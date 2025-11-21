سوق دبي يحقق مكاسب 7 مليارات درهم بدعم «القيادية»

حقق سوق دبي المالي مكاسب قوية في جلسة أمس، مدعوماً بأداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والاتصالات، ليعاود مؤشر السوق صعوده بـ0.83%، أو ما يعادل 48.9 نقطة، متصدراً بذلك مؤشرات البورصات العربية، ومسجلاً 5910.96 نقاط، ليربح السوق ما يفوق 7 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 950.8 مليار درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 957.8 مليار درهم، بختام جلسة أمس.

وتصدر سهم «الإمارات للاستثمار» ارتفاعات 28 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم أملاك للتمويل 6.3%، وشعاع كابيتال 6.15%، وتكافل الإمارات 3.24%، فيما تراجعت أسهم الإثمار القابضة 10%.

واكتتاب القابضة 9.99%، والفردوس القابضة 9.86%، ودبي الوطنية للتأمين 9.78%. واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بأكثر من 131 مليون درهم، مرتفعاً 2.65%، عند 13.55 درهماً، تلاه «العربية للطيران» بسيولة 34.2 مليون درهم، مرتفعاً 0.49%، عند 4.03 دراهم، ثم «شعاع كابيتال» جاذباً 29.76 مليون درهم، صاعداً 6.15%، ليغلق عند 0.276 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 14.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 247.6 مليون درهم، مقابل 233 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.27%، إلى مستوى 9885.12 نقطة، رابحاً نحو 9 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 335.25 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 103.2 ملايين درهم، ثم «بريسايت» بسيولة 100.76 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إشراق للاستثمار 14.8% بالحد الأقصى، وبريسايت 9.7%، والخليج الاستثمارية 9.3%، وحياة للتأمين 8.2%، فيما تراجعت أسهم إي 7 - أذونات 10%، واﻻتحاد للتأمين 10%، ورأس الخيمة للأسمنت 4.76%، وأم القيوين للاستثمارات 4.43%.

المكاسب والسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب 16 مليار درهم، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.050 تريليونات درهم في نهاية جلسة الأربعاء، وصولاً إلى 4.066 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.108 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و957.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة 2.09 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و482.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى تداول 955.7 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 36.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي 0.11%، والكويتي 0.10%، وبورصة مسقط 0.53%، فيما تراجعت بورصتا قطر 1.33%، والبحرين 0.68%، وتراجع مؤشر بورصة مصر 0.51%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.11%، ليغلق عند 11011 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.2 مليارات ريال.

وقفز سهم رسن لأعلى مستوى له منذ الإدراج عند 116.60 ريالاً، مرتفعاً 7%، وصعد سهم صناعات بأكثر من 7%، عند 37.80 ريالاً، وزاد سهم معادن بنسبة 4%، عند 61.30 ريالاً، في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1%، عند 25.78 ريالاً، وانخفضت أسهم سليمان الحبيب، والأبحاث والإعلام، وكهرباء السعودية، وكيان السعودية، وجرير، بنسب تراوح بين 1 و2%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيس، بضغوط عمليات جني أرباح على أسهم قيادية.

فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 19.4 مليار جنيه، بسبب تنفيذ صفقة على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.874 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.51%، ليغلق عند مستوى 40302 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 49981 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.51%، ليغلق عند مستوى 18210 نقاط، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.22%، ليغلق عند مستوى 4494 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 12300 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 16293 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05%، ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية، وسط تحسن في قيمة التداول. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.21%، إلى 3421.87 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 11.6 مليون دينار. وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 2.54%، وسهم مصفاة البترول 0.54%، وسهم الاتصالات الأردنية 0.33%.