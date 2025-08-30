«الأحمر» يسيطر على معظم الأسواق العربية في أسبوع

سيطر اللون الأحمر على أداء معظم الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي، فيما خالفت بورصتا مصر ومسقط الاتجاه المتراجع، بعد انتهاء موسم الأرباح المتباين، وسط تذبذب معنويات المستثمرين وتزايد المخاوف حيال التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وجاء التراجع متزامناً مع ارتفاع بعض القطاعات على نحو محدود، في حين تكبدت أسهم عدد من الشركات الكبرى خسائر ملحوظة أثرت على المؤشرات العامة للأسواق.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي جلسات الأسبوع الماضي فوق مستوى 6060 نقطة متراجعاً بنسبة 1.02% في 5 جلسات.

وتصدر سهم «سكون للتأمين» ارتفاعات الأسبوع ليقفز 20.12%، وارتفعت أسهم تكافل الإمارات 11.6%، ووطنية إنترناشيونال 10.3%، والصناعات الوطنية القابضة 8.8%، وسكون تكافل 5.2%، والاتحاد العقارية 4.6%.

في المقابل، تراجعت أسهم الأغذية المتحدة 10%، ودبي للمرطبات 8.7%، والنعيم القابضة للاستثمارات 8.3%، وبي إتش إم كابيتال 7.7%، وأجيليتي للمخازن 4.7%، وأمانات القابضة 4.2%، وديار للتطوير 3.7%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) عند مستوى 10094.67 نقطة منخفضاً بـ1.12% خلال أسبوع. وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم مجموعة أرام 68.5%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 16.5%، وأريد 10.3%، وجي أف اتش المالية 5.3%.

وأدنوك للإمداد 3.4%، فيما انخفضت أسهم إي سفن-أذونات 22%، وإي سفن 18.8%، ورابكو للاستثمار 16.4%، والوثبة الوطنية للتأمين 12%، والبنك التجاري الدولي 8.35%.

السعودية

وسجلت السوق السعودية خسائر أسبوعية عن الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس بنسبة 1.24% إلى مستوى 10,732.31 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 8.86 تريليونات ريال تقريباً، وبلغت قيم التداولات 23.37 مليار ريال، وكميات التداول نحو 1.33 مليار سهم، عبر 2.389 صفقة.

وتصدرت أسهم «صدق» قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 6.42%، تلتها أسهم التعاونية بانخفاض 6.31%، وأكوا باور 6.06% وصناعة الورق 5.78% والموارد 5.24%، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم التطويرية الغذائية قائمة الأكثر ربحية بارتفاع 9.92%، تلتها أسهم الأندلس بنمو 8.88%، وسيرا 8.18%، وفيبكو 7.31%، وثمار 6.68%.

الكويت

وسجلت المؤشرات الكويتية أداءً متبايناً خلال الأسبوع، مع تراجع القيمة السوقية بأكثر من 1.7%.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.01% مغلقاً عند مستوى 9096.19 نقطة، كما هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.74% لينهي تعاملات الأسبوع عند النقطة 8515.23.

كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.48% إلى 7872.9 نقطة، بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 مكسباً هامشياً بنحو 0.05% عند مستوى 7995.29 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية إلى 50.89 مليار دينار، مقارنة مع 51.78 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي.وانخفضت أحجام التداول إلى 2.41 مليار سهم، بينما ارتفعت قيم التداول الأسبوعية إلى 569.96 مليون دينار، وبلغ عدد الصفقات 119.79 ألف صفقة.

وتصدرت «مراكز» قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع 17.14%، تلتها كفيك بانخفاض 11.80%، ثم ورقية 11.43%، وأولى وقود 10.69%، والإماراتية 10.53%.

بينما حلت الشركة العربية العقارية على رأس قائمة الأكثر ارتفاعاً بمكاسب 17.82%، تلتها الأنظمة بارتفاع 10.86%، والكوت 10.45%، وديجتس 9.49%، والخليجي 9.35%.

قطر

وتراجع المؤشر القطري خلال تعاملات الأسبوع، مسجلاً خسائر أسبوعية بقرابة الخمسة مليارات ريال.

وانخفض المؤشر بنسبة 1.02% إلى 11226.84 نقطة. وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 670.75 مليار ريال، مقارنة مع 675.72 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بقيم التداولات الأسبوعية فقد بلغت 2.23 مليار ريال، وأحجام التداولات 758.03 مليون سهم، عبر 96.24 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم الخليج الدولية للخدمات قائمة الأكثر تراجعاً هذا الأسبوع بانخفاض 4.1%، تلتها أسهم البنك التجاري بانخفاض 3.23%، وأوريدو بنحو 2.7%، وشركة بلدان 2.6%.

والخليج للمخازن 2%، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو أسبوعي 7.5%، تلتها أسهم مجموعة إزدان القابضة 3.8%، والمجموعة للرعاية الطبية 3.2%، وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 3.2%، وبنك الدوحة 2%.

البحرين

وسجل مؤشرا بورصة البحرين أداءً متبايناً هذا الأسبوع، ليتراجع المؤشر العام على نحو هامشي بنسبة 0.07% إلى النقطة 1928.48، فيما ارتفع المؤشر الإسلامي بنسبة 2.18% إلى 881.57 نقطة.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 3.03 ملايين دينار بحريني، عبر 7.09 ملايين سهم. وبلغ عدد الشركات الأكثر ربحاً ست شركات، فيما بلغ عدد الشركات الأكثر انخفاضاً سبع شركات.

وجاءت أسهم الإثمار القابضة في صدارة قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 6.67%، تلتها أسهم ألومنيوم البحرين 2.78% وKFH بانخفاض 2.65%، بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم GFH قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 7.36%، تلتها سوليدرتي 7.32%، ومجموعة ترافكو بارتفاع 3.85%.

مسقط

وخالف مؤشر بورصة مسقط اتجاه الأسواق الخليجية هذا الأسبوع، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2.05% لينهي التعاملات عند مستوى 5062.79 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 4960 نقطة، مع ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية. كما نمت القيمة السوقية بنسبة 8.51%.

وخلال الأسبوع، سجل إجمالي الأوراق المالية المتداولة ارتفاعاً بنسبة 2.75%، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 9.51%، وارتفع عدد الصفقات بـ 15.61% مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

وتصدرت سيمكورب للاستثمارات قائمة أكثر خمس أوراق مالية ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 16.77%، تلتها أسهم العنقاء للطاقة بنسبة 11.36%، والأنوار للاستثمارات 10.84%، والبنك الوطني العماني 7.14%، والنفط العمانية للتسويق 6.67%.

والمها للسيراميك بالنسبة نفسها تقريباً، بينما تصدر صندوق أمان للاستثمار العقاري قائمة أكثر خمس أوراق مالية انخفاضاً بنسبة 7.78%، ثم سندات متحدة تمويل بتراجع 7.41%، وظفار الدولية للتنمية والاستثمار بـ 2.78%، وصناعة الكابلات العمانية بنسبة 2.73%، والوطنية للتمويل 2.24%.

مصر

وسجلت بورصة مصر مكاسب أسبوعية، ليغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» عند 35727 نقطة، بارتفاع 0.29%، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 70» ارتفاعاً بنسبة 2.15% مغلقاً عند 10897 نقطة.

وأضاف رأس المال السوقي للأسهم المصرية نحو 7.6 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل 2.491 تريليون جنيه، مقابل 2.484 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية 395.3 مليار جنيه، في حين بلغت كميات التداول نحو 8.409 ملايين ورقة منفذة على 627 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 414.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 7.052 مليارات ورقة منفذة على 590 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.