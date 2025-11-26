سوق عقارات دبي يرسخ مكانته أحد أكثر الأسواق نمواً وتنافسية في المنطقة

وشهدت دبي انطلاق قمة ستيك التي أُقيمت في متحف المستقبل في 25 نوفمبر، إطلاق طريقة جديدة تماماً لامتلاك العقارات في الإمارات، من خلال منتجها الاستثماري الجديد ستيك ون عبر تجربة متكاملة تبدأ من الشراء ولا تنتهي إلا بإدارة العقار والتخارج منه بسهولة تامة. فبدلاً من الإجراءات التقليدية المرهقة التي تستغرق أشهراً من البحث والزيارات الورقية والمتابعة، ثم ترك المالك يواجه وحده تحديات التأثيث والتمويل والتأجير، تأتي ستيك ون لتختصر الرحلة كلها في منصة رقمية واحدة تتولى كل شيء بالنيابة عنك. من لحظة اختيار العقار إلى إدارته وتأجيره وصولًا إلى التخارج، كلها خطوات تتم بسلاسة وبخطوات قليلة ومن دون أي عناء.

يواصل سوق العقارات في دبي ترسيخ مكانته كأحد أكثر الأسواق نمواً وتنافسية في المنطقة، مع تسجيل الأسعار اتجاهاً تصاعدياً خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي يبقي فرص التوسع والاستثمار العقاري مفتوحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

قال رامي طبارة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لمنصّة ستيك «وسط هذا الزخم، برزت منصة «ستيك» باعتبارها لاعباً محورياً في إتاحة الاستثمار بأسعار متاحة تبدأ من 500 درهم فقط، منذ إطلاق خاصية الاستثمار الجزئي في عام 2021. وبحسب بيانات المنصة، فقد أصبحت «ستيك» أكبر منصة استثمار عقاري جزئي في المنطقة، مستقطبةً أكثر من 2 مليون مستثمر ومتداول.

ضخ المستثمرون عبر المنصة ما قيمته مليار درهم في شكل أسهم عقارية جزئية ضمن نماذج التمويل الجماعي، ما قاد إلى تملك نحو 550 عقاراً تشمل وحدات سكنية وفللاً. ويأتي المستثمرون من مزيج عالمي، حيث يستحوذ الخليجيون على 50% من إجمالي المستثمرين، فيما ينتمي النصف الآخر إلى 171 جنسية.

وسجلت المنصة بيع أعلى عقار بقيمة 20 مليون درهم عبر مشاركة 5 آلاف مستثمر. وتقوم «ستيك» بصرف أرباح شهرية للمستثمرين ضمن عوائد سنوية تبلغ 5.5%، يتم توزيعها بشكل مجزأ، فيما ترتفع القيمة السوقية للأصول العقارية المدرجة عبرها بأكثر من 10% سنوياً.

وأضاف طبارة» بعد ما يقارب خمسة أعوام من العمل لتحقيق رؤيتنا، كسبنا ثقة أكثر من 1.5 مليون مستخدم من 171 دولة حول العالم. قدّمنا طريقة أفضل للاستثمار في جزء من عقار، لكن السؤال كان دائماً: ماذا لو وُجدت طريقة أفضل لامتلاك عقار كامل تُدار كل تفاصيله من مكان واحد، من دون تعقيدات الإجراءات والأوراق؟ وأضاف: تجربة تملّك العقارات لم تتطور منذ عقود. وهنا يأتي دور ستيك ون، المنصّة التي تعمل كقائد مساعد للمستثمر؛ يستطيع من خلالها شراء العقار وتملّكه وإدارته والتخارج من الاستثمار كل ذلك عبر تطبيق واحد، وبالدعم المستمر الذي يستحقّه المستثمر.

وتعمل المنصة وفق آلية تعاون محددة مع عدد من المطورين، تشمل شروطاً مرتبطة بالوحدات الجاهزة وتلك قيد الإنشاء، مع تركيزها الحالي على العقارات الجاهزة. وتستعد «ستيك» للتوسع مستقبلاً نحو تداول العقارات على الخارطة. وتشمل قائمة شركائها مطورين رئيسيين مثل إعمار ونخيل ومراس وإلينغتون.

تعيد ستيك ون تعريف مفهوم تملك العقار الكامل في دبي، ليس كاستثمار فقط بل كشراكة طويلة المدى تتولى فيها المنصّة كل ما يتعلق بالعقار من الألف إلى الياء. فمن التمويل إلى التأثيث ومن التأجير إلى البيع، تتكفل ستيك ون بإدارة كل خطوة، ليتمكن المستثمر من التركيز على العوائد فقط بينما تتولى المنصّة باقي المهام.