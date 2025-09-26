مشتريات انتقائية محلية للأسهم.. والسيولة تتخطى ملياري درهم

تجاوزت سيولة أسواق الأسهم المحلية ملياري درهم، في ختام جلسة أمس، موزعة بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و920.96 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 689 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 38 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع مشتريات انتقائية للمستثمرين الإماراتيين.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.08 تريليونات درهم، موزعة بواقع 3.088 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و991.95 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذت أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«الخليج للملاحة» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة جاوزت 472 مليون درهم، بما يعادل 51.25 % من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 920.96 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5816.56 نقطة، بضغط من الأسهم القيادية في البنوك والعقارات، منخفضاً بـ0.95 %. وتصدر «تعليم القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي بنسبة 2.84 %، وصعدت أسهم مصرف السلام السودان 1.5 %، وأرامكس 1.47 %، وتبريد 1.4 %، وإمباور 0.63 %، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 5.1 %، ودبي للمرطبات 4.2 %، وجي إف إتش 3.4 %، وسبينيس 3.3 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بقيمة إجمالية 30.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 19.63 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 1.55 درهم للسهم الواحد.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 116.4 مليون درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 488.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 372.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9946.34 نقطة، متراجعاً 0.32 %. وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 176 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 134.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 126.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 7.98 %، وأبوظبي التجاري 4.85 %، وأسمنت الخليج 1.56 %، وأوراسكوم 1.55 %، في المقابل، تراجعت أسهم ملتيبلاي 3.8 %، وبنك الشارقة 3.55 %، وبرجيل القابضة 3 %، وأمريكانا للمطاعم 2.58 %.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ انخفض المؤشر السعودي «تاسي» 1.04 %، والكويتي 0.63 %، والقطري 1.08 %، ومسقط 0.06 %، فيما ارتفعت بورصة البحرين 0.21 %، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 0.77 %.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.04 % ليغلق عند 11308 نقاط، وبتداولات بلغت نحو 15 مليار ريال.

وتصدر سهم ينساب تراجعات السوق بنسبة 6 %، وانخفضت أسهم أرامكو السعودية، وأكوا باور، وإس تي سي، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، وسابك، وبي إس إف، وبنك البلاد، وعلم، واتحاد اتصالات، بنسب بين 3و5 %.

في المقابل، ارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بنسبة 2 % عند 104.80 ريالات، و38.80 ريالاً على التوالي.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

ومالت صافي تعاملات الأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 4.4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.525 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.77 % ليغلق عند مستوى 35671 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.67 % ليغلق عند مستوى 43893 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة

0.77 % ليغلق عند مستوى 16035 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.13 % ليغلق عند مستوى 3907 نقاط.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.24 % ليغلق عند مستوى 10755 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.82 % ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12 % ليغلق عند مستوى 3549 نقطة.

الأردن

اختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة، وسط مضاربات في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسيولة ضعيفة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.02 % إلى 3029.77 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 4.6 ملايين دينار. وانخفض سهم مصفاة البترول 0.53 % وسهم مناجم الفوسفات 0.05 % وسهم البنك العربي 0.17 %، فيما ارتفع سهم البوتاس العربية 0.41 %.

