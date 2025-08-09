دبي.. "الحلم الأمريكي" للحياة الآمنة

تُعد زيارة الولايات المتحدة أو العيش فيها حلماً لكثيرين من مختلف جنسيات العالم، ممن يرغبون في عيش ما يُعرف بـ"الحلم الأمريكي". إلا أن الأمريكيين أنفسهم لديهم أحلام أخرى بالسفر والانتقال والعيش في دول مختلفة. فترى، ما هي المدينة أو الدولة التي تُعد الحلم بالنسبة لهم؟

وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، هناك ملايين من الأمريكيين يعيشون هذا الحلم بالفعل خارج بلادهم. وفي حين تتعدد الخيارات، فإن قائمة موقع "ستارز إنسايدر" الأمريكي لأفضل الوجهات العالمية للأمريكيين المغتربين تضم العديد من الدول حول العالم، لكن دبي تتألق كخيار استثنائي لهم.

ووفقاً للموقع، تبرز دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أبرز المقاصد جذباً للمغتربين الأمريكيين، بفضل مزايا العيش والأمان ونمط الحياة المتميز، إضافة إلى بنيتها التحتية عالمية المستوى، وأسلوب الحياة الذي يجمع بين الحداثة والتراث.

تمنح دبي القادمين فرصة الحصول على تأشيرة العمل عن بُعد بسهولة، ما يتيح للعاملين المستقلين ورواد الأعمال العيش في مدينة ذات اقتصاد ديناميكي، مع إمكانية الوصول إلى أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا في رحلات لا تتجاوز بضع ساعات.

كما يجمع أسلوب الحياة في دبي بين الأمن والاستقرار والتنوع الثقافي، إذ يقيم فيها أشخاص من أكثر من 200 جنسية. وتتميز ببيئة منفتحة نسبياً، مع مناطق مخصصة للسياح، وشواطئ، ومطاعم عالمية، ومهرجانات ثقافية ورياضية على مدار العام.

وبحسب ستارز إنسايدر، تأتي كوستاريكا أيضاً ضمن أبرز الدول التي يفضل الأمريكيون العيش فيها، بفضل أسلوب حياة "بورا فيدا"، وشواطئها الخلابة، وبرنامج الإقامة الميسر.

كما تظل كندا وجهة مفضلة لقربها الجغرافي، وتوفيرها التعليم بأسعار مناسبة، إضافة إلى طبيعتها الساحرة. وتبرز كذلك نيوزيلندا بتوازن الحياة والعمل وسط طبيعة مذهلة، والنمسا بما تضمه من جبال الألب والفنون العالمية.

أما في آسيا، فتجذب كوريا الجنوبية عشاق الثقافة الكورية و"الكي بوب" ومطبخها المميز، فيما تستقطب سنغافورة الأمريكيين بفضل أمانها وظروف العمل المثالية ونظام النقل العام المتطور.

وفي أوروبا، تحظى السويد بجاذبية خاصة لما توفره من مساحات طبيعية واسعة وإجازات مدفوعة سخية، وكذلك مالطا بفضل انخفاض تكلفة المعيشة وغناها الثقافي.

ومن أفريقيا، يختار الأمريكيون غانا التي تتمتع بمجتمع ودود وبرامج جذب للمغتربين من أصول إفريقية.

لكن، حتى مع كل هذه الوجهات الرائعة، تبقى دبي في الصدارة للأمريكيين الراغبين في الجمع بين الفرص الاقتصادية، وأسلوب الحياة الفاخر، والموقع الاستراتيجي الذي يربط العالم.