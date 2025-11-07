«القيادية» ترفع سوق دبي بمكاسب 6 مليارات درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده في جلسة، أمس، بدعم أداء الأسهم القيادية، التي قادت صعود مؤشر السوق بـ0.49% أو ما يعادل 29.5 نقطة، مسجلاً 6021.76 نقطة، لا سيما سهما «الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار العقارية» اللذين ارتفعا بـ2.6 و0.73 % على التوالي، ليتصدر السوق بذلك ارتفاعات الأسواق الخليجية، رابحاً نحو 6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.033 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 1.039 تريليون درهم بختام جلسة أمس.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بأكثر من 158.4 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» بسيولة 52.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 43.4 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم المزايا القابضة 9.4 %، والوطنية الدولية القابضة 9.36 %، وأملاك للتمويل 2.92 %، وديار للتطوير 2.9 %، فيما انخفضت أسهم اكتتاب القابضة 4.4 %، وطلبات 3.4 %، والإمارات ريم للاستثمار 1.77 %، ووطنية إنترناشيونال 1.57 %.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 11.26 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 295.5 مليون درهم مقابل 284.25 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام « فادجي » بنسبة 0.09 % إلى مستوى 10023.60 نقطة. وتصدر «أدنوك للإمداد» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 245.7 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 133.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 123.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إشراق للاستثمار 7.8 %، وسوداتل للاتصالات 5.4 %، وجي إف أتش المالية 3.74 %، وأبوظبي للموانئ 2.86 %، في المقابل، انخفضت أسهم أغذية 6.2 %، وفينكس كروب 3.4 %، وحياة للتأمين 2.67 %، والشارقة للأسمنت 2.66 %.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.7 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و629.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 570.7 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 37 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي بـ0.41 %، والقطري 0.48 %، فيما أغلقت بورصة الكويت مستقرة، بينما تراجعت بورصتا مسقط 0.39 %، والبحرين 0.37 %، وصعد مؤشر بورصة مصر 2.09 %.

السعودية

تفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي « تاسي » بنسبة 0.41% ليغلق عند 11302 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.3 مليارات ريال.

وصعدت أسهم مصرف الراجحي، والموارد، والبابطين، ومجموعة صافولا بنسب تتراوح بين 1 و7 %، فيما سجل سهم الصناعات الكهربائية أعلى مستوى له منذ الإدراج عند 11.60 ريالاً.

في المقابل، هبط سهم أسمنت الرياض بنسبة 7 %، ومعادن بنسبة 2 % عند 59.80 ريالاً، وتراجع سهم قو للاتصالات بنسبة 7 %.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 42.266 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.842.608 تريليون جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» نحو 2.09 % ليغلق عند مستوى 39949 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 2.11 % ليغلق عند مستوى 49175 نقطة، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.1 % ليغلق عند مستوى 18052 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.03 % ليغلق عند مستوى 12081 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.38 % ليغلق عند مستوى 15989 نقطة.

الأردن

اختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم شراء محدود في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم، أمس، مرتفعاً بنسبة 0.36 % إلى 3338.12 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.3 ملايين دينار، مقارنة مع 6.4 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.36 % إلى 5.52 دنانير، وسهم البنك العربي 1.33 بالمئة إلى 6.86 دنانير، فيما تراجع سهم مناجم الفوسفات 0.13 % إلى 22.7 ديناراً، وسهم البوتاس العربية 1.28 % إلى 34 ديناراً.