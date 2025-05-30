عباس سجواني: 20 مليار درهم قيمة تطوير نسعى إليها بنهاية 2025

اعتبر رجل الأعمال الإماراتي عباس حسين سجواني رئيس شركة "إيه إتش إس العقارية" أن دبي تعد مدينة الفخامة فيها المعيار الأساسي لمعظم المشاريع العقارية ذات المستوى العالمي، معتبراً أنه وشركته في سباق دائم لمواكبة أحدث الأساليب والتطورات العقارية العالمية.

وقال سجواني: أؤمن دوما بأن الفخامة تبدأ بالموقع، ومشروع كازا من "إيه إتش إس العقارية" يتمركز على امتداد فريد على قناة دبي المائية، إلى جانب مشاريعنا السابقة ون كانال وكازا كانال . هذا الموقع يجمع بين إطلالة مميزة على منطقة برج خليفة من جهة، ومنظر طبيعي على حديقة الصفا وبرج العرب من الجهة الأخرى، ويضم المشروع 32 وحدة سكنية فائقة الفخامة، تتنوع بين سكاي فيلاز، وسكاي مانشنز، وسكاي بالاس، بمساحات تبدأ من 5,088 وتصل إلى 30,000 قدم مربع. ما نوفره اليوم يتعدى مفهوم الوحدات السكنية ، ما نقدمه اشبه بلتجارب سكنية مصممة بتفاصيل حصرية لتنافس أفخم المنتجعات.

وأضاف عباس سجواني: في العام الماضي، كانت محفظتنا التطويرية بقيمة 1.65 مليار درهم. أما اليوم، فقد تجاوزنا 10 مليارات درهم مع إطلاق كازا AHS، ونتطلّع إلى بلوغ 20 مليار درهم (ما يعادل 5.5 مليار دولار) قبل نهاية العام.

وأشار سجواني إلى أن أكثر من 70% من الوحدات تم بيعها قبل الإطلاق الرسمي، ومعظم المشترين من خارج الإمارات، وتحديداً من أوروبا، حيث تمثّل السوق الأقوى حالياً بسبب عوامل مثل الضرائب والأمان والقوانين التي تدفع العديد من الأفراد ذوي الثروات العالية نحو الاستثمار في دبي.

وقال رئيس شركة "إيه إتش إس العقارية": نلتزم بنفس النهج القائم على إنجاز مشاريع محدودة العدد، عالية الفخامة، وفي مواقع استثنائية. وسنواصل التوسّع المدروس في القطاعات السكنية والتجارية الفاخرة، دون التفريط في المعايير الأساسية: الخصوصية، التميّز، والموقع.

وأضاف: لا نتردد في خوض تجارب جديدة بشرط ان تكون مدروسة، وأن نرفض التنازلات في ما يتعلّق بالجودة، النمو الحقيقي ليس في عدد المشاريع، بل في أثرها واستمراريتها، في اعتقادي أن السرّ يكمن في التفاصيل التي تشكّل اختلافاً كبيراً، خصوصاً في سوق حساس مثل سوق العقارات الفاخرة.

ويأتي مشروع «كازا AHS» من تصميم شون كيلا من الخارج، و«HBA Residential» من الداخل.