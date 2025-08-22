سوق دبي فوق 6127 نقطة مجدداً بمكاسب 2.4 مليار درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده مجدداً فوق مستوى 6127 نقطة، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.09 % أو ما يعادل 6 نقاط، مسجلاً 6127.71 نقطة، رابحاً ما يناهز 2.4 مليار درهم بدعم أداء بعض الأسهم القيادية في قطاعات المالية والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.049 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 1.052 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز «شعاع كابيتال» بنسبة 2.5 % إلى 0.287 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2023، وصعدت في سوق دبي أسهم الإمارات ريم للاستثمار 6.25 %، ودبي الوطنية للتأمين 5.8%، وسلامة 3.5 %، وسوق دبي المالي 3.05 %، في المقابل تراجعت أسهم سكون تكافل 9.4 %.

واكتتاب القابضة 2.25 %، وتعليم القابضة 1.9 %، وأرامكس 1.4 %. وقاد سهم «الأسمنت الوطنية» ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.6 %، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ134.7 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 28.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 28.65 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 19.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 278.8 مليون درهم مقابل 259.2 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10200.32 نقطة متراجعاً هامشياً بنسبة 0.04 %.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 119.45 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 99 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 68.8 مليون درهم.

وارتفعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 9.5 %، ومجموعة أرام 8.75 %، وحياة للتأمين 2.84 %، وإي سفن 2.65 %، بينما انخفضت أسهم هيلي القابضة 9.7 %، وأم القيوين للاستثمارات 4.3 %، وإي سفن - أذونات 3.2 %، وسيراميك رأس الخيمة 2.64 %.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.34 مليار درهم، منها 905.5 ملايين درهم في سوق أبوظبي، و437.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 514.7 مليون سهم عبر 31.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات الأسواق العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.10 %، والكويتي 0.20 %، والبحرين 0.10 %، فيما ارتفعت بورصتا قطر 0.32 %، ومسقط 0.44 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.31 %.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.10 % ليغلق عند 10867 نقطة، وبتداولات بلغت 5.2 مليارات ريال. وانخفضت أسهم صناعات كهربائية، وإس إم سي للرعاية الصحية، ومجموعة إم بي سي، ومسار، وعلم، وكابلات الرياض، وأرامكو السعودية، البنك الأول، بنسب تراوحت بين 1 و4 %.

وتصدر سهم «حلواني إخوان» تراجعات السوق بنسبة 5 % عند 43.26 ريالاً، في المقابل ارتفع سهم سابك بنسبة 8 % عند 61.90 ريالاً، وصعدت أسهم المتقدمة، وينساب، والمجموعة السعودية، والتصنيع الوطنية، وسبكيم العالمية، وكيان السعودية، وكيمانول، واللجين بنسب تراوحت بين 2 و5 %.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 3.5 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.483 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.31 % ليغلق عند مستوى 35622 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.26 % ليغلق عند مستوى 43678 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16008 نقاط.

واستقر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» عند مستوى 3801 نقطة. كذلك تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.23 % ليغلق عند مستوى 10668 نقطة.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.29 % ليغلق عند مستوى 14282 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05 % ليغلق عند مستوى 3586 نقطة.

الأردن

وأغلق المؤشر العام لأسهم الأردن مرتفعاً 0.15 % إلى 2967.26 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 5.5 ملايين دينار، مقارنة مع 10.2 ملايين في الجلسة السابقة.

واختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف بدعم شراء محدود في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة ضعيفة.

وارتفع سهم مناجم الفوسفات 0.25 % إلى 20.25 ديناراً، وسهم الكهرباء الأردنية 0.77 % إلى 2.62 دينار، وسهم البنك العربي 0.17 % إلى 5.88 دنانير، في حين تراجع سهم البوتاس العربية 0.59 % إلى 31.81 ديناراً.

