الأسهم تتماسك.. والسيولة تلامس 1.5 مليار درهم

لامست سيولة الأسهم المحلية 1.5 مليار درهم، في جلسة أمس، حيث أقفل مؤشر سوق دبي المالي تداولات الجلسة على انخفاض بنسبة 0.2% عند 5809 نقاط، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 550 مليون درهم، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنحو 0.3% عند 9736 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 926 مليون درهم.

دبي

وفي سوق دبي ارتفع سهم طلبات هولدينغ، بنسبة 5.2% عند 0.885 درهم، وبتداولات تجاوزت 66 مليون سهم والإثمار القابضة 4.2%، كما ارتفع سهم سوق دبي المالي 1.9%، فيما صعد سهم اكتتاب القابضة، بنسبة 0.9% عند 0.572 درهم، وبتداولات تجاوزت 54 مليون سهم.

كما ارتفع سهم باركن بنسبة 0.88%، وأليك القابضة بنسبة 0.7%.

بينما صعد سهم سلامة نسبة 2.14% عند 0.429 درهم، وكان مجلس إدارة سلامة قد وافق على تحديد سعر تحويل ثابت قدره 0.46 درهم للسهم لأغراض تحويل / استبدال الصكوك الواجبة التحويل إلى أسهم جديدة في الشركة.

وتأسيس شركة ذات غرض خاص في سوق أبوظبي العالمي على أساس كونها شركة يتيمة لأغراض إصدار الصكوك الواجبة التحويل.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم الإثمار القابضة، حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 4.2% عند 0.270 درهم، وبتداولات قاربت 71 مليون سهم.

بينما كانت الأسهم الأكثر تراجعاً، سكون للتأمين 10% والخليج للملاحة 9.9% وأجيلتي للمخازن 4.07% وبنك دبي التجاري 2.8%، بينما تراجع سهم شعاع كابيتال بنسبة 2.4% عند 0.243 درهم. وبنك الإمارات دبي الوطني 0.2% إلى 24.7 درهم وسالك 0.68%.

أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية كان الأكثر ارتفاعاً، عمان والإمارات للاستثمار 14.9% وغذاء القابضة 5.22% ورابكو للاستثمار 3.26%، بينما ارتفع سهم أجيليتي جلوبال بي إل سي بنسبة 1.8% عند 1.15 درهم، وأقفل سهم شركة أدنوك للتوزيع على ارتفاع بنسبة 0.8% عند 3.89 دراهم، فيما بقي سهم أدنوك للغاز على ثبات عند 3.29 دراهم. و

أكثر السهم تداولاً، سهم إشراق للاستثمار، حيث ارتفع بنسبة 3% عند 0.515 درهم، مع تداولات قاربت 52 مليون سهم، يذكر أن إشراق أعلنت بالأمس عن توفر مستندات متعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العمومية التي ستنعقد بتاريخ 05 ديسمبر 2025، والخاصة برفع دعوى مدنية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين.

بينما كان الأسهم الأكثر تراجعاً، عنان للاستثمار القابضة 10% وايزي ليس 5.4% وبلدكو 4.88% وألف للتعليم 4.24%. وانخفض سهم مجموعة تو بوينت زيرو بنسبة 2.6% عند 2.64 درهم.

الأسواق العربية

وتباين أداء المؤشرات العربية في جلسة أمس، حيث تراجع المؤشر السعودي 0.5% فيما ارتفع مؤشر الكويت بنسبة 0.15% وقطر بنسبة 0.77%، والبحرين 0.30%، فيما استقر مؤشر بورصة مسقط دون تغيير.

السعودية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية – تاسي ، جلسة، أمس، على تراجع بنسبة 0.5% ليغلق عند 10635 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ نحو شهرين ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليارات ريال، تضمنت صفقات خاصة بقيمة تجاوزت مليار ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 95.50 ريالاً. وتصدر سهم مسار، الشركات المنخفضة بنسبة 9% عند 19.97 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 59 مليون سهم تضمنت صفقات خاصة بنحو 48 مليون سهم.

والخاصة ببيع صندوق الاستثمارات العامة حصة تبلغ 3.3% من رأس مال الشركة بسعر 19.80 ريالاً للسهم. وتصدر سهم رسن، والكابلات السعودية، الارتفاعات بنسبة 4%. وارتفعت أسهم الحفر العربية، وسلوشنز، وجمجوم فارما، وام آي اس، وتسهيل، بنسب تراوح بين 2 و3%.

مصر

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات الجلسة، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.827 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39537 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 48864 نقطة.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 17863 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12162 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 16103 نقاط، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية، بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط استمرار ضعف السيولة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.23% إلى 3425.87 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول سبعة ملايين دينار (9.7 ملايين دولار)، وانخفض سهم مناجم الفوسفات 0.42% وسهم الكهرباء الأردنية 0.31% وسهم البنك العربي 0.71%، وارتفع سهم البوتاس العربية 0.15%.