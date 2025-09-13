دبي والكويت يتصدران ارتفاعات البورصات العربية في أسبوع

تصدر مؤشرا سوق دبي المالي والكويت ارتفاعات أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري، فيما تراجعت بورصات السعودية، ومسقط، وأبوظبي، وقطر.

وحققت بورصتا البحرين ومصر مكاسب أسبوعية، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق السيولة في معظم الأسواق، مقابل توجهات الانكماش النسبي في أسواق أخرى.

سوق دبي

نجح سوق دبي المالي في تحقيق مكاسب أسبوعية، وربح رأسماله السوقي ما يفوق 5.8 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 0.69% في أسبوع.

وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 9.97% في 5 جلسات، وارتفعت أسهم جي إف إتش المالية 8.97%، وتكافل الإمارات 4.76%، ودبي الإسلامي 4.45%، والخليج للملاحة 4.3%.

في المقابل، تراجعت أسهم الرمز كوربوريشن 10%، والإمارات للاستثمار 9.96%، والأغذية المتحدة 9.95%، وطلبات 6.45%، وسلامة 5.3%.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10014.15 نقطة متراجعاً 0.20% في أسبوع.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم أوراسكوم 32.7%، والاتحاد للتأمين 15%، وجي أف أتش المالية 10.4%، وبنك أم القيوين الوطني 4.7%، والخليج الاستثمارية 4.7%.

في المقابل، تراجعت أسهم فودكو الوطنية 12.4%، وبنك الفجيرة الوطني 10%، ومجموعة أرام 9.3%، والبنك العربي المتحد 7.3%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 6.5%.

السعودية

سجلت البورصة السعودية خسارة أسبوعية جديدة، بتراجع 1.9%، منهية التعاملات عند مستوى 10453.06 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المتداولة 8.645 تريليونات ريال، وبلغت قيم التداول الأسبوعية 17.92 مليار ريال، وكميات التداول 1.06 مليار سهم.

وتصدرت أسهم التعمير قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 14.05%، تلتها أسهم الماجدية بانخفاض 9.29%، ودار الأركان 8.59%، ودراية 8.47%، ومحطة البناء 8.46%، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم تشب قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 9.01%، تلتها أسهم ريدان 13.71%، وجاكو 17.03%، وأنعام القابضة 16.01%، وسينومي سنترز 4.35%.

الكويت

سجلت ا لمؤشرات الكويتية ارتفاعاً جماعياً خلال الأسبوع، مع ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 2.5%.

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 2.7% لينهي الأسبوع عند 9341.94 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 2.49% إلى 8716.63 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 1.53% إلى مستوى 7936.46 نقطة، ونما المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 1.45% مغلقاً عند 8170.55.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم 52.09 مليار دينار، وارتفعت أحجام التداولات إلى 2.39 مليار سهم، كما ارتفعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 559.26 مليون دينار، وارتفع عدد الصفقات إلى 126.67 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم «ديجتس» قائمة الأكثر ارتفاعاً بنحو 35.07%، تلتها أسهم أعيان بنمو 34.65%، وإيفا فنادق 20.58%، وتنظيف 17.24%، وأرجان 13.68%، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم مراكز قائمة الأكثر تراجعاً هذا الأسبوع بانخفاض 12.58%، وأسهم امتيازات بتراجع 7.59%، وتحصيلات 7.18%، والأنظمة 6.70%، وراسيات 5.47%.

قطر

سجل مؤشر بورصة قطر تراجعاً هامشياً بنسبة 0.05% بما يعادل 6 نقاط، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 11093.12 نقطة. وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 662.59 مليار ريال، وذلك مقارنة مع 662.66 مليار ريال، بتراجع هامشي بنحو 0.01% (نحو 72.58 مليون ريال).

وبلغت كميات التداول نحو 538.14 مليون سهم، وقيم التداول 1.62 مليار ريال، عبر 98.87 ألف صفقة منفذة.

وتصدرت أسهم مجمع شركات المناعي قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 7.23%، تلتها أسهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام 5.29%، وقطر وعمان للاستثمار 2.2%، وQNB بانخفاض 2.01%.

وشركة المحار القابضة 2%، بينما تصدرت أسهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنحو 7.66%، تلتها أسهم استثمار القابضة 6.8%، وأوريدو 3.7%، وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 3.2%، وصناعات قطر 2.6%.

البحرين

وسجل مؤشرا بورصة البحرين مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 0.53% عند النقطة 1.943.38، كما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 3.46% إلى النقطة 907.45 في ختام التعاملات.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 4.286 مليارات دينار، وكمية التداولات 18.291 مليون سهم.

وجاءت أسهم مجموعة جي إف أتش المالية في صدارة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنسبة 10.13%، تلتها أسهم سوليدرتي 4.55%، وبنك البحرين الوطني 0.99%، فيما حلت أسهم مجمع البحرين للأسواق الحرة في صدارة الأكثر انخفاضاً بتراجع 7.5%، ثم BMMI بانخفاض 4.25%، وشركة ألمنيوم البحرين بانخفاض 1.36%.

مسقط

وتراجع مؤشر بورصة مسقط 30 بنسبة 1.01 % إلى مستوى 5081.82 نقطة، مقابل 5124.14 نقطة الأسبوع الماضي، كما تراجع المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشر القطاع المالي الذي ارتفع 0.97%.

وسجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة انخفاضاً بنسبة 36.35% خلال الأسبوع، كما تراجع إجمالي قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 40.75%، وكذلك انخفض عدد الصفقات بنسبة 23.47%.

وتصدرت كلية مجان قائمة أكثر خمس أوراق مالية انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 9.85%، ثم مسقط للغازات 9.24%، وزجاج مجان 8.33%، وظفار لتوليد الكهرباء 5.68%، وظفار الدولية للتنمية والاستثمار 5.2%.

فيما تصدرت العمانية العالمية للتنمية والاستثمار قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 11.21%، والدولية للاستثمارات المالية القابضة 7.74%، وسندات أومنفست القابلة للتحول 4.94%، والعمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية 3.70%، والأسماك العمانية 3.70%.

بورصة مصر

وفي مصر ، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 0.5% وصولاً إلى 34937.44 نقطة في ختام جلسات الأسبوع، كما صعد مؤشر إيجى إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.36% إلى مستوى 10910.71 نقاط، وارتفع «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.32% لينهي التعاملات عند مستوى 14390 نقطة.

وربح رأس المال السوقي نحو 32.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليصل إلى 2.487 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.3%، كما ارتفع إجمالي قيم التداول الأسبوعية إلى 486.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.842 مليارات ورقة منفذة على 601 ألف صفقة.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 239.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.530 مليارات ورقة منفذة على 518 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

