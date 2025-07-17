سوق دبي يقود ارتفاعات البورصات العربية.. ويقفز بأكثر من 2% بدعم البنوك

عزز سوق دبي المالي صعوده المتسارع للجلسة الخامسة على التوالي، مدعوماً باختراقات تاريخية لأسهم البنوك، إذ قفز مؤشر السوق بـ2.15% أو ما يعادل 128.7 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومية من 24 يونيو الماضي، متصدراً بذلك الأسواق العربية، مسجلاً 6103.09 نقاط، وهو أعلى مستوى منذ جلسة 16 يناير 2008، رابحاً نحو 20 مليار درهم، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج فصلية قوية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.037 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 1.057 تريليون درهم بنهاية جلسة الخميس.

وواصل سهم «الإمارات دبي الوطني» تسجيل مستويات قياسية جديدة، وقفز 3.98% إلى 27.45 درهماً، وارتفع «دبي الإسلامي» 1.9% إلى 9.65 دراهم، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2006، كذلك ارتفع سهم «العربية للطيران» بنسبة 3.94% عند 3.69 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي المالي، وارتفع سهم إعمار للتطوير بنسبة 2.1% عند 14.60 درهم، ليُسجل أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي المالي.

وقاد سهم «دبي التجاري» ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 11% عند 9.99 دراهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ241.9 مليون درهم مرتفعاً 2.75% عند 14.95 درهماً، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 121.5 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 113.3 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم اكتتاب القابضة 5.9%، وبنك المشرق 5.3%، وإعمار للتطوير 2.1%. في المقابل، انخفضت أسهم الوطنية الدولية القابضة 4.15%، ومصرف السلام السودان 2.3%، وطلبات 2.2%، ودريك آند سكل 1.95%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 209.6 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 399.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 189.94 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.65%، إلى 10242.49 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2023، رابحاً ما يناهز 12 مليار درهم.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 131.66 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 125 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 98.6 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة سيراميك رأس الخيمة بقيمة 63.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 25.5 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 2.49 درهم للسهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم البنك التجاري الدولي 10.1%، وبنك الشارقة 8.1%، وبنك أم القيوين الوطني 6.4%، وبنك رأس الخيمة الوطني 5.3%، في حين انخفضت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 10%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.55%، وإي سفن - أذونات 3.8%، وإمستيل لمواد البناء 2.2%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب جاوزت 32 مليار درهم، في ختام تداولات الخميس، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، ولا سيما أسهم البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.156 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 4.188 تريليونات درهم، بنهاية جلسة الخميس، موزعة بواقع 3.131 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.057 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 2.57 مليار درهم، موزعة بواقع 1.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و967.4 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 760.8 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 53.97 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.29%، والبحرين 0.07%، في حين ارتفعت بورصات الكويت 0.85%، وقطر 0.96%، ومسقط 1.16%، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر الرئيسي 1.04%، وتراجع مؤشر مازي في بورصة الدار البيضاء بنسبة 0.14%.

السعودية

وتفصيلاً، انخفض مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.29% ليغلق عند 11007 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليارات ريال.

وتراجع سهما أرامكو السعودية والأهلي السعودي بأكثر من 1% عند 24.10 ريالاً، و36.52 ريالاً على التوالي.

وانخفضت أسهم مجموعة سليمان الحبيب، وعلم، والخريف، وأسوق العثيم، وتكافل الراجحي بنسب تراوحت بين 1 و3%، في المقابل، صعدت أسهم سابك، ومعادن، والمجموعة السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية والأبحاث والإعلام، وإعمار بنسب تراوحت بين 1 و5%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.392 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 33821 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 41795 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 15191 نقطة.

كذلك ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10127 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 13731 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لبورصة الأردن مرتفعاً 0.14% إلى 2876.52 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 10.9 ملايين دينار، مقارنة مع 13.5 مليون في الجلسة السابقة.

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة.

وصعد سهم مصفاة البترول 0.6% إلى 5.03 دنانير، وسهم البنك الأردني الكويتي 1.36% إلى 2.99 دينار، وسهم البنك العربي 1.02% إلى 5.96 دنانير.

وتراجع سهم مناجم الفوسفات 1.24% إلى 19.16 ديناراً.