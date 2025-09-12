6 مليارات درهم مكاسب سوق دبي بدعم أسهم البنوك

قادت أسهم البنوك مكاسب سوق دبي المالي في تداولات، أمس، ليعاود مؤشر السوق صعوده بـ0.58% أو ما يعادل 34.2 نقطة، مسجلاً 5956.76 نقطة، رابحاً ما يناهز 6 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.016 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 1.022 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعات 30 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 2.7%، في حين استحوذ سهم «طلبات» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بأكثر من 113.2 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 79.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 71 مليون درهم، مرتفعاً 2.41% ليقفل عند 9.77 دراهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ 21 صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «طلبات هولدينغ بي ال سي» بقيمة 34.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 30 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 1.16 درهم للسهم الواحد، كذلك، شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة «دبي للاستثمار» بقيمة 7.55 ملايين درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم اكتتاب القابضة 2.7%، والإمارات دبي الوطني 2.68%، وتيكوم 2.45%، وإعمار للتطوير 0.71%، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 5%، وطلبات 4.9%، وأجيليتي للمخازن 4.57%، والإسمنت الوطنية 3.9%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 46.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 246 مليون درهم مقابل 199.6 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

كما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام « فادجي » بنسبة 0.33% إلى مستوى 9959.79 نقطة، ليربح السوق نحو 10 مليارات درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 302 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 133.99 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 112.6 مليون درهم.

وارتفع سهم «أوراسكوم كونستراكشون» بنسبة 26.4% إلى 38.1 درهماً، في أول جلسة من إدراجه بسوق أبوظبي، وكان السهم قد قفز بنحو 60% إلى 50 درهماً في بداية الجلسة، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 31.7 درهماً.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة ألفا داتا بقيمة 349.98 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 202.3 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 1.73 درهم للسهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الدار العقارية 3.58%.

وأبوظبي لبناء السفن 3.48%، ورأس الخيمة للأسمنت 2.8%، في المقابل، تراجعت أسهم بنك الفجيرة الوطني 10%، وفينكس كروب 4.1%، وألف للتعليم القابضة 3%، وآيبيكس للاستثمار 2.3%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 16 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.091 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 4.107 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.085 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.016 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت ملياري درهم، منها 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، و510.5 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 647.4 مليون سهم عبر 32.7 ألف صفقة.

الأسواق العربية

ارتفعت بورصتا قطر 0.15%، والبحرين 0.05%، في حين تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.43%، والكويتي 0.20%، ومسقط 0.11%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.77%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.43% ليغلق عند 10453 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.6 مليارات ريال. في حين ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب.

وبلغت قيمة التداول 4.4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.487 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 34937 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط تحسن الأداء. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.70% إلى 3003 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول 11.4 مليون دينار، مقارنة مع 13.3 مليون دينار في الجلسة السابقة.

مصر

دبي

أبوظبي

قطر

البحرين

السعودية

الكويت