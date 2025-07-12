«الأخضر» يزين مؤشرات الأسواق العربية في أسبوع

دبي، القاهرة - محمد عباس وأسامة عزام ووفاء عيد ومحمد أبوزيد

زين اللون الأخضر مؤشرات أسواق الأسهم العربية، وأظهرت أسواق المال الخليجية أداءً متماسكاً خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو، مع تسجيل مكاسب متفاوتة للمؤشرات الرئيسية، وارتفاعات في القيم السوقية، بما يعكس مرونة نسبية في مواجهة الضغوط الإقليمية والعالمية.

وبينما استفادت بعض البورصات من انتعاش أسهم قطاعات بعينها، لا سيما الطاقة والخدمات المالية، واجهت أخرى ضغوطاً ناتجة عن عمليات جني الأرباح وتراجع السيولة، ومع ذلك ظل الاتجاه العام في غالبية الأسواق يميل نحو المنطقة الخضراء، مدعوماً بعوامل محلية واستقرار نسبي في المزاج الاستثماري.

سوق دبي

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه الأسبوعية، وربح رأسماله السوقي ما يفوق 12 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 1.77% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 19.7% في أسبوع، وارتفعت أسهم دريك آند سكل 13.9%، والصناعات الوطنية القابضة 10.7%، ودبي للمرطبات 9.6%، ودبي للاستثمار 8.1%، وتبريد 6.2%، وديار للتطوير 5.8%، وجي إف إتش المالية 5.6%، ودبي الوطنية للتأمين 4.25%.

في المقابل، تراجعت أسهم أجيليتي للمخازن 17.1%، والأسمنت الوطنية 6%، والوطنية للتأمينات العامة 4.85%، والوطنية الدولية القابضة 4.3%، والمزايا القابضة 4.2%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.83% إلى مستوى 10064.81 نقطة، رابحاً نحو 16 مليار درهم في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 571.3 مليون درهم في أسبوع، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 521.2 مليون درهم، ثم «بريسايت» جاذباً 415.98 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عمان والإمارات للاستثمار 15%، والاتحاد للتامين 13.5%، وإشراق للاستثمار 9.3%، وأبوظبي الوطنية للتأمين 9.2%، وإي سفن 8.4%، في حين انخفضت أسهم الشارقة للتأمين 9.7%، وفودكو الوطنية 9.3%، وإي أس جي 8.6%، ورابكو للاستثمار 7.8%، وإي سفن - أذونات 6.6%.

السعودية

اختتم المؤشر السعودية تعاملات الأسبوع المنتهي في العاشر من يوليو عند مستوى 11.276.91 نقطة، بارتفاع 32.46 نقطة، وبنسبة 0.29% مقارنة بالأسبوع السابق.

وبلغت القيمة السوقية 9.33 تريليونات ريال سعودي، في حين بلغت قيمة التداولات الأسبوعية 25.66 مليار ريال سعودي، عبر 1.74 مليار سهم، من خلال 2,448,009 صفقات.

وتصدرت أسهم سهل قائمة الأكثر ربحية بزيادة 14.11% خلال الأسبوع، تلتها أسهم شمس بارتفاع 13.25%، ثم سينومي سنترز بـ8.98%، وبوان 8.53%، والمطاحن العربية بنسبة 8.52%، بينما تصدرت أسهم المراعي قائمة الأكثر خسارة بتراجع 8.99%، تلتها أسهم أسمنت الجوف بانخفاض 5.39%، وأسمنت أم القرى بتراجع 5.15%، وكيان السعودية بـ4.95%، وبترو رابغ بخسارة 4.28%.

الكويت

وحققت مؤشرات الأسهم الكويتية محصلة خضراء في تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو، كما سجلت زيادة بنحو 2.5% في القيمة السوقية.

وأضاف مؤشر السوق الأول 238.13 نقطة ليصل مستوى 9350.87 نقطة بنسبة ارتفاع بنسبة 2.61% مقارنة بمستويات الأسبوع السابق. كذلك ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 2.46% أو 206.32 نقاط، وصولاً إلى 8605.67 نقاط.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 51.43 مليار دينار، بما يمثل زيادة بـ1.23 مليار دينار عن الأسبوع السابق. وارتفعت أحجام التداول إلى 3.10 مليارات سهم، عبر 155.82 ألف صفقة، في حين تراجعت قيم التداول إلى 604.63 ملايين دينار.

وتصدرت أسهم وربة كابيتال بارتفاع 37.20%، ثم أسهم بترولية بارتفاع 32.63%، والأولى بارتفاع 31.08%، وسنام بـ15.39%، ومراكز 11.6%، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم التقدم قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 28.17%، تلتها أسهم تحصيلات بخسائر 19.20%، ومعادن بـ15.29%، والمساكن بـ11.61%، والعقارية بانخفاض 10.02%.

قطر

كذلك سجل المؤشر القطري مكاسب أسبوعية، مرتفعاً بنسبة 0.63%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 10827.19 نقطة (بارتفاع 67.7 نقطة عن مستوى إغلاق الأسبوع السابق).

وسجلت القيمة السوقية للأسهم ارتفاعاً إلى 640.13 مليار ريال، مقارنة مع 635.73 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي (بارتفاع 0.69%). وبلغت قيم التداول الأسبوعية 1.82 مليار ريال، وكمية التداول 639.66 مليون سهم، عبر 93.94 ألف صفقة.

وجاءت أسهم مجمع شركات المناعي في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 5.33%، تلتها أسهم بنك لشا بارتفاع 4.3%، ثم المجموعة للرعاية الطبية 4%، ومجموعة إزدان القابضة 3.22%.

والكهرباء والماء القطرية 2.52%، في حين تصدرت أسهم دلالة للوساطة والاستثمار القابضة قائمة الأكثر انخفاضاً بخسارة 2.45%، تلتها أسهم فودافون قطر بتراجع نسبته 2.3%، وشركة ميزة كيو إس تي بي بانخفاض 2.05%، والملاحة القطرية بـ1.51%، والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بانخفاض 1.48%.

البحرين

واختتمت بورصة البحرين تعاملاتها الأسبوعية على أداء إيجابي؛ حيث سجّل مؤشر البحرين العام ارتفاعاً بنسبة 0.72%، ليغلق عند مستوى 1,960.93 نقطة، في حين قفز مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة لافتة بلغت 2.97% ليصل إلى 860.92 نقطة.

وسجلت السوق تداولات نشطة خلال الأسبوع، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 17.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 4.1 ملايين دينار بحريني.

جاءت أسهم الإثمار القابضة في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 11.11%، تلتها أسهم جي إف إتش المالية بارتفاع 6.57%، ومصرف السلام 2.62%، بينما تراجعت أسهم POLTRY بنسبة 6.54%، تلتها مجموعة فنادق الخليج بانخفاض 5.56%، وبنك البحرين الإسلامي بخسارة 3.53%.

مسقط

ومع ارتفاع المؤشرات القطاعية كافة، سجل مؤشر بورصة مسقط 30 مكاسب أسبوعية بنسبة 1.16%، منهياً تعاملات الأسبوع عند النقطة 4602.54 نقطة مقارنة مع 4549.98 نقطة الأسبوع الماضي.

وشهد إجمالي القيمة السوقية للسوق العمانية ارتفاعاً أسبوعياً بأكثر من 3%، كما ارتفعت قيم التداول بنسبة 111.99% خلال الأسبوع، كما قفز إجمالي الأوراق المتداولة بنسبة 88.75%، وارتفعت الصفقات بنسبة 29.48% في أسبوع.

وتصدرت أسهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 35.4%، تلتها أسهم المركز المالي بارتفاع نسبته 32.35%، ثم أسهم فولتامب للطاقة بنسبة 22.60%، وأسهم أريدو بارتفاع 14.74%، ثم سيمبكورب صلالة بارتفاع 12.38%.

بينما تصدرت أسهم عمان كلورين قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع أسبوعي بنسبة 11.11%، تلتها أسهم ظفار للسياحة بتراجع 9.93%، ثم سندات العمانية للتمويل بنسبة 8.75%، ومدينة مسقط للتحلية بنسبة 5.41%، وسندات العمانية لخدمات التمويل بخسائر 5.33%.

بورصة مصر

وفي مصر، حيث شهدت البورصة يوم عطلة تداعيات حريق سنترال رمسيس، سجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاعاً بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 33324.38 نقطة.

كذلك ارتفع مؤشر «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.25% منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 10131.02 نقطة، وسجل مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» ارتفاعاً بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13703.38 نقاط.

سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية زيادة بنحو 26.9 مليار جنيه، ليصل إلى 2.365 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.1%، بينما تراجع إجمالي قيمة التداول إلى 326.6 مليار جنيه.

وبلغت كمية التداول نحو 7.115 مليارات ورقة منفذة على 431 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 500.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.054 مليارات ورقة منفذة على 504 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي.