسيات للشركات الأجنبية الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال 2024، ما يجسد تزايد جاذبية دبي الاستثمارية للشركات من مختلف دول العالم وزيادة تنوع جنسيات المستثمرين الجدد في الإمارة.

وارتفع عدد الشركات العراقية الجديدة المنضمة لعضوية غرفة تجارة دبي إلى 1718 شركة في 2024 مقابل 1247 شركة عراقية انضمت للعضوية في 2023، بنمو 37.8%، فيما ازداد عدد الشركات التركية الجديدة إلى 1314 شركة في 2024 مقابل 1047 شركة جديدة في 2023، بنمو 25.5%.

وبلغ عدد الشركات الجديدة من المملكة المتحدة التي انضمت لعضوية الغرفة العام الماضي 2588 شركة بنمو 14.2 % مقابل 2267 شركة 2023.

الهند تتصدر

وحلت الهند في الصدارة في عدد الشركات الجديدة الأجنبية المنضمة لعضوية الغرفة خلال 2024 مع انضمام 16623 شركة تليها باكستان مع 8179 شركة جديدة، وجاءت مصر في المرتبة الثالثة وبلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة 5302 شركة.

وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي العام الماضي 2764 شركة، لتحتل المرتبة الرابعة تليها المملكة المتحدة مع 2588 شركة، وجاءت بنغلاديش في المرتبة السادسة بـ 2369 شركة، ثم جاء العراق مع انضمام 1718 شركة عراقية جديدة لعضوية الغرفة.

وشهدت غرفة تجارة دبي 2024 انضمام 1474 شركة أردنية جديدة لعضوية الغرفة، ليحتل الأردن بذلك المرتبة الثامنة، يليه الصين مع انضمام 1473 شركة صينية جديدة وجاءت تركيا في المركز العاشر مع 1314 شركة.

التجارة والخدمات

واستحوذ مجال التجارة والخدمات على حوالي 41.1 % من إجمالي نشاط الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة العام 2024، يليه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال الذي استحوذ على 32.9 % من إجمالي نشاط الشركات الجديدة، في حين حل قطاع التشييد والبناء بالمرتبة الثالثة بحصة 10.5%، من إجمالي نشاط الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة 2024 وجاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة بنحو 8.4%.

أبرز أنشطة الشركات الجديدة:

1 - التجارة والخدمات

2 - العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال

3 - التشييد والبناء

4 - النقل والتخزين والاتصالات