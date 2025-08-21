سوق دبي يغلق فوق 6120 نقطة

أغلق مؤشر سوق دبي عند 6122.11 نقطة، منخفضاً بـ 0.47 %. واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 51.84 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 150.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 98.98 مليون درهم.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي، بقيمة جاوزت 176.4 مليون درهم، بما يعادل 39.3 % من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 449 مليون درهم.

وسجل سهما «شعاع كابيتال» و«اكتتاب القابضة» قفزات سعرية جديدة، ليقفز «شعاع» بـ 8.95 % إلى 0.280 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ شهر يناير 2025، في حين صعد «اكتتاب» بـ 7.24%، إلى 0.311%، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2018.

وارتفعت أسهم تكافل الإمارات 2.4%، ودبي للمرطبات 2.34%، وسبينس 1.9%، فيما انخفضت أسهم سكون تكافل 9.7%، والإثمار القابضة 3.6%، وأمانات القابضة 2.5%، وتعليم القابضة 2.3%.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10204.45 نقاط، متراجعاً هامشياً 0.05%. وتصدر «ملتيبلاي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 146 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 116.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 72.5 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم هيلي القابضة 10.3%، وإي سفن- أذونات 4.9%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 3.96%، وإشراق للاستثمار 2.75%، في المقابل، تراجعت أسهم حياة للتأمين 4.3%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 2.86%، ورأس الخيمة للأسمنت 2.54%، وأسمنت الفجيرة 2.4%.

الرسملة والسيولة

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.176 تريليونات درهم في جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 3.127 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.049 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 975.7 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و449 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 611.14 مليون سهم، عبر تنفيذ 31.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت معظم البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.03%، والكويتي 0.26%، والقطري 1.61%، فيما ارتفعت بورصتا مسقط 0.43%، والبحرين 0.29%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.02%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» هامشياً بـ 0.03%، ليغلق عند 10878 نقطة، وبتداولات نحو 4.2 مليارات ريال. وتصدر سهم رتال تراجعات السوق بنسبة 4%، عند 13.14 ريالاً، وانخفض سهم أرامكو السعودية بنسبة 1%، عند 23.88 ريالاً، وهبط سهم سابك بنسبة 3%، عند 57.50 ريالاً.

في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1%، عند 96.10 ريالاً، وصعدت أسهم مجموعة تداول، وسابك للمغذيات، ومرافق، والخريف، والعربي الوطني، وطيبة، وكاتريون، وكيان السعودية، وسينومي سنترز، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 5.5 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.488 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.02%، ليغلق عند مستوى 35731 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 43793 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.02%، ليغلق عند مستوى 16057 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.34%، ليغلق عند مستوى 3801 نقطة.

كذلك، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.06%، ليغلق عند مستوى 10693 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 14323 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.23%، ليغلق عند مستوى 3587 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية، بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية، مثل البنك العربي، بهدف جني أرباح، عقب جلستين من الارتفاع.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.24%، إلى 2962.81 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 10.2 ملايين دينار، مقارنة مع 6 ملايين في الجلسة السابقة.

وتراجع سهم الاتصالات الأردنية 1.03 في المئة، إلى 2.88 دينار، وسهم الكهرباء الأردنية 1.14% ، إلى 2.6 دينار، وسهم البنك العربي 0.34% ، إلى 5.87 دنانير، فيما ارتفع سهم البوتاس العربية 0.31% ، إلى 32 ديناراً.