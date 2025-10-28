الأسواق المحلية تترقب النتائج.. والسيولة 1.46 مليار درهم

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.46 مليار درهم، موزعة بواقع 999.6 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و468.6 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 388 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 31.5 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق لنتائج الشركات والبنوك خلال الفترة الحالية.

سوق دبي

واستحوذت 3 أسهم، وهي: «إعمار العقارية»، و«طلبات»، و«الإمارات دبي الوطني»، على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة جاوزت 255 مليون درهم، بما يعادل 54.4% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 468.6 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6041.09 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ 0.41%. وارتفع سهم «جي إف إتش المالية» بنسبة 2.44%، عند 2.1 درهم، ليسجل أعلى مستوى له في سوق دبي المالي منذ يوليو 2017، وذلك بعد أن ارتفع إلى 2.11 درهم خلال الجلسة.

وصعدت في سوق دبي أسهم دبي الوطنية للتأمين 10.7%، والإمارات للاستثمار 9.5%، وإمباور 1.9%، وطلبات 1.55%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 3.7%، والرمز كوربوريشن 3.4%، والفردوس القابضة 2.14%، والإمارات ريم للاستثمار 2.07%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 65 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 227.15 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 162.16 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10192.04 نقطة، متراجعاً هامشياً 0.09%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 115.07 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 85.8 مليون درهم، ثم «الشارقة الإسلامي»، بسيولة 77.2 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم هيلي القابضة 6.5%، والشارقة الإسلامي 4.17%، وألفا داتا 2.9%، وجي إف إتش المالية 1.94%، في المقابل، تراجعت أسهم رابكو للاستثمار 9.6%، وإي 7 - أذونات 4.17%، وإن إم دي سي إنيرجي 3.4%، وملتيبلاي 3.25%.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.23%، ومسقط 0.67%، والبحرين 1.94%، في حين تراجعت بورصتا الكويت 0.55%، وقطر 0.15%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.16%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.23%، ليغلق عند 11620 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5.4 مليارات ريال.

وسجل سهم رسن أعلى مستوى له منذ الإدراج في السوق، عند 109.90 ريالات، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 2%، عند 109 ريالات، وصعد سهم كيان السعودية بنسبة 6%، عند 6.13 ريالات. في المقابل، تراجعت أسهم الخريف، والكيميائية، وسليمان الحبيب، وزين السعودية، والحمادي، وأديس، بنسب بين 2 و3%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس، إذ ارتفع المؤشر الرئيس، مدفوعاً بصعود الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70، وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 5.9 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 38162 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان»، بنسبة 0.24%، ليغلق عند مستوى 46915 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.16%، ليغلق عند مستوى 17243 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 4342 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوى 12238 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 16046 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24%، ليغلق عند مستوى 3930 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية، بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية، مثل مناجم الفوسفات، بهدف جني أرباح، وسط سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.15%، إلى 3302.2 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 14.6 مليون دينار، مقارنة مع 9.6 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البوتاس العربية 0.26 في المئة، إلى 34.7 ديناراً، وسهم مصفاة البترول 0.18 في المئة، إلى 5.51 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 0.4 في المئة، إلى 22.49 ديناراً، فيما ارتفع سهم البنك العربي 0.15 في المئة، إلى 6.68 دنانير.