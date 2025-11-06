مشتريات انتقائية للأسهم المحلية.. والسيولة 1.7 مليار درهم

سجلت سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.7 مليار درهم، في ختام جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و631.85 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 536.15 مليون سهم، عبر تنفيذ 31.6 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع مشتريات انتقائية للمستثمرين الأجانب.

سوق دبي

واستحوذت أسهم «إعمار العقارية» و«دو» و«الإمارات دبي الوطني» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة جاوزت 322.2 مليون درهم، بما يعادل 51% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 631.85 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5992.23 نقطة، بضغط من بعض الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، منخفضاً بـ0.34%. وتصدر «اكتتاب القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي للجلسة الثالثة على التوالي مرتفعاً بنسبة 10.3%.

وصعدت أسهم شعاع كابيتال 5.37%، ومصرف السلام السودان 3.1%، وباركن 2.16%، فيما انخفضت أسهم المزايا القابضة 9.4%، والاستشارات المالية الدولية 3.26%، وبي إتش إم كابيتال 3.06%، والإثمار القابضة 2.9%.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 181.4 ألف درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 23.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 23.12 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10014.86 نقطة، متراجعاً 0.42%. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 130.12 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 124.6 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 95.66 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 11 صفقة كبيرة مباشرة على أسهم بنك أبوظبي التجاري بقيمة 112.5 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 7.8 ملايين سهم من البنك بسعر تنفيذ 14.5 درهماً للسهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم حياة للتأمين 2.74%، وهيلي القابضة 2.04%، وأيبيكس للاستثمار 1.83%، وفينكس كروب 1.7%، في المقابل، تراجعت أسهم الخليج للمشاريع الطبية 3.38%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 3.3%، وإن إم دي سي 3.2%، وأدنوك للإمداد 2.76%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ انخفض المؤشر السعودي «تاسي» 1.24%، والكويتي 0.48%، والقطري 0.19%، ومسقط 0.89%، فيما ارتفعت بورصة البحرين 0.10%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.17%.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.24% ليغلق عند 11257 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من شهر، وبتداولات بلغت 5 مليارات ريال.

وتصدر سهم أسيج تراجعات السوق بنسبة 10%، وهبط سهم كهرباء السعودية، بنسبة 8% عند 14.53 ريالاً، وتراجع سهما أرامكو، ومصرف الراجحي، بأقل من 1%، وتراجع سهم أسواق العثيم، بنسبة 6% عند 7.05 ريالات.

وانخفضت أسهم الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، ومعادن، وأكوا باور، وبنك البلاد، واتحاد اتصالات، والعربي، وبنك الرياض، والأول، وسليمان الحبيب بنسب تراوح بين 1 و3%.

في المقابل، تصدر سهم توبي ارتفاعات السوق بنسبة 6%، وصعد سهم مجموعة صافولا بنسبة 4%، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثالث 2025.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعاً بصعود أسهم قيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

ومالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 6.3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.800 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 39132 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 48158 نقطة.

وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17680 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4337 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12078 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 15928 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4070 نقطة.

الأردن

أنهت البورصة الأردنية تعاملات أمس دون تغير يذكر وسط مضاربات في أسهم قيادية وأخرى صغيرة وقيمة تداول ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.02% إلى 3326.24 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 6.4 ملايين دينار، مقارنة مع 10.4 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البنك العربي 0.3% إلى 6.77 دنانير وسهم الكهرباء الأردنية 0.32% إلى 3.15 دنانير، فيما تراجع سهم مصفاة البترول 0.54% إلى 5.5 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 0.74% إلى 22.73 ديناراً.