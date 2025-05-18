دبي عاصمة السلع الفاخرة في العالم

أكد تقرير أن دبي تعد واحدة من أهم عواصم الرفاهية والسلع الفاخرة في العالم، حيث تجذب الأثرياء والمشاهير والسياح الباحثين عن التجارب الفاخرة والمنتجات الحصرية، بفضل وجود مراكز تسوق كبيرة ومنتجات عالمية المستوى. ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق السلع الفاخرة في الإمارات 5.39 مليارات دولار بحلول 2029، وتعد دبي المحور الأساسي لهذا النمو، إذ تسهم وحدها بـ 30% من إيرادات سوق السلع الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر تقرير لمدرسة «سكيما» للأعمال أن العلاقة بين قطاع الفخامة والتعليم العالي تشهد نقلة نوعية من خلال شراكة استثنائية تهدف إلى إعداد قادة المستقبل في هذه الصناعة، وفي هذا الصدد: وقعت مدرسة «سكيما» اتفاقية تعاون مع مجموعة «إل في إم إتش» لتعزيز برنامج الماجستير التنفيذي في «الإدارة العالمية للفخامة»، عبر إطلاق مسار تخصصي جديد بعنوان «التميز في تجارة التجزئة وإدارة علاقات العملاء» في دبي التي أصبحت مركزاً عالمياً مرموقًا في تعليم إدارة الفخامة والسلع الفاخرة.

ويتضمن برنامج الماجستير التنفيذي في «الإدارة العالمية للفخامة» من «سكيما» مسارين متخصصين: المسار الأول عبر التميز في تجارة التجزئة وإدارة علاقات العملاء عبر مسار جديد بالكامل يُقدَّم في دبي بالتعاون مع «إل في إم إتش» ويتيح للطلاب فرصة التعرف على أحد أهم مراكز تجارة السلع الفاخرة عالمياً، مع التركيز على إدارة علاقات العملاء واستثمار البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي.

أما المسار الثاني فيركز على التسويق الرقمي واستراتيجية الفخامة، حيث يقدَّم منذ عام 2021 بالشراكة مع كلية الدراسات المهنية بجامعة نيويورك، حيث يقضي الطلاب الفصل الدراسي الأول في نيويورك والثاني في باريس، ويحصلون عند التخرج على شهادة متخصصة.

وتنطلق الشراكة الجديدة بين المؤسستين بإطلاق مسار «التميّز في تجارة التجزئة وإدارة علاقات العملاء» في عام 2025، ضمن حرم مدرسة «سكيما» الجديد في دبي. وقد وقعت الاتفاقية أليس غيلهون، العميدة والرئيسة التنفيذية لمدرسة «سكيما»، وبيير-جوليان بوسكيه، نائب الرئيس العالمي لمشاركة المواهب في مجموعة «إل في إم إتش».

برنامج تدريبي

ويهدف المسار الجديد إلى تلبية احتياجات صناعة الفخامة من خلال برنامج تدريبي يمتد لعام واحد، ويُقدَّم بالكامل باللغة الإنجليزية. ويجمع البرنامج بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مع مساهمة فعالة من خبراء مجموعة «إل في إم إتش» في تقديم محاضرات وورش عمل متخصصة في محاور رئيسية، منها: التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، وإدارة المبيعات، وتجربة العميل وتصميم تجربة المستخدم، وأساليب العرض وتنظيم الفعاليات الحصرية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تجربة التسوق داخل المتاجر. وسيتمكن الطلاب من الاستفادة من خبرات مباشرة عبر جلسات حوارية وزيارات ميدانية لمتاجر «إل في إم إتش» الرائدة في دبي.

وبالإضافة إلى التكوين الأكاديمي المتميز الذي توفره «سكيما»، سيخوض الطلاب تدريباً متخصصاً في تجارة التجزئة بالتعاون مع «إل في إم إتش»، والتي تؤكد مجدداً من خلال هذه الشراكة التزامها بتأهيل جيل جديد من الكفاءات. وعند التخرّج، يحصل الطلاب على شهادة «التميّز في تجارة التجزئة وإدارة علاقات العملاء» الممنوحة من «إل في إم إتش»، ما يمنحهم ميزة تنافسية قوية.

ويتكوّن البرنامج من ثلاث مراحل: الفصل الأول ويشمل دراسة مكثفة في دبي بإشراف مباشر من خبراء «إل في إم إتش»، والفصل الثاني ويشمل دورات أكاديمية تُقدَّم من قبل «سكيما»، والفصل الثالث يشمل تدريباً مهنياً من 4 إلى 8 أشهر، ويقدم تجربة ميدانية مباشرة داخل مؤسسات السلع الفاخرة. وتمتد هذه الشراكة من عام 2025 حتى 2028، وتعكس رؤية «سكيما» و«إل في إم إتش» المشتركة في بناء قاعدة قوية من الكفاءات لقطاع الفخامة.

بيئة مثالية

وقالت أليس غيلهون، عميدة «سكيما»، وإيمانويل ريغو، مديرة برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة العالمية للفخامة: توفر دبي بيئة مثالية لاستشراف التوجّهات المستقبلية وتلبية احتياجات السوق المتسارعة، ومن خلال هذا البرنامج المبتكر، نؤهل خبراء حقيقيين في إدارة علاقات العملاء وتجارة التجزئة، ونلبي في الوقت ذاته التحديات الاستراتيجية الراهنة والمستقبلية في هذا القطاع.

من جانبه، قال بيير-جوليان بوسكيه، نائب الرئيس العالمي لشؤون الموارد البشرية في مجموعة «إل في إم إتش»، إن هذه الشراكة تترجم التزام «إل في إم إتش» العميق تجاه تجارة الفخامة وتطوير المواهب، إذ نؤمن بأهمية نقل الخبرات وتعزيز الكفاءات في قلب أعمالنا، بما يعكس رؤيتنا في دعم الأجيال الجديدة في مسيرتهم المهنية.