البنوك والعقارات تقود مكاسب سوق دبي بـ 5 مليارات

قادت أسهم البنوك والعقارات مكاسب سوق دبي المالي في تداولات أمس، ليعاود مؤشر السوق صعوده بـ0.38% أو ما يعادل 22.5 نقطة، مسجلاً 5957.91 نقطة، رابحاً ما يناهز 5 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.018 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.023 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس. وتصدر سهم «بي إتش إم كابيتال» ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.96%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بأكثر من 201.7 مليون درهم مرتفعاً 0.7% عند 14.4 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 50.9 مليون درهم صاعداً 2.06%، مغلقاً عند 24.75 درهماً، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 49.9 مليون درهم. مرتفعاً 0.85% ليقفل عند 9.54 دراهم.

وواصل سهم «جي إف إتش المالية» صعوده للجلسة الثانية على التوالي، مرتفعاً 4.55% عند 1.61 درهم، وهو أعلى مستوى له في سوق دبي المالي منذ شهر ديسمبر 2017. وصعدت في سوق دبي أسهم الاستشارات المالية الدولية 5.7%، والأسمنت الوطنية 4.1%، والخليج للملاحة 2.9%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 2.8%، والإمارات ريم للاستثمار 1.3%، وسبينيس 1.2%، وتيكوم 1.2%. واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 83.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 331.76 مليون درهم مقابل 248.15 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9953.73 نقطة، متراجعاً هامشياً بـ0.07% في جلسة أمس.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 169.7 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 132.5 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 89.3 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم اﻻتحاد للتأمين 15%، وجي أف إتش المالية 6.6%، وأم القيوين للاستثمارات 5.15%، والخليج اﻻستثمارية 4.7%، فيما تراجعت أسهم مجموعة أرام 9.9%، وإن إم دي سي 2.2%، وأسمنت الفجيرة 2.1%، وأبوظبي لبناء السفن 1.75%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.6 مليار درهم، منها 1.02 مليار درهم في سوق أبوظبي، و618.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 457.7 مليون سهم عبر 39.7 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات الأسواق العربية تبايناً في الأداء، إذ صعد المؤشر السعودي «تاسي» 0.31%، والكويتي 0.91%، والبحرين 0.46%، بينما تراجعت بورصتا قطر 0.16%، ومسقط 0.11%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.62%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.31% ليغلق عند 10529 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.3 مليارات ريال.

وصعد سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، بأقل من 1% عند 23.3 ريالاً، و93.2 ريالاً، على التوالي.

وارتفعت أسهم سينومي سنترز، ومحطة البناء البحري، ومسار، ومجموعة تداول، وبنك الجزيرة، وكيمانول، وهرفي للأغذية، بنسب تراوحت بين 2 و5%. في المقابل، وتصدر سهم أسمنت الرياض تراجعات السوق منخفضاً بنسبة 6% عند 28.34 ريالاً، وتراجعت أسهم سليمان الحبيب، وكابلات الرياض، وكهرباء السعودية، ودار الأركان بنسب تراوحت بين 1 و2%.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام جلسة أمس، حيث خسر رأس المال السوقي 13.727 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.436.602 تريليون جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنحو 0.62% ليغلق عند مستوى 34386 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.34% ليغلق عند مستوى 42311 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.56% ليغلق عند مستوى 15456 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.31% ليغلق عند مستوى 10835 نقطة، بينما نزل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.35% ليغلق عند مستوى 14265 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.24% إلى 2986.74 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9.3 ملايين دينار، مقارنة مع 7.4 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البوتاس العربية 1.48 % إلى 32.25 ديناراً، وسهم الاتصالات الأردنية 0.68 % إلى 2.94 دينار وسهم مناجم الفوسفات 2.6 % إلى 21.27 ديناراً، فيما تراجع سهم البنك العربي 0.68 % إلى 5.82 دنانير.