تسليم 15171 وحدة بدبي في 4 أشهر بنمو %126

تشهد السوق العقارية في دبي تسارعاً ملحوظاً في تنفيذ وتسليم المشاريع السكنية، ما يعكس ثقة المطورين وتجاوبهم مع الطلب المتنامي على العقارات في الإمارة، وفي تطور لافت، ارتفع عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها خلال أول أربعة أشهر (يناير حتى أبريل) من عام 2025 إلى 15171 وحدة، مقارنة بـ6700 وحدة فقط خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنمو 126 %، أي أكثر من ضعف عدد التسليمات السنوية.

وتُظهر البيانات الصادرة عن بنك «الإمارات دبي الوطني» الخاصة بشهر أبريل أن نشاط المعاملات في القطاع السكني بدبي قد سجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع الطلب بنسبة 19 % على أساس شهري، وبأكثر من 55 % على أساس سنوي، ويعد هذا الرقم الأعلى من حيث عدد المعاملات الشهرية المسجلة حتى الآن هذا العام، كما يشكل انتعاشاً واضحاً مقارنة بأداء الربع الأول من 2025.

أما من حيث المناطق الأكثر نشاطاً، فقد احتلت قرية جميرا الدائرية (JVC)، والخليج التجاري (Business Bay) صدارة الطلب على الشقق السكنية، بما في ذلك الوحدات الجاهزة، وتلك التي لا تزال قيد الإنشاء.

وفيما يتعلق بالفلل ومنازل التاون هاوس، فقد تركزت معظم الأنشطة البيعية في السوق على الوحدات التي لا تزال قيد التطوير، حيث إن نحو 75 % من إجمالي 3500 وحدة تم بيعها في أبريل كانت ضمن مشاريع «قيد الإنشاء».

هذه الأرقام تؤكد استمرار الزخم القوي في سوق العقارات السكنية في دبي، بدعم من الطلب المحلي والدولي، والسياسات التحفيزية الحكومية، فضلاً عن البيئة الاستثمارية المستقرة والجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

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