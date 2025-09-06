تباين مؤشرات الأسواق العربية في أسبوع

البورصات تترقب اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية

1.13 % تراجع مؤشر إيجي إكس 100 المصري

982.5 مليون سهم تداولات السوق السعودي مع 2.19 مليون صفقة

50.82 مليار دينار القيمة السوقية لأسهم الكويت بتراجع 63 مليوناً

1.65 مليار ريال إجمالي تداولات بورصة قطر عبر 96.8 ألف صفقة

5.52 ملايين سهم تداولات بورصة البحرين بقيمة 3.009 ملايين دينار

خيّم اللون الأحمر على معظم مؤشرات أسواق المال العربية في الأسبوع الأول من سبتمبر، وسط تفاعلات محلية مختلفة انعكست على العديد من القطاعات الرئيسة، فضلاً عن ترقب الأسواق لمتغيرات اقتصادية محتملة، من بينها احتمالات تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا الشهر، واتجاهات أسعار الفائدة، والأنظار على اجتماع الفيدرالي الذي من المرجح أن يشهد خفض أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي.

وجاءت هذه التحركات في وقت تتزايد فيه حالة الحذر لدى المستثمرين، مع تراجع شهية المخاطرة نسبياً، وترقب التطورات الخارجية المرتبطة بالسياسات النقدية العالمية وأسعار الطاقة.

وانعكست هذه الأجواء على معنويات المتعاملين، لتتباين المؤشرات بين تراجعات ملحوظة في بعض الأسواق واستقرار أو مكاسب محدودة في أخرى، بحسب قوة العوامل المحلية المؤثرة في كل سوق.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5989.21 نقطة متراجعاً 1.23% في 4 جلسات وفي أسبوع، تصدر سهم «الأغذية المتحدة» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 14.7%، وارتفعت أسهم طلبات 5.1%، أجيليتي للمخازن 4.9%، وأرامكس 2.2%، وتكافل الإمارات 2.1%، وإمباور 1.8%، وتبريد 1.35%، في المقابل، تراجعت أسهم شعاع كابيتال 6.9%، ووطنية إنترناشيونال 5.7%، ودو 5.3%، وأملاك للتمويل 4.8%، وسالك 3.6%، والرمز كوربوريشن 3.2%، وبنك المشرق 3.2%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 139 مليون درهم في 4 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.36 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.22 مليار درهم.

انخفاض مؤشر فوتسي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10033.75 نقطة منخفضاً بـ0.60% في 4 جلسات.

وتصدر «أدنوك للإمداد» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.64 مليار درهم في 4 جلسات، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 487.8 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة أكثر من 323.4 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 4 جلسات أسهم الوطنية للسياحة والفنادق 5.6%، والخليج للمشاريع الطبية 3.65%، وطاقة 3.6%، والبنك العربي المتحد 3.3%، وجي أف إتش المالية 2.9%، فيما انخفضت أسهم إي سفن 11.2%، وبالمز الرياضية 9.9%، وأم القيوين للاستثمارات 8%، ومجموعة أرام 6.45%، والخليج الاستثمارية 5.6%.

تراجع سعودي

سيطر اللون الأحمر على مؤشر البورصة السعودية، الذي سجل تراجعاً بنحو 0.71% إلى مستوى 10.655.61 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية 8.823 تريليونات ريال، في الوقت الذي سجلت فيه قيم التداولات الأسبوعية أدنى مستوى منذ منتصف يونيو الماضي عند 17,929 مليار ريال.

وسجلت أحجام التداولات 982.5 مليون سهم، عبر 2.191.632 صفقة.

تصدرت أسهم محطة البناء قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 13.76% تلتها أسهم بترو رابغ بانخفاض 10.55% ثم الوطنية للتعليم 10.38% والمتحدة للتأمين 9.27% وهرفي للأغذية 9%.

وعلى الجانب الآخر تصدرت أسهم ثمار قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً بنمو 7.16%، تلتها أسهم الدوائية بارتفاع 5.66% والتطوير الغذائية 4.18% وأماك 3.81% وقو للاتصالات 3.74%.

تأرجح في الكويت

سجلت مؤشرات بورصة الكويت أداء متبايناً خلال الأسبوع، ليرتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.73% إلى 8053.88 نقطة، فيما استقر مؤشر السوق الأول عند مستوى 9096.68 نقطة بينما تراجع مؤشر السوق الرئيس 0.71% إلى النقطة 7816.79، وانخفض أيضاً مؤشر السوق العام بنحو 0.12% إلى مستوى 8504.82 نقاط.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم الكويتية 50.82 مليار دينار، بتراجع بنحو 63 مليون دينار مقارنة بالأسبوع الماضي.

وانخفضت أحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 46.34% إلى 1.29 مليار سهم، كما انخفضت قيم التداولات 46% عند 307.59 ملايين دينار، وتراجعت الصفقات إلى 79.38 ألف صفقة، وذلك في أسبوع اقتصر على أربعة أيام تداول فقط.

وتصدرت أسهم الشركة العربية العقارية قائمة الأكثر ربحاً هذا الأسبوع بنمو 15.55% تلتها أسهم الخليجي بارتفاع 13.98% ثم متحدة بنسبة 10.40% ومراكز 9.12% والديرة 7.69%.

وتصدرت أسهم تحصيلات قائمة الشركات الأكثر تراجعاً بانخفاض 19.75%، تلتها أسهم الأنظمة بـ 17.89% والعقارية 12.60% والكوت 9.26% ومواشي 8.06%.

خسارة أسبوعية

سجل مؤشر بورصة قطر خسارة أسبوعية بنسبة 1.14%، منهياً التعاملات عند مستوى 11099.21 نقطة، مع خسائر أسبوعية بالقيمة السوقية تصل إلى 8.09 مليارات ريال. وبلغت القيمة السوقية للأسهم 662.66 مليار ريال، مقارنة مع 670.75 مليار ريال، بتراجع 1.21%.

وسجلت أحجام التداولات الأسبوعية 574.93 مليون سهم، وقيم التداولات 1.65 مليار ريال، عبر 96.80 ألف صفقة.

وحلت أسهم استثمار القابضة في صدارة الأسهم الأكثر انخفاضاً في بورصة قطر خلال الأسبوع مسجلة تراجع نسبته 10.66% تلتها أسهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بانخفاض 7.12% وشركة ميزة كيو إس تي بي بنسبة 6.21%، وشركة بلدنا بانخفاض 6.05% وبنك الدوحة 4.7%.

على الجانب الآخر، حلت أسهم مجمع شركات المناعي في صدارة الأكثر ربحاً هذا الأسبوع مرتفعة بنحو 11.5% تلتها أسهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام التي نمت بنسبة 6.9% والخليج للتأمين التكافلي 4.48% وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بنسبة 1.5% والكهرباء والماء القطرية 1.2%.

ارتفاع جماعي

وسجل مؤشر بورصة مسقط مكاسب أسبوعية بنسبة 1.22% عند مستوى 5124.8 نقطة، وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية.

سجلت القيمة السوقية للبورصة نمواً 0.4% إلى 30.064 مليار ريال، مقارنة مع 29.944 مليار ريال الأسبوع الماضي.

وسجلت كميات التداولات الأسبوعية ارتفاعاً نسبته 13.27% وصولاً إلى 602.59 مليون ورقة مالية، مقارنة مع 694.79 مليون سهم في الأسبوع الماضي، كما سجلت قيم التداولات الأسبوعية نمواً بنحو 1.04% إلى 138.39 مليون ريال، مقارنة مع 136.97 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وحلت كلية مجان في المرتبة الأولى ضمن قائمة أكثر الأوراق المالية نمواً خلال الأسبوع، مرتفعة بنحو 16.81% تلتها أسهم الباطنة للطاقة 16.16% ثم السوادي للطاقة بنسبة 16%، في حين تصدرت زجاج مجان قائمة أكثر الأوراق المالية تراجعاً بانخفاض 14.29%، تلتها أسهم مطاحن صلالة التي انخفضت بنسبة 5.88%، ثم النفط العمانية للتسويق بنسبة 5.63%.

تباين في البحرين

وتباين مؤشرا بورصة البحرين خلال الأسبوع، ليسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.19% إلى النقطة 1933.16، بينما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.50% إلى مستوى 877.14 نقطة.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 3.009 ملايين دينار بحريني، كمية التداولات 5.528 ملايين سهم.

وتصدرت أسهم شركة البحرين لمواقف السيارات قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 9.56% تلتها أسهم بيت التمويل الكويتي بارتفاع 1.94% وأسهم BBK بنمو 1.58%، فيما جاءت أسهم شركة البحرين الوطنية القابضة في صدارة الأكثر انخفاضاً بتراجع 9.09% ثم أسهم شركة استيراد بانخفاض 5% ومجموعة ترافكو بتراجع 3.7%.

سلبية في مصر

وفي بورصة مصر، أغلق المؤشر الرئيسي «إيجى إكس 30» عند 34761.97 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 2.7%، كما انخفض مؤشر إيجي إكس 70 بنحو 0.24% عند مستوى 10.841.18 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنحو 1.13% إلى 14.344.33 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2.454.9 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 1.47% خلال الأسبوع.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية نحو 239.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.530 ملايين ورقة مالية منفذة على 518 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 395.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8.409 ملايين ورقة منفذة على 627 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.