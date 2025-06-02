تراجع أغلب البورصات العربية.. والمؤشر السعودي ينخفض 1.5 %

تراجعت أغلب أسواق الأسهم في المنطقة العربية أمس، وسط تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية العالمية.

السعودية

وهبط المؤشر السعودي 1.5% عند 10825 نقطة، ليعود مجدداً لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023، وسط هبوط جماعي لكل القطاعات وكذلك للأسهم القيادية، وبضغط من تراجع 2.2% لسهم مصرف الراجحي، و0.9% لسهم البنك الأهلي السعودي، كما نزل سهم أرامكو 0.7%، وأصدرت شركة أرامكو السعودية نشرة جديدة لبرنامجها الخاص بإصدار الصكوك، ما يشير إلى أن شركة النفط العملاقة قد تلجأ قريباً إلى أسواق الدين مجدداً، بعد أن جمعت خمسة مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح الأسبوع الماضي.

وعادت قيم التداولات للانخفاض مجدداً في جلسة الأحد مسجلة 4.3 مليارات ريال، بعدما قفزت إلى 10 مليارات، الخميس الماضي، بفعل تطبيق مراجعة «إم إس سي آي» (MSCI) على أسهم بعض الشركات.

كان ضعف التداول هو السمة السائدة بالسوق السعودية في مايو، الذي تكبد خلاله «تاسي» خسارته الشهرية الرابعة بواقع 5.8%، مسجلاً أطول سلسلة خسائر شهرية منذ أواخر 2014، لكن المؤشر القطري ارتفع 0.4%، وأنهى سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات بدفعة من زيادة 1.1% في سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك منطقة الخليج.

وفي البحرين نزل المؤشر 0.1% إلى 1919 نقطة، وتراجع بالنسبة ذاتها مؤشر سلطنة عمان،مسجلاً 4565 نقطة، أما في الكويت فارتفع المؤشر 0.4% إلى 8832 نقطة.

مصر

وخارج منطقة الخليج نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6% بضغط من تراجع بنسبة 2.7% في سهم البنك التجاري الدولي.

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

قيمة التداول

وبلغت قيمة التداول في البورصة المصرية 4.2 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.293 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 32500 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.28%، ليغلق عند مستوى 40612 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 14589 نقطة.