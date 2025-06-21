سوق دبي المالي يسجل أعلى ارتفاع يومي في شهرين

متابعة - سامح الليثي ووفاء عيد ومصطفى عبدالقوي ومحمد أبو زيد

عززت أسهم الشركات في قطاعات رئيسية كالعقارات والصناعة والقطاع المالي والاستثمار من قدرة أسواق المال في الإمارات على تقليص تداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت على أداء كافة البورصات العربية للأسبوع الثاني على التوالي مع التطورات المفاجئة التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والأسواق المالية في المنطقة.

وكانت أسواق المال في الإمارات الأقل تأثراً عربياً، حيث كان مؤشر سوق دبي الأقل على الإطلاق بتباطؤ طفيف بنسبة 0.2% عن إجمالي الأسبوع المنقضي مقارنة بمستواه البالغ 5364.6 نقطة بختام تداولات الأسبوع الماضي، فيما تقلص مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.5% مقارنة بمستوى 9564 نقطة بإغلاق جلسات التداول الأسبوع الماضي.

وأسهمت تداولات، أمس الجمعة، في تقليص الانعكاسات السلبية على أسواق المال بالإمارات، حيث أغلق مؤشر سوق دبي بأعلى وتيرة ارتفاع يومية في شهرين بنسبة 1.54% عند مستوى 5351.6 نقطة، فيما نما مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.99% عند مستوى 9513.4 نقطة بإغلاق جلسات التداول.

وحققت الأسهم المحلية سيولة إجمالية خلال الأسبوع المنقضي 10.6 مليارات درهم، وذلك عبر 196.1 ألف صفقة تداول، واختص سوق دبي المالي بحصة وازت 35% من إجمالي السيولة المحققة خلال الأسبوع بقيمة بلغت 3.7 مليارات درهم وعبر 71.8 ألف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي 65% من السيولة بإجمالي ناهز 6.9 مليارات درهم، وعبر 124.3 ألف صفقة، فيما شهدت جلسات، أمس الجمعة، بمفردها أعلى معدل خلال الأسبوع بما يتجاوز 2.6 مليار درهم عبر 34.8 ألف صفقة على الأسهم النشطة في القطاعات الرئيسية لكل سوق.

وكانت أسهم شركات الاستثمار بمقدمة ربحية سوق دبي المالي عن إجمالي تداولات الأسبوع المنقضي، وتصدرت الأسهم الأكثر ربحية في السوق للأسبوع الثاني على التوالي سهم الاستشارات المالية الدولية بنسبة 49.7%، فيما نما سهم شركة دبي الوطنية للتأمين بنسبة 10.1%، وسهم تعليم القابضة بنسبة 8.6%، ثم سهم شركة الأسمنت الوطنية محققاً نسبة نمو 8.2%، وسهم سلامة بنسبة 6.5%، ثم سهم جي أف إتش بنسبة نمو 6.1%، ونما سهم الرمز بنسبة 6.1% وسهم شيميرا ستاندر الإمارات 4.2%، وسهم اكتتاب بنسبة 2.6%، وسهم تبريد 2.2%.

فيما كانت أسهم القطاع الاستثماري والصناعة والتأمين بمقدمة الربحية في سوق أبوظبي المالي، بمقدمتها سهم إي أس جي بنسبة 18.5%، وسهم بريسايت ايه بنسبة 13.3%، وسهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بنسبة 7.7%، ثم سهم فينكس جروب بنسبة 7.3%، تلاها سهم الخليج الاستثمارية بنسبة 5.5%، بينما نما سهم شركة حياة للتأمين بنسبة 4.2%، وسهم رأس الخيمة للأسمنت بنسبة 3.6%، وسهم أم القيوين للاستثمارات بنسبة 3.3%، وسهم ايزي ليس بنسبة 3.1% خلال تداولات الأسبوع.

في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة كان أكثر المتراجعين في سوق دبي المالي سهم مزايا بنسبة 9.9%، ثم سهم الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 7.7%، ثم سهم شركة أملاك 6.6%، وسهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.9%، وسهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.3%، فيما تقلص سهم الإمارات ريم بنسبة 4.8%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.7%، تلاه سهم سوق تعاونية الاتحاد بنسبة 3.6%، ثم سهم ديار بنسبة 3.4%، وسهم العربية للطيران بنسبة 3.3%.

أما على صعيد سوق أبوظبي المالي فكان سهم شركة دار التأمين بمقدمة أكثر الأسهم تقلصاً في جلسات الأسبوع بنسبة 10% ثم سهم ايبيكس للاستثمار بنسبة 12.6% فيما تراجع سهم أبوظبي لبناء السفن بنسبة 7.9% بينما تقلص سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق بنسبة 7.2% بينما بلغ التراجع الكلي في سهم برجيل القابضة نسبة 6.7% وسهم شركة بلدكو نسبة 5.1% وسهم اسمنت الفجيرة بنسبة 5% ثم سهم فرتيغلوب بنسبة 4.8% وسهم الشارقة للأسمنت بنسبة 4.7% ثم سهم ريسبونس القابضة بنسبة تراجع 4.5% خلال تداولات الأسبوع المنقضي.

تراجع المؤشر السعودي

وتسببت المواجهات الإقليمية في حالة من القلق بين المستثمرين والمتعاملين في الأسواق العربية، والتي سجلت موجة من التراجعات الأسبوعية الجماعية والتقلبات الحادة، حيث سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً أسبوعياً بنسبة 2.12%، لتفقد 230.23 نقطة، منهية تعاملات الأسبوع عند مستوى 10,610.71 نقطة، وذلك مقارنة مع 10,840.94 نقطة في الأسبوع المنتهي في 12 يونيو.

شهدت السوق خلال الأسبوع خسارة 99.87 مليار ريال، ليتراجع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «تداول» إلى 9.04 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.14 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.

فيما ارتفعت قيم التداول الأسبوعية إلى 27.64 مليار ريال، مقارنة مع 16.5 مليار ريال بالأسبوع السابق الذي كان مقتصراً على أربع جلسات فقط. كما ارتفعت أحجام التداول إلى إلى 1.3 مليار سهم، مقابل 680 مليار سهم بالأسبوع السابق.

تصدرت أسهم مجموعة إم بي سي قائمة الأكثر خسارة بنسبة 18.64% تلتها أسهم أسواق المزرعة بنسبة 14.35% ثم أنابيب بـ10.93% والمطاحن الحديثة بـ 10.14% واتحاد الخليج الأهلية بانخفاض 10%.

بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم الأبحاث والإعلام قائمة الأكثر ربحية خلال الأسبوع بنمو 19.35%، تلتها أسهم سابك للمغذيات الزراعية بنسبة 10.68% ثم جبسكو 6.82% وكيمانول 6.46% ومسار 5.67%.

محصلة حمراء في سوق الكويت

كما سجلت مؤشرات الأسهم الكويتية خسائر أسبوعية خلال الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.52% فاقداً 311.46 نقطة، ليغلق عند مستوى 8543.84 نقطة. كذلك تراجع المؤشر العام بنسبة 3.23% إلى 7893.43 نقطة، بما يشكل خسارة أسبوعية بـ 263.13 نقطة.

كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي إلى 6849.74 نقطة بانخفاض 1.74% أو 121.29 نقطة. ارتفعت أحجام التداول الأسبوعية إلى 2.59 مليار سهم، كذلك ارتفع عدد الصفقات إلى 146.79 ألف صفقة، وارتفعت قيم التداول مسجلة 574.78 مليون دينار، مقارنة بالأسبوع السابق «القصير» بسبب عطلة عيد الأضحى.

جاءت أسهم أجيليتي في مقدمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 21.12%، تلتها أسهم أرجان بانخفاض 17.7% والجزيرة بـ 13.87% وايفا فنادق بتراجع 13.52% ثم يونيكاب بـ 12.31%.

بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم الإماراتية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 281.36% تلتها أسهم تحصيلات بـ 214.89% ثم أسهم وثاق بـ 88.33% ومراكز 83.39% وكفيك بارتفاع 41.09%.

أداء سلبي للمؤشر القطري

كذلك تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.44% خلال الأسبوع، منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 10261.14 نقطة، كما سجل خسائر بقيمة 21.66 مليار ريال بالقيمة السوقية التي بلغت 605.41 مليارات ريال، مقارنة مع 627.07 مليار ريال الأسبوع الماضي.

سجلت قيم التداول 3.07 مليارات ريال، وأحجام التداول 1.17 مليار سهم، عبر 127.69 ألف صفقة منفذة في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو.

تصدرت أسهم شركة ودام الغذائية قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 12.66% تلتها أسهم إنماء بـ 11.88% وشركة الفالح التعليمية القابضة بانخفاض 11.6% والقطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بخسائر 9.5% وأعمال بنسبة 9.455%. بينما ارتفعت أسهم صناعات قطر بنسبة 0.6%.

انخفاض بورصة مسقط

وفي مسقط، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.81%، ليفقد 36.6 نقطة، مغلقاً عند النقطة 4506.5 في نهاية الأسبوع.

نمت أحجام التداول الإجمالية خلال الأسبوع بنسبة 61.81% وصولاً إلى 398.47 مليون سهم، مقابل 246.26 مليون سهم في الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت قيمة التداولات 64.93% خلال الأسبوع، لتصل إلى 64.93 مليون ريال، مقابل 39.37 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

تصدرت أسهم الأنوار لبلاط السيراميك قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 10.81%، والجزيرة للخدمات بنسبة 9.09% كما تراجعت أسهم مطاحن صلالة بنسبة 8.13%.

بينما تصدرت قائمة الأكثر ارتفاعاً أسهم ظفار الدولية للتنمية بنسبة نمو 3.85%، وارتفعت أسهم الأسماك العُمانية بنسبة 3.45% كذلك ارتفعت أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بنسبة 3.21%.

مؤشرات حمراء في البحرين

وفي البحرين، تراجع المؤشر العام بنسبة 2.24% لينهي التعاملات عند مستوى 1874.63 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 5.19% مغلقاً عند النقطة 759.64. وبلغت قيم التداول 2.71 مليون دينار بحريني، وكميات التداول 10.68 ملايين سهم.

جاءت أسهم شركة الإثمار القابضة في صدارة قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض أسبوعي 15.63%، تلتها أسهم شركة ألمنيوم البحرين بانخفاض 9.68%، ثم أسهم مجموعة ترافكو بهبوط 7.02%. بينما أسهم شركة البحرين الوطنية القابضة كانت الأكثر ارتفاعاً بنسبة 1.35%، تلتها أسهم مجموعة فنادق الخليج بارتفاع 1.11%.

تراجعات جماعية في بورصة مصر

وفي البورصة المصرية، تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 6.96% لينهي التعاملات عند النقطة 30248.44. كما تراجع مؤشر «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 8858.87 نقطة، وانخفض أيضاً مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 7.58% ليغلق عند النقطة 12079.39.

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 146.4 مليار جنيه في أسبوع، ليصل إلى 2.149 تريليون جنيه.

بينما ارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 406.6 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.298 مليارات ورقة منفذة على 533 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 311.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 5.153 مليارات ورقة منفذة على 364 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.