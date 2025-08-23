ارتفاع 3 أسواق عربية في ثالث أسابيع أغسطس

ارتفعت 3 أسواق عربية خلال ثالث أسابيع شهر أغسطس، بعد موسم النتائج المالية عن أرباح النصف الأول من عام 2025، وفي ظل تباين العوامل المؤثرة على حركة التداول وتوجهات المستثمرين.

ولقيت بعض الأسواق دعماً من تحسن السيولة وارتفاع أسهم قيادية، واجهت أسواق أخرى ضغوطاً بيعية دفعت مؤشراتُها إلى التراجع.

وبينما نجحت بعض الأسواق في تسجيل مكاسب، مثل بورصات مسقط والسعودية ومصر، سيطر اللون الأحمر على مؤشرات أخرى مثل بورصات قطر، والكويت، والبحرين، وسوق أبوظبي، فيما استقر مؤشر سوق دبي خلال الأسبوع.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 6125.89 نقطة في 5 جلسات.

وتصدر سهم «اكتتاب القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في أسبوع ليقفز 19.4%، وارتفعت أسهم شعاع كابيتال 15.12%، ويونيكاي للأغذية 11.5%، والإثمار القابضة 6.9%، وسبينس 6.45%، والإمارات ريم للاستثمار 4.1%.

في المقابل، تراجعت أسهم المزايا القابضة 4.2%، وإمباور 3.4%، ومصرف السلام السودان 3.4%، وتعليم القابضة 3.3%، وطلبات 3.2%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام « فادجي » عند مستوى 10208.76 نقاط منخفضاً بـ0.13% خلال أسبوع.

وصعدت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 27.8%، ومجموعة أرام 21.85%، والعين الأهلية للتأمين 15%، وعمان والإمارات للاستثمار 15%، ودار التأمين 9.2%، فيما انخفضت أسهم أم القيوين للاستثمارات 11.8%، وإي سفن- أذونات 9.2%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 5.9%، وحياة للتأمين 4.74%، والخليج الاستثمارية 4.35%.

السوق السعودي

وسجل المؤشر السعودي ارتفاعاً بنسبة 0.31% خلال تعاملات الأسبوع، وصولاً إلى مستوى 10,866.83 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع حوالي 8.9 تريليونات ريال، وسجلت قيم التداول حوالي 20.5 مليار ريال سعودي، وأحجام التداول حوالي 1.15 مليار سهم، عبر 2,357,019 صفقة.

وتصدرت «سبكيم العالمية» قائمة الأكثر ربحية بارتفاع 12.42%، تلتها أسهم كيان بنمو 8.04%، وسابك 8.03%، وأسلاك 7.97%، والموارد 7.26%.

فيما تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بانخفاض 7.52%، والبحر الأحمر بتراجع 6.74%، والأبحاث والإعلام 6.44%، وسينومي ريتيل 5.7%، والصناعات الكهربائية 5.31%.

المؤشرات الكويتية

وتباين أداء المؤشرات الكويتية خلال تعاملات الأسبوع المُنتهي في 21 أغسطس، ليتراجع مؤشر السوق الأول إلى النقطة 9282.4، وبنسبة انخفاض 0.86%، كما تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% إلى 8665.84 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية 51.78 مليار دينار، وارتفعت أحجام التداول إلى 2.77 مليار سهم، وانخفضت قيم التداول الأسبوعية إلى 465.36 مليون دينار، عبر 132.57 ألف صفقة.

وجاءت أسهم «إنجازات» على رأس قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع 25.45%، تلتها أسهم أعيان بنسبة 5%، ووربة كبيتل 3.37%، والمركز بنسبة 3.20%، والأنظمة 2.96%، بينما على الجانب الآخر.

جاءت أسهم «اكتتاب» على رأس قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 25.23%، تلتها أسهم الشركة العقارية العربية بارتفاع 18.13%، والإماراتية 15.85%، والكوت 15.04%، وفنادق 13.43%.

بورصة قطر

وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع عند النقطة 11,342.57، بما يشكل تراجعاً بنسبة 2.63% عن إغلاق الأسبوع الماضي.

وسجلت رسملة السوق حوالي 675.7 مليار ريال قطري، وبلغت أحجام التداول الأسبوعية حوالي 771 مليون سهم، وقيم التداول حوالي 1.88 مليار ريال قطري، عبر 101,437 صفقة منفذة.

وجاءت أسهم «كيو إل إم لتأمينات الحياة» على رأس قائمة الارتفاعات بنمو 8.7%، تلتها أسهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية 5%، والمجموعة للرعاية الطبية 4%، وشركة ودام الغذائية 1.8%، وفودافون قطر بنسبة 1.6%.

بينما تصدرت أسهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 5.8%، تلتها أسهم Ooredoo بتراجع 4.88%، والكهرباء والماء القطرية 4.75%، وقطر لصناعة الألومنيوم 4.44%.

بورصة مسقط

وأنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع عند مستوى 4,960.9 نقطة، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 0.63% مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي.

وقفزت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.14% مسجلة 29.652 مليار ريال، مقارنة مع 29.61 مليار ريال في الأسبوع الماضي (بمكاسب سوقية 42.86 مليون ريال).

وارتفعت كميات التداول الأسبوعية بنسبة 17.73 %، إلى 676.19 مليون ورقة مالية، كما ارتفع إجمالي قيمة التداول 3.16%، إلى 125.07 مليون ريال.

وجاءت أسهم مصانع مسقط للخيوط في صدارة الرابحين بارتفاع 8.33%، تلتها أسهم مدينة مسقط للتحلية بنسبة 2.7%، ومطاحن صلالة بنسبة 2.44%، بينما تصدرت أسهم العمانية القطرية للتأمين قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 9.69%، تلتها سيمبكورب صلالة بنسبة 7.22% والمها للسيراميك بنسبة 5.66%.

مؤشر البحرين

وأنهى مؤشر البحرين العام التعاملات عند مستوى 1,930.86 نقطة، بتراجع 0.77% مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي. كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 862.77 نقطة متراجعاً بنسبة 0.48% خلال الأسبوع.

وسجلت أحجام التداول الأسبوعية 3.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليون دينار، عبر 317 صفقة.

وتصدرت أسهم المجموعة العربية للتأمين قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 4.17%، تلتها أسهم شركة استيراد الاستثمارية بانخفاض 2.44%، ومجموعة ترافكو بخسارة 1.89%، فيما تصدرت أسهم سوليدرتي البحرين قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 1.23%، تلتها أسهم بيت التمويل الكويتي بارتفاع 0.78%.

بورصة مصر

وفي مصر، سجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» صعوداً بنسبة 0.13% منهياً التعاملات عند مستوى 35622.26 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.57% مغلقاً عند مستوى 10668.53 نقطة، وارتفع أيضاً مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 14282.45 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي خسارة أسبوعية بنحو 10.6 مليارات جنيه، ليصل إلى 2.484 تريليون جنيه.

وتراجع إجمالي قيم التداول الأسبوعية إلى 414.2 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 7.052 مليار ورقة منفذة على 590 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 371.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.731 مليارات ورقة منفذة على 578 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

