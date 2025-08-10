سباق فنادق الفخامة العالمية يتسارع في دبي

تستعد سلاسل الفنادق العالمية لافتتاح فنادقها الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث دخلت سلسلة فنادق «روزوود» سباق التوسّع في سوق الضيافة الفاخرة بدبي، معلنة عن خطط لافتتاح أول فندق لها في الإمارة بحلول عام 2029، لتنضم إلى علامات بارزة مثل «أمان» و«إم جي إم» و«سيكس سينسيز»، في وقت يشهد فيه القطاع نمواً متسارعاً من قبل لاعبين عالميين يسعون لترسيخ حضور طويل الأمد في مجال الضيافة الفاخرة، والوحدات السكنية ذات العلامات التجارية.

وتستعد مجموعة «ماندارين أورينتال» لتعزيز حضورها في المنطقة من خلال افتتاح فندقها الثاني في دبي، والمقرر في أكتوبر 2025.

وسيقع الفندق الجديد ضمن «برج وصل»، المعلم المعماري البارز على شارع الشيخ زايد، تحت اسم «ماندارين أورينتال داون تاون، دبي».

ويتألف الفندق من 259 غرفة وجناحاً مصمّمة بذوق رفيع، إلى جانب 224 وحدة سكنية حصرية، ويتميز بإطلالات مفتوحة على الخليج العربي وأفق دبي، ويضم سطح الفندق مهبط طائرات مروحية لتسهيل الوصول، ما يجعله وجهة متكاملة تجمع بين الفخامة والحداثة في قلب المدينة.

ويُعد البرج الذي يحتضن المشروع من أبرز الإنجازات المعمارية الحديثة، حيث يضم أعلى واجهة سيراميكية في المنطقة، ويتميّز بتصميم حلزوني مدعوم بزعنفيات مبتكرة تُسهم في تحسين تدفق الهواء وتعزيز التبريد الطبيعي، كما يدمج البرج تقنيات متقدمة في كفاءة الطاقة، ما يرفع معايير الاستدامة في تصميم المباني الحضرية.

ويحتضن الفندق مركزاً صحياً يمتد على طابقين تحت اسم «ذا سبا»، يجمع بين أساليب العلاج التقليدية والتقنيات الحديثة في مجال العافية، ويوفّر تجارب متكاملة تركّز على التغذية، والعناية التجميلية، وحركة الجسم الذكية، إضافة إلى خدمات العافية داخل الغرف.

وعلى المستوى الفندقي، يضم المشروع عشر وجهات طعام وشراب راقية تقدّم تجارب متنوعة تشمل المطبخ الفرنسي، الصيني، اليوناني، والإيطالي، إلى جانب خيارات ترفيهية ليلية مميزة.

كما يقدّم الفندق أول وحدات سكنية بعلامة «ماندارين أورينتال» في دبي، متاحة للإيجار، وتجمع بين خصوصية السكن الفاخر والخدمات الفندقية ذات المستوى العالمي التي تُعرف بها المجموعة.

وأعلنت «روزوود هوتلز آند ريزورتس» عن دخولها المرتقب إلى سوق دبي من خلال مشروع فندقي فاخر يضم 195 غرفة، وثماني فيلات، و63 وحدة سكنية فاخرة تحمل العلامة التجارية، تُطل جميعها على قناة دبي المائية.

ويقع المشروع ضمن تطوير «بينينسولا» في منطقة الخليج التجاري، وهو مشروع ضخم بقيمة مليارات الدراهم تنفذه شركة «برايت ستارت»، المطوّر العقاري الذي يقف أيضاً خلف منتجع «بولغري دبي» وفندق «أمان دبي».

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الافتتاحات الناجحة للعلامة في مدن أوروبية كبرى، منها أمستردام وميونيخ، إضافة إلى ترميم وافتتاح قصر «شلوس فوشل» التاريخي في النمسا.

وتشغّل روزوود حالياً فنادق في أبوظبي وجدة والدوحة، فيما تعمل على توسيع وجودها في المنطقة من خلال مشاريع مستقبلية في الرياض وجزيرة شُرَى وأمالا، وصولاً إلى دبي.

أمان دبي

وضمن مساحة تبلغ 1.4 مليون قدم مربعة من الواجهة البحرية في منطقة جميرا 2، تطوّر «أمان» فندقاً حصرياً يضم 80 جناحاً فقط، إلى جانب نادٍ خاص يحمل العلامة.

ويُشرف على تطوير المشروع شركة «برايت ستارت»، وهو يعكس فلسفة «أمان» المعهودة التي تقوم على الكثافة المنخفضة والتكلفة العالية.

ومن المتوقع أن تتجاوز أسعار الغرف في «أمان دبي» 3000 دولار لليلة الواحدة، ما قد يجعله الفندق الأعلى سعراً في الإمارات من حيث التكلفة لكل غرفة.

وأعلنت مجموعة «ماندارين أورينتال» عن موعد افتتاح فندقها الجديد في دبي، والمقرر في أكتوبر 2025، ليكون الثاني من نوعه في الإمارة.

ويقع الفندق في «برج وصل» المتميز بواجهته الخزفية الملتفّة على شارع الشيخ زايد، ويضم 259 غرفة و224 وحدة سكنية فاخرة، إضافة إلى مهبط طائرات على السطح.

ويُعد البرج أحد أبرز معالم التصميم المستدام في المنطقة، إذ يضم أعلى واجهة خزفية في الخليج وأنظمة موفرة للطاقة، بما يتماشى مع أهداف دبي للاستدامة الحضرية.

بعد محاولات دامت نحو عقدين، أعلنت «إم جي إم ريزورتس» عن دخولها المرتقب إلى السوق الإماراتية عبر مشروع «ذا آيلاند»، المقرر افتتاحه في دبي عام 2027.

وسيجمع المشروع بين علامات «أريا»، و«بيلاجيو»، و«MGM»، في تطوير فندقي ضخم يضم 1400 غرفة على الواجهة البحرية، إضافة إلى منطقة ترفيهية متكاملة.

فنادق فاخرة جديدة

وتستعد علامة كورنثيا الفندقية المالطية لإطلاق أول مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط من خلال برج فاخر مكوّن من 55 طابقاً في مرسى دبي، على مقربة من متحف المستقبل وطريق الشيخ زايد الحيوي.

وسيتكون المشروع من برجين متصلين ببهو معلق على ارتفاع 200 متر، وسيضم مسبحاً خارجياً يُتوقع أن يكون الأعلى في العالم، مع إطلالة بانورامية بزاوية 360 درجة على أفق دبي.

من جهتها، تخطط مجموعة «SHA Wellness» الإسبانية لافتتاح جزيرة صحية صناعية على ساحل «سهل الإمارات» بين دبي وأبوظبي، ضمن مشروع «الجرْف» الضخم، بحلول عام 2026.

وتضم الجزيرة فندقاً صحياً، وعيادة، ومنتجعاً صحياً، بالإضافة إلى وحدات سكنية تحمل العلامة التجارية.

ويُروّج لهذا المشروع باعتباره أول «جزيرة للحياة الصحية» في العالم، ما يعكس توجه المنطقة نحو مفاهيم العافية وطول العمر.

كما تستعد مجموعة «Six Senses» لإطلاق مشروع سكني ضخم في مرسى دبي بحلول عام 2028، عبر برج سكني من 122 طابقاً يُتوقع أن يصبح الأعلى من نوعه على مستوى العالم.

ويتضمن المشروع، الذي تبلغ قيمته مليار دولار، مساحات مخصصة لليوغا والمسابح المرتفعة ومرافق رياضية شاملة على ارتفاعات تتجاوز 100 طابق، مع خدمات مصممة خصيصاً لمحبي الرفاهية المتكاملة داخل منازلهم.

وصعود دبي كمركز عالمي للضيافة الفاخرة ليس وليد الصدفة، بل نتيجة خطط طويلة الأمد وتنظيمات مرنة وبيئة جاذبة لرؤوس الأموال.

وفي عام 2024، جذبت المدينة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2 مليار دولار في قطاع السياحة، ما شكّل 14 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام.

واستقبلت دبي في العام ذاته 18.7 مليون زائر دولي، بزيادة 9 % عن عام 2023. وخلال النصف الأول من 2025 فقط، زار المدينة 9.88 ملايين سائح دولي في رحلات مبيت، ما يضعها على طريق تحقيق رقم قياسي جديد.

وفي موازاة هذا النمو، يشهد مطار آل مكتوم الدولي توسعة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار، تهدف إلى تحويله إلى أكبر مطار في العالم، ما يواكب النمو المرتقب في حركة السياحة والضيافة.

اقرأ أيضاً:

دبي.. "الحلم الأمريكي" للحياة الآمنة

دبي عاصمة السلع الفاخرة في العالم

تقرير عالمي: دبي مدينة الأمان والرفاهية بنمط حياة عالمي

دبي الأولى إقليمياً في جذب أصحاب الملاءة المالية العالية

عباس سجواني: 20 مليار درهم قيمة تطوير نسعى إليها بنهاية 2025