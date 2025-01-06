تقرير عالمي: دبي مدينة الأمان والرفاهية بنمط حياة عالمي

الرواتب في دبي تنافسية خصوصاً للمهنيين المهرة

الرعاية الصحية والتعليم ضمن الأفضل عالمياً

وسائل النقل العامة أرخص 14 % - 25 % مقارنة بمعظم المدن الغربية

شوارع دبي مليئة بأندر وأغلى السيارات وتلبي احتياجات نخبة الأثرياء

نجحت إمارة دبي في بناء سمعتها واحدة من أكثر مدن العالم فخامة، إذ تقدم أسلوب حياة رائعاً لا يمكن العثور عليه في أي مكان آخر؛ بعد جهود كبيرة لجذب الوافدين، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والمالية؛ وكل ذلك بفضل الالتزام بتطبيق قوانين صارمة لضمان النظام.

وفي تقرير حديث لموقع «إنترناشونال ليفينج»، سلط الضوء على مكانة الإمارة على الساحة العالمية؛ مشيراً إلى أنها تحتل مكانة بارزة؛ فللسنة الثالثة على التوالي، صنفت شركة «هينيلي آند بارتنرز» المتخصصة في الهجرة الاستثمارية، الإمارات الدولة الأكثر جذباً للمليونيرات الجدد في العالم. وفي المقابل، تفقد دول مثل المملكة المتحدة والصين آلاف المليونيرات الذين يفرون إلى أماكن أخرى، وفي كثير من الأحيان إلى وجهات مثل دبي.

وأشار الموقع إلى أن تركيبة الهيكل السكاني لدبي تتيح لها أن تقدم نفسها كأرض للفرص بالنسبة للوافدين.

وأوضح الموقع أن دبي تعد واحدة من أبرز الوجهات العالمية للوافدين الباحثين عن مستوى معيشي مرتفع؛ فالرعاية الصحية والتعليم في دبي يعتبران من الأفضل عالمياً.

كما أن الإمارة تمتلك البنية التحتية فائقة الحداثة، مع ناطحات سحاب مستقبلية، ومراكز تسوق فاخرة، ومجمعات سكنية راقية؛ بالإضافة إلى السيارات الفاخرة، وتناول الطعام الراقي، ونوادي الشواطئ الحصرية تملأ أرجاء الإمارة. وتستضيف دبي أشهر العلامات التجارية الفاخرة عالمياً، إلى جانب مطاعم حاصلة على نجوم ميشلان؛ بالإضافة إلى نمط الحياة النابض. وبموقعها الفريد كمدينة صحراوية مطلة على البحر، تقدم دبي أنشطة خارجية مميزة، مثل التزلج على الرمال، ورحلات السفاري الصحراوية؛ فالشواطئ، والمتنزهات المائية، والمنتجعات متوفرة بكثرة.

ويجذب هذا النمط من الحياة أناساً من جميع أنحاء العالم، لكن الوافدين من جنسيات معينة يمكنهم بسهولة تكوين مجتمعات تحاكي بيئاتهم الأصلية، وفقاً لـ«إنترناشونال ليفينج».

واستطرد الموقع في تقريره: «دبي واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم، بمعدلات جريمة منخفضة للغاية؛ فأحد أكبر عوامل الجذب فيها هو غياب ضريبة الدخل الشخصي؛ بالإضافة إلى أن الرواتب في دبي تنافسية، خصوصاً للمهنيين المهرة، مما يساهم في تحقيق نمط حياة فاخر».

وفيما يتعلق بوسائل النقل العامة؛ فوصفها الموقع بأنها «ممتازة وأرخص بنسبة 14%-25% مقارنة بمعظم المدن الغربية؛ كما أن الاقتصاد ينمو بوتيرة مذهلة تبلغ 8% سنوياً».

ويؤكد الموقع أن الوافدين إلى دبي عادة ما يعملون في مجالات مثل التمويل، والتكنولوجيا، والتجارة، والبناء، والسياحة، والرعاية الصحية؛ كما تجتذب بيئة الأعمال الملائمة والقوانين الضريبية الميسرة رواد الأعمال الذين يسعون لإطلاق مشاريعهم الناشئة.

ويردف الموقع: «يميل الوافدون في دبي إلى أن يكونوا في منتصف حياتهم العملية؛ إذ توفر الإمارة مدارس ممتازة، ورعاية صحية على مستوى عالمي، والعديد من المجتمعات السكنية الآمنة، مما يجعلها وجهة مناسبة للعائلات التي لديها أطفال صغار».

ويشدد على أن «ثقافة العمل الصارمة تجذب الأشخاص الطموحين الذين يتطلعون إلى تسلق سلم الحياة المهنية بدلاً من الاسترخاء».

يكشف التقرير عن أن «ليس جميع المقيمين أتوا للعمل؛ فالإمارة توفر نمط الحياة الفاخرة، والعقارات الفخمة في مناطق مثل نخلة جميرا ودبي مارينا، تستقطب الأفراد ذوي الثروات الطائلة من جميع أنحاء العالم».

ويضيف: «شوارع دبي مليئة بأندر وأغلى السيارات في العالم، حيث تلبي النوادي والمطاعم الحصرية احتياجات نخبة الأثرياء».

ووصف كاتب التقرير من وحي تجربته عن دبي قائلاً: «من بين المدن التي زرتها في أكثر من 80 دولة، دبي هي الوحيدة التي رأيت فيها سيارة لامبورغيني تقف خلف فيراري عند إشارة مرور، بينما تصل سيارتان مازيراتي من الجانبين، تتبعهما مرسيدس مايباخ».

وختم الموقع تقريره بالتأكيد على تميز دبي بمعالمها المتنوعة، فهي من الأماكن القليلة في العالم التي يمكن فيها الاستمتاع بركوب الجمال في الصحراء صباحاً والاسترخاء على الشاطئ بعد الظهر.