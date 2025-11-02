البورصة المصرية تستهل تداولات نوفمبر عند مستوى قياسي

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوى قياسياً جديداً في أول تعاملات جلسات شهر نوفمبر الحالي.

وارتفع المؤشر الثلاثيني عند مستوى قياسي جديد أعلى حاجز 38400 نقطة، بالتزامن مع اتجاه المستثمرين المصريين نحو الشراء.

وخلال أول ساعة من تعاملات الأحد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 0.42% عند مستوى 38428 نقطة،

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.58% عند مستوى 12155 نقطة، بينما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.49% عند مستوى 15986 نقطة، وتم التداول في تلك الأثناء على 234.8 مليون سهم بقيمة تداول بلغت 809.4 ملايين جنيه عبر 34 ألف عملية.

وعلى صعيد حركة الأسهم تم التداول في بداية التعاملات على 214 سهماً خلال الجلسة ارتفع منها 102 سهم، وتراجعت أسعار 45 سهماً، في حين استقرت أسعار 67 سهماً دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيع بلغ نحو 38.19 مليون جنيه و239.5 ألف جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي 38.4 مليون جنيه.