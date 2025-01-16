بمعدل 288.4 مبنى شهرياً .. إنجاز 3461 مبنى جديداً في دبي خلال 2024

كشفت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الصادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني والفلل الجديدة المنجزة في الإمارة، خلال العام الماضي بلغ 3461 مبنى، بمعدل بلغ 288.4 مبنى شهرياً.

وبحسب البيانات سجل شهر ديسمبر الماضي العدد الأكبر في عدد المباني والفلل المنجزة في الإمارة بواقع 457 مبنى وفيلا.

الفلل الخاصة

وبحسب البيانات تصدرت الفلل الخاصة القائمة من حيث العدد، حيث بلغ عددها 2245 فيلا بنسبة 64.9% من الإجمالي، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة 23.8 % وبلغ عددها 815 فيلا، فيما بلغ عدد المباني متعددة الطوابق المنجزة 188 مبنى بنسبة 5.4 % من إجمالي المباني المنجزة، ثم المباني العامة وبلغ عددها 113 مبنى بنسبة 3.3 % والمباني الصناعية وعددها 100 مبنى بنسبة 2.9 % من إجمالي عدد المباني المنجزة.

بيانات

وبلغ إجمالي عدد المباني والفلل المنجزة في دبي، خلال يناير الماضي 201 مبنى وفيلا، وفي فبراير 225 مبنى وفي مارس 314، بينما بلغ عددها في أبريل 152 مبنى وفيلا، وبلغ عددها في مايو 172 مبنى وفيلا، و225 مبنى وفيلا في يونيو الماضي، بينما بلغ عدد المباني والفلل المنجزة في شهر يوليو 247 مبنى، وفي أغسطس 243 مبنى، كما بلغ عدد المباني المنجزة في سبتمبر 433 مبنى، وفي أكتوبر 410 مبان، وفي نوفمبر 382 مبنى وفي ديسمبر457 مبنى وفيلا جديدة.