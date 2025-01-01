الأسهم السعودية عند أعلى مستوى منذ 19 عاماً.. وأرامكو يتراجع 19%

أنهت الأسهم السعودية عام 2024 عند أعلى مستوياتها منذ 19 عاماً لتغلق عند 12037 نقطة رابحة 0.6%، وارتفعت للعام الثاني على التوالي بدعم من «أكوا باور» و«الراجحي».

ارتفعت قيم التداول 40% لتسجل 1.86 تريليون ريال، الأعلى منذ 2021، وتراجعت القيمة السوقية عن مستوياتها التاريخية بنحو 9% (تريليون ريال) لتصل إلى 10.2 تريليونات ريال، مع تراجع «أرامكو السعودية».

يأتي تراجع القيمة السوقية بنسبة أعلى من مؤشر «تاسي»، لاحتسابه كامل قيمة الأسهم على خلاف المؤشر العام المنحصر في الأسهم الحرة.

شهدت السوق خلال الربع الأول ارتفاعاً بنحو 7% لتسجل أعلى مستوياتها في العام عند 12883 نقطة، امتداداً لموجة ارتفاع بدأت في أكتوبر من العام السابق، بعدما أوضح البنك الفيدرالي الأمريكي اتجاهه لخفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2024.

تراجع أسعار النفط الذي دفع بسهم «أرامكو السعودية» لتسجل أعلى خسائر سنوية منذ إدراجه بنحو 15% شكل ضغطاً على المؤشر العام، إلى جانب تراجع قطاع المواد الأساسية في ظل انخفاض أسعار الشركات البتروكيماوية المتأثرة من تراجع أسعار منتجاتها، ما أفقد «تاسي» أهم محركاته.

وشهدت معظم القطاعات المدرجة في السوق ارتفاعات ملحوظة خلال جلسة اليوم، حيث أغلقت جميع القطاعات على ارتفاع باستثناء قطاعي «الرعاية الصحية» و«الأدوية».