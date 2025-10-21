الأسهم المحلية تتحرك عرضياً في بداية تداولات الأسبوع

ناهزت السيولة في أسواق المال المحلية 1.3 مليار درهم في أولى جلسات الأسبوع، التي شهدت إتمام 27.8 ألف صفقة تداول وسط نشاط ملحوظ لأسهم قطاعات الاستثمار والتأمين والبنوك إلى جانب الصناعة والإنشاءات.

وشهدت مؤشرات الأسهم المحلية تقلصاً طفيفاً في إغلاق الجلسات حيث تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5954.7 نقطة بتقلص 0.6% فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.2% إلى مستوى 10089 نقطة.

وتجاوزت حصة سوق دبي المالي 33% من إجمالي السيولة المحققة في الأسواق بتداولات ناهزت 428 مليون درهم وعبر حوالي 11.9 ألف صفقة تداول بينما كانت حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية من السيولة 67% بقيمة 878.4 مليون درهم وعبر إجراء أكثر من 15.9 ألف صفقة تداول.

تداولات دبي

وكانت أسهم لشركات الأنشطة المالية والبنوك قد تصدرت الربحية السعرية في سوق دبي المالي مع إغلاق تداولات أمس بمقدمتها سهم شيميرا ستاندرد الإمارات بنسبة 14.9% ثم سهم دبي الوطنية للتأمين بنسبة 7.3% ثم سهم الاستشارات الدولية بنسبة نمو 6.9% ثم سهم بنك السلام بنمو 1.4%.

وأقفل سهم إعمار العقارية على ارتفاع بنسبة 1.1% عند 13.85 درهماً، وارتفع سهم طلبات هولدينغ بشكل طفيف أو بنسبة 0.2% عند 0.955 درهم.

في المقابل كان سهم إثمار الأكثر تقلصاً بنسبة 4.3% تلاه سهم شركة أليك بنسبة 3.5% ثم سهم سلامة بنسبة 2.8% فيما تقلص سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.7%. بينما انخفض سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.7% عند 9.51 دراهم، فيما تراجع سهم دريك آند سكل إنترناشيونال بنسبة 1.3% عند 0.311 درهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم أليك القابضة، الذي تراجع 5 فلوس، عند 1.35 درهم، وبتداولات قاربت 35 مليون سهم.

أبوظبي

أما في سوق أبوظبي المالي، فقد تصدرت أسهم الأنشطة المالية والصناعة والمقاولات الأسهم الرابحة مع إغلاق المؤشر حيث تصدر سهم عُمان والإمارات للاستثمار بنسبة نمو 12.6% فيما نما سهم تكافل بنسبة 5.8% وسهم شركة أوراسكوم بنسبة 2.7% ثم سهم شركة بلدكو بنسبة 1.7%.

وأغلق سهم الدار العقارية، على ارتفاع بنسبة 1.5% عند 9.49 دراهم، فيما صعد سهم أبوظبي التجاري بنسبة 1.2% عند 14.84 درهماً.

وكان أبوظبي التجاري، قد أعلن عن دعوة مساهميه للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق إصدار حقوق الأولوية، حيث يحق في اكتتاب سهم واحد لكل 12.36 سهماً عادي من أسهم البنك المملوكة في تاريخ 07 نوفمبر 2025.

مقابل ذلك تقلص سهم ميلتيبلاي بنسبة 3.7% تلاه سهم مجموعة فينيكس بنسبة 2.83% تلاه سهم شركة أبوظبي للسفن بنسبة تقلص 2.81% أيضاً بينما انخفض سعر لولو بنسبة 2.8%. وانخفض سهم أدنوك للغاز، بنسبة 0.3% عند 3.54 دراهم، فيما تراجع سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 0.2% عند 0.430 درهم.

الأسواق الخليجية

خليجياً، أنهى مؤشر سوق مسقط تداولات الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.9% إلى مستوى 5240 نقطة كما ارتفع مؤشر السوق البحريني 0.7% إلى مستوى 1991 نقطة فيما تراجع كل من مؤشر السوق القطري 0.26% إلى مستوى 10808 نقاط ومؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.1% إلى مستوى 9439 نقطة ومؤشر تاسي السعودي 0.39%.

السعودية

وتراجع مؤشر تاسي السعودي بنسبة 0.39% إلى مستوى 11644 وناهزت تداولات السوق السعودي في جلسات أمس 5.3 مليارات ريال وتصدر سهم صدق بنسبة 4.8% إلى سعر 32.1 ريالاً تلاه سهم عناية بنسبة 4.1% إلى سعر 9 ريالات ثم سهم سينومي ريتيل بنسبة 3.1% إلى سعر 24.7 ريالاً ثم سهم نسيج بنسبة 2.9% إلى سعر 69 ريالاً.

مصر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 7.1 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.730 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 37975 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 46585 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17101 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة.

الأردن

أنهت البورصة الأردنية تعاملات الجلسة دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط مضاربات في أسهم قيادية وسيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.03 بالمئة إلى 3319.17 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 14.3 مليون دينار (20 مليون دولار). وارتفع سهم البنك الأردني الكويتي 0.92 بالمئة وسهم مناجم الفوسفات 0.5 بالمئة وسهم مصفاة البترول 0.51 بالمئة. وتراجع سهم البنك العربي 0.44 بالمئة.