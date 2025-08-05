10.4 مليارات درهم إيرادات غرف فنادق دبي بالنصف الأول

4 % ارتفاع عدد الليالي المحجوزة إلى 22.24 مليوناً

7 % نمو العائدات من الغرف المتوفرة إلى 471 درهماً

ارتفع حجم إيرادات الغرف الفندقية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 11.7 %، لتصل إلى نحو 10.47 مليارات درهم مقارنة بـ9.37 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، التي أفادت بأن عدد الليالي الفندقية خلال أول ستة أشهر من العام الجاري وصل إلى 22.24 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة 471 درهماً.

وبحسب البيانات، جاء الارتفاع في عائدات الغرف الفندقية في دبي، بدعم من ارتفاع عدد الليالي المحجوزة بنسبة 4 %، ليبلغ 22.24 مليون ليلة في نهاية النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ21.35 مليون ليلة في النصف الأول من العام الماضي، وارتفاع معدل العائدات من الغرف المتوفرة بواقع 7 % مقارنة بالعام السابق، ليسجل 471 درهماً مقارنة بـ439 درهماً.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، وضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل لتعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي، للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة عن تحقيق إنجازات نوعية على مسارات عدة متعلقة بدخول أعداد كبيرة من الغرف الفندقية، وزيادة مطردة لأعداد السياح، من خلال إطلاق مبادرات عدة، وتمكنها من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسعات شركات الطيران المحلية، ووصولها إلى محطات ووجهات جديدة.

وأسهمت الاستراتيجيات والأنشطة المخصصة التي تسلط الضوء على العروض الفريدة للإمارة، في الحفاظ على مكانتها الرائدة وجهة سفر مفضلة للزوار من الأسواق الرئيسية، التقليدية والناشئة.

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